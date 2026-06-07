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Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
07/06/2026 16:00 GMT+7

Từ những gam màu trung tính thanh lịch đến sắc màu rực rỡ đầy cá tính, túi da độc bản không chỉ đóng vai trò phụ kiện mà còn trở thành tuyên ngôn phong cách, phản chiếu gu thẩm mỹ của người mang.

Các thiết kế túi da độc bản không ngừng được sáng tạo với nhiều hình dáng, màu sắc và kỹ thuật xử lý chất liệu khác nhau. Mỗi thiết kế đều mang đến một cách kể chuyện riêng, việc lựa chọn và phối hợp túi da cùng trang phục đã trở thành một nghệ thuật giúp người mặc tạo nên dấu ấn khác biệt.

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 1.

Không giống nhiều xu hướng thời trang chỉ xuất hiện theo mùa, túi da luôn giữ được vị thế bền vững trong thế giới thời trang nhờ tính ứng dụng cao và vẻ đẹp vượt thời gian

ẢNH: HIENTE HOLLAND

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 2.

Những năm gần đây, xu hướng cá nhân hóa ngày càng được đề cao khiến các thiết kế túi da trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Các đường cắt hình học, họa tiết thủ công hay những gam màu táo bạo đã giúp chiếc túi trở thành điểm nhấn nổi bật thay vì chỉ đóng vai trò bổ trợ cho trang phục

ẢNH: HIENTE HOLLAND

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 3.

Chiếc túi chất liệu da đen bán nguyệt với thiết kế nhỏ gọn lại có khả năng hoàn thiện phong cách một cách tinh tế hơn. Bản phối với váy voan nhiều lớp màu kem cùng họa tiết hoa 3D là minh chứng rõ nét cho điều đó

ẢNH: HIENTE HOLLAND

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 4.

Đi cùng trang phục trắng tối giản là túi da hộp màu đen với những đường nét vuông vức, sắc sảo. Không cần màu sắc nổi bật hay chi tiết cầu kỳ, chiếc túi vẫn đủ sức tạo nên điểm nhấn nhờ phom dáng chuẩn mực và tỷ lệ hài hòa

ẢNH: HIENTE HOLLAND

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 5.

Túi da tròn với các đường viền hồng nổi bật lập tức thu hút ánh nhìn. Thiết kế độc đáo cùng phom dáng có phần phá cách. Sự xuất hiện của chiếc thắt lưng bản nhỏ giúp định hình vòng eo, trong khi kính mắt thời trang góp phần hoàn thiện hình ảnh của một quý cô thành thị

ẢNH: HIENTE HOLLAND

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 6.

Mỗi mùa hè đều gắn liền với những gam màu gợi nhắc đến biển cả. Sắc xanh từ túi xách được khai thác một cách trọn vẹn để tạo nên tổng thể đầy cảm hứng.

ẢNH: VIQUETA

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 7.

Chiếc túi da hình thang mang màu xanh thiên thanh nổi bật trên nền chất liệu da vân mềm mại. Những đường viền sáng màu chạy dọc thân túi tạo hiệu ứng thị giác giúp thiết kế thêm phần sắc nét

ẢNH: VIQUETA

Ghi điểm cá tính riêng với những chiếc túi da độc bản- Ảnh 8.

Chiếc túi da đỏ nổi bật với những đường thêu hình học tinh xảo tạo nên hiệu ứng thị giác. Màu sắc rực rỡ của túi giúp tổng thể trở nên sống động hơn mà không gây cảm giác phô trương. Các chi tiết phụ kiện đồng điệu như hoa tai đỏ tiếp tục củng cố sự liên kết trong trang phục

ẢNH: VIQUETA

 

Túi da túi da độc bản túi xách độc bản Phụ kiện cao cấp phụ kiện thời trang

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