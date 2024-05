Ghi điểm thanh lịch với trang phục mang tinh thần tối giản

Xu hướng tối giản ngày càng được ưa chuộng bởi tính bền vững, lặng thầm nhưng sang trọng và không lỗi mốt. Những thương hiệu thời trang trẻ tuổi ít nhiều theo đuổi tinh thần "less is more" mang vào trong các thiết kế những sáng tạo riêng để tạo nên hình ảnh quý cô nữ tính mang bản sắc riêng.

Bảng màu tươi sáng, đẹp mắt và sang trọng trên những món đồ cơ bản như sơ mi và chân váy midi có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Ornate mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế đầy chất thơ nhưng vẫn năng động hòa vào dòng chảy thời trang hiện đại, qua đó mang đến cho người mặc sự mới mẻ và nguồn năng lượng tràn đầy

Vẻ đẹp nữ tính toát lên từ chi tiết biến tấu, sự tỉ mỉ trong những đường nét và chất liệu mang đến cho các bộ trang phục hằng ngày nét đẹp giản dị nhưng mới mẻ, quyến rũ nhưng ngọt ngào, năng động

Các thiết kế được làm từ lụa, satin, chiffon... kết hợp những gam màu lãng mạn hiện đại tôn lên hình ảnh quý cô cá tính, quyến rũ trong nhiều không gian khác nhau. Nơ, hoa, chi tiết xếp ly được tính toán kỹ lưỡng để mang đến sự cân bằng cho loạt trang phục tinh giản, hiện đại

Chưng diện theo công thức toàn màu trắng nhẹ nhàng nhưng có điểm nhấn nhờ vào cách kết hợp thú vị - quần ống rộng phối áo kiểu lệch vai viền bèo nhún điểm những bông hoa 3D xinh xắn

Quần âu ống rộng với chi tiết cách điệu tinh tế, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau để đi học, đi làm, đi chơi đều phù hợp

Thổi làn gió mới vào phong cách công sở ngày hè bằng set áo vest cách điệu phối quần bermuda màu tím than. Thiết kế tối giản được tạo điểm nhấn bằng đường viền chần chỉ sáng màu mang đến nét trẻ trung, hiện đại pha lẫn tinh thần tự do, cởi mở

Sơ mi vải tơ óng ả kết hợp chân váy dài làm nên bản phối thanh lịch và giàu tính ứng dụng cho quý cô

Áo sơ mi chất liệu poplin cao cấp cùng điểm nhấn thu hút với lớp hoa 3D cắt laser tỉ mỉ phối váy yếm nhung có chi tiết khuy đúc bạc thủ công. Bản phối này phù hợp với nhiều vóc dáng và phong cách, giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch thời thượng cho quý cô

Quần denim lạ mắt với thiết kế lưng cao, ống rộng và họa tiết được sáng tạo thông qua kỹ thuật xử lý chất liệu cao cấp. Phối chiếc quần dài duyên dáng này cùng bất cứ mẫu áo nào nàng yêu thích, qua đó tạo nên bản phối thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân của chính nàng

Ảnh: Emci, Lecia