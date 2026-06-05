Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách

Họa tiết tartan với những đường kẻ sọc ô vuông đặc trưng đang trở lại mạnh mẽ và thống trị các sàn diễn thời trang đường phố.
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Họa tiết tartan là sự kết hợp của các đường thẳng ngang và dọc có màu sắc khác nhau, giao nhau tạo thành các ô vuông đặc trưng. Có nguồn gốc từ trang phục truyền thống của người Scotland, tartan ngày nay đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia để trở thành một biểu tượng thời trang kinh điển.
Những thiết kế tay phồng luôn mang đến vẻ nữ tính cho người mặc. Khi kết hợp cùng họa tiết tartan, món đồ quen thuộc này lại càng trở nên nổi bật với nét đẹp pha trộn giữa cổ điển và đương đại.
Không nhất thiết phải diện trực tiếp họa tiết tartan trên trang phục chính, đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo nên sự khác biệt đáng kể.
Những gam màu tối luôn có khả năng làm nổi bật chiều sâu của họa tiết tartan. Khi xuất hiện trên các thiết kế dáng dài, chúng càng trở nên cuốn hút bởi vẻ đẹp cổ điển đầy chất thơ.
Họa tiết tartan chưa bao giờ lỗi mốt nhờ tính linh hoạt và khả năng biến hóa khôn lường trong mọi phong cách. Nếu muốn làm mới diện mạo trong mùa thời trang này, đừng ngại thử nghiệm cùng những sắc màu tartan phá cách để tạo nên dấu ấn riêng và tự tin nổi bật ở bất cứ nơi đâu.