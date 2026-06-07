Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản

Các thiết kế túi da độc bản không ngừng được sáng tạo với nhiều hình dáng, màu sắc và kỹ thuật xử lý chất liệu khác nhau. Mỗi thiết kế đều mang đến một cách kể chuyện riêng, việc lựa chọn và phối hợp túi da cùng trang phục đã trở thành một nghệ thuật giúp người mặc tạo nên dấu ấn khác biệt.

Không giống nhiều xu hướng thời trang chỉ xuất hiện theo mùa, túi da luôn giữ được vị thế bền vững trong thế giới thời trang nhờ tính ứng dụng cao và vẻ đẹp vượt thời gian ẢNH: HIENTE HOLLAND

Những năm gần đây, xu hướng cá nhân hóa ngày càng được đề cao khiến các thiết kế túi da trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Các đường cắt hình học, họa tiết thủ công hay những gam màu táo bạo đã giúp chiếc túi trở thành điểm nhấn nổi bật thay vì chỉ đóng vai trò bổ trợ cho trang phục ẢNH: HIENTE HOLLAND

Chiếc túi chất liệu da đen bán nguyệt với thiết kế nhỏ gọn lại có khả năng hoàn thiện phong cách một cách tinh tế hơn. Bản phối với váy voan nhiều lớp màu kem cùng họa tiết hoa 3D là minh chứng rõ nét cho điều đó ẢNH: HIENTE HOLLAND

Đi cùng trang phục trắng tối giản là túi da hộp màu đen với những đường nét vuông vức, sắc sảo. Không cần màu sắc nổi bật hay chi tiết cầu kỳ, chiếc túi vẫn đủ sức tạo nên điểm nhấn nhờ phom dáng chuẩn mực và tỷ lệ hài hòa ẢNH: HIENTE HOLLAND

Túi da tròn với các đường viền hồng nổi bật lập tức thu hút ánh nhìn. Thiết kế độc đáo cùng phom dáng có phần phá cách. Sự xuất hiện của chiếc thắt lưng bản nhỏ giúp định hình vòng eo, trong khi kính mắt thời trang góp phần hoàn thiện hình ảnh của một quý cô thành thị ẢNH: HIENTE HOLLAND

Mỗi mùa hè đều gắn liền với những gam màu gợi nhắc đến biển cả. Sắc xanh từ túi xách được khai thác một cách trọn vẹn để tạo nên tổng thể đầy cảm hứng. ẢNH: VIQUETA

Chiếc túi da hình thang mang màu xanh thiên thanh nổi bật trên nền chất liệu da vân mềm mại. Những đường viền sáng màu chạy dọc thân túi tạo hiệu ứng thị giác giúp thiết kế thêm phần sắc nét ẢNH: VIQUETA