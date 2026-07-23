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Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
23/07/2026 18:00 GMT+7

Từ những chiếc quần quân đội với hàng túi hộp đặc trưng, quần cargo đã bước lên sàn diễn thời trang, len lỏi vào tủ đồ của các tín đồ streetwear và hôm nay trở thành tuyên ngôn của thế hệ trẻ yêu sự khác biệt.

Trong những năm gần đây, quần cargo đã trở lại mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Không còn gắn liền với hình ảnh đơn thuần của trang phục quân đội hay đồ lao động, quần cargo ngày nay được biến tấu với nhiều kiểu dáng kết hợp giữa tính thời trang và tính ứng dụng.

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?- Ảnh 1.

Quần cargo ống rộng với thiết kế nhiều túi xung quanh, phần dây thắt tua rua phối cùng áo phông đen đối lập với màu của quần mang tinh thần đường phố phá cách. Phần túi hộp quanh quần vừa đủ để có thể đựng đồ dùng cần thiết

ẢNH: @CHOSEN.STUDIO_

Điểm nổi bật nhất của quần cargo chính là hệ thống túi hộp đặc trưng, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và cá tính. Thiết kế này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp người mặc tăng tính tiện lợi khi có thể mang theo nhiều vật dụng nhỏ.

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?- Ảnh 2.

Nếu yêu thích những phom quần rộng kết hợp sneaker và áo oversized, thì phong cách casual lại chọn cargo cùng áo thun cơ bản để tạo nên vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn chỉn chu. Khoác ngoài áo khoác oversized tránh sự hở hang quá đà

ẢNH:@_DELIAH.XZ

Không chỉ đẹp mắt, quần cargo còn được yêu thích nhờ phom dáng rộng rãi và khả năng tạo sự thoải mái trong mọi hoạt động. Chất liệu bền bỉ kết hợp thiết kế rộng giúp người mặc luôn cảm thấy dễ chịu trong suốt cả ngày.

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?- Ảnh 3.

Quần cargo họa tiết rằn ri kết hợp áo thun tay dài màu đen đầy gai góc cho phong cách đường phố, dây lưng bản vừa xuất hiện tại vòng eo giúp bộ trang phục không quá thùng thình mà vẫn tôn dáng

ẢNH:@_DELIAH.XZ

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?- Ảnh 4.

Quần cargo màu nâu phối cùng áo thun xanh pastel dịu mắt đem lại sự tương phản thị giác cao, sắc tối của quần kết hợp với áo gam màu sáng dễ dàng thu hút ánh nhìn khi xuống phố

ẢNH: @_C_EUNNNNNNN

Không chỉ xuất hiện ở những bản phối mang phong cách đường phố nổi loạn, quần cargo cũng có thể nằm trong những bản phối thanh lịch hoặc nữ tính.

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?- Ảnh 5.

Quần cargo ống rộng dài sắc xám phối cùng áo thun trắng phóng khoáng cho những ngày dạo phố, thêm chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài để tăng sự thanh lịch. Sự kết hợp hài hòa giữa các gam màu quen thuộc nhưng độc đáo trong thiết kế vẫn đem lại dấu ấn riêng

ẢNH: @_C_EUNNNNNNn

Quần cargo không còn giới hạn ở một đối tượng nhất định mà được cả nam lẫn nữ yêu thích nhờ tính linh hoạt trong thiết kế. Các thương hiệu cũng liên tục ra mắt nhiều phiên bản đa dạng để đáp ứng nhu cầu của từng phong cách khác nhau.

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?- Ảnh 6.

Chất liệu denim quen thuộc khi kết hợp cùng kiểu quần cargo càng tôn lên sự khác biệt, phối đơn giản cùng áo ống màu xám đen, sơ mi xám trắng khoác ngoài tránh sự gợi cảm quá đà

ẢNH:@_PHUONGDOLOVEU_

Gen Z phối đồ với quần cargo như thế nào?- Ảnh 7.

Không phải lúc nào quần cargo cũng xuất hiện trong những bản phối cá tính, sự nữ tính được tôn lên khi phối quần cargo rằn ri cùng áo thun hồng pastel đầy nhẹ nhàng. Sắc hồng cùng thiết kế dài tay nữ tính làm giảm bớt sự gai góc của chiếc quần cargo

ẢNH:@_PHUONGDOLOVEU_

Quần cargo không đơn thuần là một xu hướng nhất thời mà đã trở thành biểu tượng của phong cách năng động, hiện đại và đầy cá tính. Nhờ thiết kế tiện dụng, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, item này luôn giữ vững sức hút trong lòng giới trẻ.


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