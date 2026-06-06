  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/06/2026 14:00 GMT+7

Dù bạn theo đuổi vẻ nữ tính thanh lịch hay phong cách sắc sảo hiện đại, luôn có một đôi bốt cao cổ phù hợp để giúp bạn thay đổi diện mạo.

Bốt cao cổ không đơn thuần là phụ kiện, mà còn là điểm nhấn định hình cá tính, đầy thời trang.

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 1.

Chiếc váy corset đỏ với cấu trúc 3D mang hơi hướng sang trọng trở nên cá tính hơn nhờ đôi bốt da cao cổ màu đen bóng. Phom giày ôm gọn phần bắp chân với mũi nhọn sắc sảo tạo cảm giác đôi chân dài và mạnh mẽ hơn hẳn. Sự tương phản giữa gam đỏ quyền lực và sắc đen bí ẩn đầy thời thượng. Điểm nhấn nằm ở cách phối thêm găng tay và chiếc mũ bucket có voan lưới đầy cuốn hút

ẢNH: @CICIBYCICIVN

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 2.
Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 3.

Set váy đỏ rượu vang với kỹ thuật draping độc đáo, nhưng chính đôi bốt cao cổ cùng tông mới là thứ hoàn thiện thần thái. Thiết kế bốt mũi nhọn, da lì và phần cổ ôm sát giúp tổng thể trở nên liền mạch, phối hợp cùng kính mắt bản lớn dễ dàng thu hút ánh mắt của người đối diện

ẢNH: @CICIBYCICIVN

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 4.

Nhiều người nghĩ đồ trắng thường gắn với vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi đi cùng bốt trắng cao cổ, tổng thể lập tức chuyển sang tinh thần phá cách hiện đại. Thiết kế áo khoác dáng ngắn với cổ dựng cao kết hợp đôi bốt da trắng mũi nhọn tối giản nhưng không hề đơn điệu

ẢNH: @WHITEPLAN.OFFICIAL

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 5.

Xuống phố với nguyên cây đen thời thượng, đôi bốt đen với hiệu ứng nhăn tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái khi mang. Khi kết hợp cùng váy ngắn tối màu, áo choàng len xám và mũ beret, tổng thể gợi vẻ thanh lịch pha chút hoài cổ

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 6.

Chiếc váy trắng dáng ôm với chất liệu dạ nhẹ nhàng vốn đã nữ tính, nhưng đôi bốt lông màu nâu nhạt cùng tất len cao cổ mới là chi tiết khiến trang phục trở nên nổi bật hơn. Kết hợp với váy ôm body sắc trắng dễ dàng tôn lên vóc dáng người mặc. Phần bốt đế bằng đem lại sự thoải mái nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn để tổng thể không bị đơn điệu

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 7.

Chiếc đầm màu caramel với phần vai trễ và các lớp xếp nếp sang trọng. Thay vì kết hợp cùng giày cao gót quen thuộc, đôi bốt da đen cao cổ lại tạo nên điểm nhấn thú vị và khác biệt. Chất liệu da bóng đối lập với sự mềm mại của váy giúp tổng thể có chiều sâu và cá tính hơn

ẢNH: @CICIBYCICIVN

Đừng ngại thử bốt cao cổ để làm mới phong cách- Ảnh 8.

Áo lệch vai màu nude phối cùng chân váy ngắn xếp nếp mang bảng màu trung tính đầy tinh tế. Nhưng chính đôi bốt đen cao cổ với phần gót nhọn mới là chi tiết thu hút ánh nhìn cho toàn bộ trang phục. Khi đi cùng kính mắt lớn mang vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn đầy sức hút

ẢNH: @CICIBYCICIVN

 

bốt cao cổ váy corset Phụ kiện bốt mũi nhọn bốt da

Bài viết khác

Tạo điểm nhấn kiêu kỳ bằng những mẫu áo kiểu nhiều tầng

Tạo điểm nhấn kiêu kỳ bằng những mẫu áo kiểu nhiều tầng

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng

Tạm biệt sự đơn điệu nhờ sức hút từ tông màu pastel thời thượng

Dấu ấn vintage qua bản phối với áo sơ mi hoa, chân váy hoa cổ điển

Dấu ấn vintage qua bản phối với áo sơ mi hoa, chân váy hoa cổ điển

Trở thành tâm điểm xuống phố với xu hướng kẹp nơ xinh

Trở thành tâm điểm xuống phố với xu hướng kẹp nơ xinh

Hô biến thành nàng thơ với công thức phối tất trắng

Hô biến thành nàng thơ với công thức phối tất trắng

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách

Đừng ngại nổi bật cùng họa tiết tartan phá cách

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai

Sức mạnh của phối đồ: Khi trắng đen tạo nên sức hút khó phai

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực

Nâng tầm thần thái quyến rũ với đầm cúp ngực

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top