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Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
05/06/2026 10:00 GMT+7

Họa tiết tartan với những đường kẻ sọc ô vuông đặc trưng đang trở lại mạnh mẽ và thống trị các sàn diễn thời trang đường phố.

Họa tiết tartan là sự kết hợp của các đường thẳng ngang và dọc có màu sắc khác nhau, giao nhau tạo thành các ô vuông đặc trưng. Có nguồn gốc từ trang phục truyền thống của người Scotland, tartan ngày nay đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia để trở thành một biểu tượng thời trang kinh điển.

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 1.

Chân váy dáng dài mang họa tiết tartan với những đường kẻ ô bản lớn làm điểm nhấn chính cho toàn bộ trang phục. Chất liệu vải dạ dày dặn giúp phom váy đứng dáng, phối layer hoàn hảo cùng áo thun trắng bên trong và khoác ngoài bằng áo cardigan màu xanh lá đầy trẻ trung

ẢNH: WALKINSHOE

Những thiết kế tay phồng luôn mang đến vẻ nữ tính cho người mặc. Khi kết hợp cùng họa tiết tartan, món đồ quen thuộc này lại càng trở nên nổi bật với nét đẹp pha trộn giữa cổ điển và đương đại.

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 2.

Áo tay phồng có cổ mang tông màu nâu đỏ trầm ấm, nổi bật với các đường kẻ tartan đan xen tinh tế. Chi tiết bo tay và cổ áo cổ điển tạo nên vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa thanh lịch cho người mặc. Phối cùng quần shorts tây màu đen cạp cao để cân bằng lại độ phồng của áo, tạo nên tổng thể gọn gàng

ẢNH: @THUONG_HTM

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 3.

Áo khoác mỏng tông nâu trầm sở hữu họa tiết tartan tối màu với vạt chéo phía trước, kết hợp với chân váy ngắn có chi tiết xẻ tà cá tính "hack dáng" tối đa

ẢNH: @18AGAINOFFICIAL

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 4.

Chân váy xếp ly ngắn màu nâu trầm được tạo điểm nhấn bằng hàng cúc cài lệch và họa tiết tartan cổ điển. Những nếp gấp xếp ly dứt khoát giúp trang phục có độ xòe nhẹ tự nhiên và cử động linh hoạt

ẢNH: @_TDL310

Không nhất thiết phải diện trực tiếp họa tiết tartan trên trang phục chính, đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ tạo nên sự khác biệt đáng kể.

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 5.

Chiếc áo sơ mi họa tiết tartan được sử dụng như một phụ kiện thắt ngang hông, tạo điểm nhấn phá cách cho vùng eo. Sự xuất hiện của các đường kẻ ô làm giảm bớt sự đơn điệu của nửa dưới trang phục. Thể hiện sự táo bạo khi kết hợp áo len họa tiết chấm bi nhỏ cùng quần ống rộng màu nâu, hoàn thiện bằng chiếc áo tartan buộc hông cá tính

ẢNH: @_PIPIGILAZ

Những gam màu tối luôn có khả năng làm nổi bật chiều sâu của họa tiết tartan. Khi xuất hiện trên các thiết kế dáng dài, chúng càng trở nên cuốn hút bởi vẻ đẹp cổ điển đầy chất thơ.

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 6.

Chiếc áo sơ mi dài tay được thiết kế với họa tiết tartan cổ điển với tông màu chủ đạo là nâu, được điểm xuyết bởi những đường kẻ xanh mờ tinh tế. Phần gấu áo được cách điệu với lớp bèo nhún màu kem nhẹ nhàng, phối hợp với quần shorts thể thao màu nâu đậm đầy cá tính

ẢNH: @_PAWEENUCHHHHH

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 7.

Chân váy dáng dài thướt tha họa tiết tartan tông xanh tối mang lại cảm giác hoài cổ. Đường kẻ ô mảnh trên nền vải tối màu giúp người mặc trông thon gọn, chân váy xanh tối đi kèm áo thun trắng bên trong và khoác hờ một chiếc sơ mi trắng bên ngoài đầy nữ tính

ẢNH: BYCAMCAM

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách- Ảnh 8.

Đầm ngắn liền thân sở hữu phần cổ bẻ thanh lịch trên nền vải họa tiết tartan màu nâu đỏ ấm áp. Phom dáng đầm suông nhẹ, chỉ cần kết hợp cùng một đôi giày oxford hoặc loafer để hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn nữ sinh thanh lịch

ẢNH: @_5.1GRR

Họa tiết tartan chưa bao giờ lỗi mốt nhờ tính linh hoạt và khả năng biến hóa khôn lường trong mọi phong cách. Nếu muốn làm mới diện mạo trong mùa thời trang này, đừng ngại thử nghiệm cùng những sắc màu tartan phá cách để tạo nên dấu ấn riêng và tự tin nổi bật ở bất cứ nơi đâu.

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