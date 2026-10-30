Ghi dấu ấn thanh lịch ngày thu với trang phục dạ tweed

Mùa thu luôn là mùa mà trang phục dạ tweed quay trở lại dẫn dắt xu hướng. Áo tweed ngắn sang trọng, chân váy dài và các set tweed đồng bộ mang đến diện mạo sang trọng, kiêu kỳ thể hiện phong thái riêng của quý cô.
Chia sẻ bài viết
Đẹp, sang khi diện trang phục dạ tweed suốt mùa thu 2026
Từ những chiếc blazer, jacket dáng ngắn phối cùng đồ công sở, outfit dạo phố hay dự tiệc đến những set tweed đồng bộ - trang phục tweed đang phủ sóng mọi bản đồ thời trang.
Kết cấu sợi dệt đặc biệt từ tweed luôn khiến quý cô say đắm. Chất vải thô nhám nhẹ nhưng cực kỳ sang trọng và quý phái luôn có thể biến một outfit bình thường trở nên nổi bật. Trong tiết trời chuyển mùa, một item từ dạ tweed không chỉ mang đến cảm nhận ấm áp và gần gũi mà còn là phong cách thời thượng, trendy.