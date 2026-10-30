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Ghi dấu ấn thanh lịch ngày thu với trang phục dạ tweed

Kim Ngọc
Kim Ngọc
30/10/2026 08:00 GMT+7

Mùa thu luôn là mùa mà trang phục dạ tweed quay trở lại dẫn dắt xu hướng. Áo tweed ngắn sang trọng, chân váy dài và các set tweed đồng bộ mang đến diện mạo sang trọng, kiêu kỳ thể hiện phong thái riêng của quý cô.

Đẹp, sang khi diện trang phục dạ tweed suốt mùa thu 2026

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 1.

Áo khoác tweed màu xanh dương với đường viền đặc trưng định hình vóc dáng. Thiết kế tối giản có thể phối cùng trang phục công sở, váy midi, các outfit dạo phố và trang phục hàng ngày

ẢNH: D.CHIC

Từ những chiếc blazer, jacket dáng ngắn phối cùng đồ công sở, outfit dạo phố hay dự tiệc đến những set tweed đồng bộ - trang phục tweed đang phủ sóng mọi bản đồ thời trang.

Kết cấu sợi dệt đặc biệt từ tweed luôn khiến quý cô say đắm. Chất vải thô nhám nhẹ nhưng cực kỳ sang trọng và quý phái luôn có thể biến một outfit bình thường trở nên nổi bật. Trong tiết trời chuyển mùa, một item từ dạ tweed không chỉ mang đến cảm nhận ấm áp và gần gũi mà còn là phong cách thời thượng, trendy.

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 2.

Vẻ duyên dáng quyến rũ được gửi gắm trong form áo cách điệu tôn eo bằng chi tiết nơ nhỏ, đường cắt được tinh chỉnh để tạo đường cong tự nhiên cho vóc dáng. Sự tương phản về chất liệu giữa chân váy lụa và áo tweed cũng là một điểm sáng cho phong cách casual thường ngày

ẢNH: IVY MODA

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 3.

Một chiếc jacket dáng ngắn từ vải tweed khiến mọi outfit bình thường trở nên nổi bật và cuốn hút. Gam màu xanh mint tươi sáng điểm xuyết hạt sequin bắt sáng nhẹ vừa làm tôn da, tôn dáng quyến rũ của nàng. Áo khoác tweed hoàn hảo cho tiết trời dịu nhẹ của mùa thu

ẢNH: IVY MODA

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 4.

Quần ống rộng, quần denim hay những chiếc quần âu công sở đều dễ dàng bắt cặp cùng áo tweed. Thiết kế tweed nhung màu đỏ đậm có hàng cúc vàng khiến nàng càng thêm nổi bật. Hãy thu hút mọi ánh nhìn cùng bản phối ton sur ton cùng giày và túi xách màu đỏ rượu vang

ẢNH: OYSTER

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 5.

Set tweed đồng bộ với sự kết hợp của chân váy bút chì dáng dài, áo khoác cổ tròn và một chiếc baby tee nền trắng. Ngoài sắc trắng, nàng còn có thể đổi mới outfit bằng cách sử dụng sắc đen, nâu, đỏ đậm... để tạo nên sự tương phản với tông màu be

ẢNH: D.CHIC

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 7.

Vải tweed thường được dệt cùng sợi kim tuyến nên chất liệu này luôn bắt sáng, tạo hiệu ứng "hào quang" khi nàng đi dưới nguồn sáng. Bản phối đồng bộ tone nâu tím cực kỳ sành điệu qua cách mix cùng giày và túi đen trắng, phản ánh tư duy thời trang hiện đại, giàu khí chất của quý cô

ẢNH: D.CHIC

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 8.

Ghi dấu phong cách thanh lịch ngày thu cùng bản phối trang phục dạ tweed mang sắc thái đen và trắng tương phản. Cấu trúc peplum và cách phối đa chất liệu khéo léo tạo hiệu ứng thị giác sành điệu, hoàn hảo khi được mix cùng quần tất và giày cao gót cùng tông

ẢNH: RANDOMLIST

Xu hướng dạ tweed đổ bộ mọi tủ đồ thu đông - Ảnh 9.

Áo khoác tweed và chân váy tweed trẻ trung cho nàng công sở làm mới hình ảnh đi làm mỗi ngày. Trong khi các gam màu tweed thời trang như xanh mint, đỏ mận... thu hút bởi sự rực rỡ thì sắc trắng, đen, sắc cream, beige... từ dạ tweed vẫn là những gam màu vượt thời gian

ẢNH: ARA STORE

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