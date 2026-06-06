Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách

Bốt cao cổ không đơn thuần là phụ kiện, mà còn là điểm nhấn định hình cá tính, đầy thời trang.
Chiếc
váy corset đỏ với cấu trúc 3D mang hơi hướng sang trọng trở nên cá tính hơn nhờ đôi bốt da cao cổ màu đen bóng. Phom giày ôm gọn phần bắp chân với mũi nhọn sắc sảo tạo cảm giác đôi chân dài và mạnh mẽ hơn hẳn. Sự tương phản giữa gam đỏ quyền lực và sắc đen bí ẩn đầy thời thượng. Điểm nhấn nằm ở cách phối thêm găng tay và chiếc mũ bucket có voan lưới đầy cuốn hút
Set váy đỏ rượu vang với kỹ thuật draping độc đáo, nhưng chính đôi bốt cao cổ cùng tông mới là thứ hoàn thiện thần thái. Thiết kế bốt mũi nhọn, da lì và phần cổ ôm sát giúp tổng thể trở nên liền mạch, phối hợp cùng kính mắt bản lớn dễ dàng thu hút ánh mắt của người đối diện
Nhiều người nghĩ đồ trắng thường gắn với vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi đi cùng bốt trắng cao cổ, tổng thể lập tức chuyển sang tinh thần phá cách hiện đại. Thiết kế áo khoác dáng ngắn với cổ dựng cao kết hợp đôi bốt da trắng mũi nhọn tối giản nhưng không hề đơn điệu
Xuống phố với nguyên cây đen thời thượng, đôi bốt đen với hiệu ứng nhăn tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái khi mang. Khi kết hợp cùng
váy ngắn tối màu, áo choàng len xám và mũ beret, tổng thể gợi vẻ thanh lịch pha chút hoài cổ
Chiếc váy trắng dáng ôm với chất liệu dạ nhẹ nhàng vốn đã nữ tính, nhưng đôi bốt lông màu nâu nhạt cùng tất len cao cổ mới là chi tiết khiến trang phục trở nên nổi bật hơn. Kết hợp với váy ôm body sắc trắng dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc. Phần bốt đế bằng đem lại sự thoải mái nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn để tổng thể không bị đơn điệu
Chiếc đầm màu caramel với phần vai trễ và các lớp xếp nếp sang trọng. Thay vì kết hợp cùng giày cao gót quen thuộc, đôi bốt da đen cao cổ lại tạo nên điểm nhấn thú vị và khác biệt. Chất liệu da bóng đối lập với sự mềm mại của váy giúp tổng thể có chiều sâu và cá tính hơn
Áo lệch vai màu nude phối cùng chân váy ngắn xếp nếp mang bảng màu trung tính đầy tinh tế. Nhưng chính đôi bốt đen cao cổ với phần gót nhọn mới là chi tiết thu hút ánh nhìn cho toàn bộ trang phục. Khi đi cùng kính mắt lớn mang vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn đầy sức hút