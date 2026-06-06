Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách

Chiếc váy trắng dáng ôm với chất liệu dạ nhẹ nhàng vốn đã nữ tính, nhưng đôi bốt lông màu nâu nhạt cùng tất len cao cổ mới là chi tiết khiến trang phục trở nên nổi bật hơn. Kết hợp với váy ôm body sắc trắng dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc. Phần bốt đế bằng đem lại sự thoải mái nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn để tổng thể không bị đơn điệu