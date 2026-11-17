Khi mùa thu đông tới, găng tay nhanh chóng trở thành món phụ kiện lý tưởng để nâng tầm diện mạo cho phái đẹp. Từ chất liệu len dệt kim dạn dĩ, len lông êm xốp cho đến lớp da thời thượng, từng kiểu dáng đều chứa đựng sức hút riêng giúp diện mạo mùa đông thêm phần cuốn hút.

Không phải lúc nào găng tay mùa lạnh cũng gắn liền với sự dày dặn. Với những buổi tiệc tối hay phong cách dạo phố mang hơi hướng cổ điển châu Âu, những đôi găng tay chất liệu mỏng nhẹ, ôm sát lại lên ngôi.

Những đôi găng tay vải mỏng tông màu trung tính như xám nhạt hoặc be dễ dàng hòa nhập vào các bản phối thời thượng ẢNH: @BONJOUR.VN

Găng tay voan lưới đen xuyên thấu dài qua khuỷu tay khi kết hợp cùng đầm hai dây dáng đuôi cá đen tuyền và vòng cổ ngọc trai sẽ tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, đầy bí ẩn ẢNH: LBY STORE

Thay vì chọn găng tay “tông xuyệt tông” với trang phục, các tín đồ thời trang hiện đại lại ưa chuộng việc tạo dấu ấn bằng những gam trầm như xám, nâu... ẢNH: @_QUYNHRIVIU

Nếu yêu thích phong cách phối đồ đồng điệu (monochrome), nàng có thể thử công thức "kẹo ngọt" với gam màu hồng phấn hoặc xanh baby.

Găng tay vải nỉ hồng pastel đi cùng áo phao kẻ ca rô, khăn len tua rua và quần nỉ đồng màu tạo nên diện mạo ngọt ngào nhưng vẫn rất gọn gàng ẢNH: @_LAMINEE.99

Một đôi găng tay lông xù sắc trắng khi phối cùng áo phao xanh dương rực rỡ, khăn choàng pastel và chụp tai bông trắng sẽ tạo nên một bản phối mùa đông vô cùng sinh động, tràn đầy năng lượng ẢNH: @_LAMINEE.99

Găng tay len trơn màu nổi bật cũng là vũ khí lợi hại để "thắp sáng" những ngày u ám. Một đôi găng tay đỏ rực rỡ phối ăn ý cùng mũ len trùm đầu đồng màu trên nền áo len lông xù trắng kem tạo nên sự tương phản màu sắc ẢNH: @_LAMINEE.99

Một đôi găng tay vừa vặn không đơn thuần là món đồ giữ nhiệt, mà còn là nét cọ hoàn chỉnh bức tranh thời trang mùa lạnh của riêng bạn. Chọn đúng chất liệu, linh hoạt trong sắc màu chính là chìa khóa mở ra sự tự tin và thần thái cuốn hút trong mọi khoảnh khắc xuất hiện.