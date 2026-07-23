Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?

Từ những chiếc quần quân đội với hàng túi hộp đặc trưng, quần cargo đã bước lên sàn diễn thời trang, len lỏi vào tủ đồ của các tín đồ streetwear và hôm nay trở thành tuyên ngôn của thế hệ trẻ yêu sự khác biệt.
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Trong những năm gần đây, quần cargo đã trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không còn gắn liền với hình ảnh đơn thuần của trang phục quân đội hay đồ lao động, quần cargo ngày nay được biến tấu với nhiều kiểu dáng kết hợp giữa tính thời trang và tính ứng dụng.
Điểm nổi bật nhất của quần cargo chính là hệ thống túi hộp đặc trưng, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và cá tính. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp người mặc tăng tính tiện lợi khi có thể mang theo nhiều vật dụng nhỏ.
Không chỉ đẹp mắt, quần cargo còn được yêu thích nhờ phom dáng rộng rãi và khả năng tạo sự thoải mái trong mọi hoạt động. Chất liệu bền bỉ kết hợp thiết kế rộng giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu trong suốt cả ngày.
Không chỉ xuất hiện ở những bản phối mang phong cách đường phố nổi loạn, quần cargo cũng có thể nằm trong những bản phối thanh lịch hoặc nữ tính.
Quần cargo không còn giới hạn ở một đối tượng nhất định mà được cả nam lẫn nữ yêu thích nhờ tính linh hoạt trong thiết kế. Các thương hiệu cũng liên tục ra mắt nhiều phiên bản đa dạng để đáp ứng nhu cầu của từng phong cách khác nhau.
Quần cargo không đơn thuần là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành biểu tượng của phong cách năng động, hiện đại và đầy cá tính. Nhờ thiết kế tiện dụng, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, item này luôn giữ vững sức hút trong lòng giới trẻ.