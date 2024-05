Ghi lê là chiếc áo đa năng trong mùa hè này, hãy thử mới tin được

Áo ghi lê, theo truyền thống là trang phục nam tính và trang trọng, được biến thành áo crop top táo bạo dành cho phụ nữ cho mùa xuân hè 2024, phản ánh xu hướng làm lại những món đồ cổ điển theo cách hiện đại.



Ghi lê đen và quần jeans trắng kết hợp với dép xỏ ngón đế bệt và túi xách maxi là xu hướng lan truyền nhất của mùa @milanfashionweek

Áo ghi lê và quần vải lanh là trang phục lý tưởng cho những ngày hè nóng nực, không mất đi sự sang trọng amica.it

Một kiểu áo ghi lê trong show diễn xuân hè 2024 của Bottega Veneta @Bottega Veneta

Sabinasocol bắt kịp xu hướng mặc áo ghi lê làm áo và kết hợp với quần ống rộng kẻ sọc @sabinasocol

Áo ghi lê thích hợp hoàn hảo với cả phong cách ban ngày và buổi tối, từ sự kết hợp thông thường với quần jeans đến sự kết hợp trang nhã hơn với váy hoặc quần tây thiết kế riêng. Cách sử dụng sáng tạo này giúp tôn lên hình dáng, thêm nét gợi cảm tinh tế. Từ những trang phục cơ bản cho đến những trang phục quyến rũ hơn để đi chơi vào buổi tối, có vẻ như không còn những lựa chọn thay thế khi nói đến trang phục dành cho phần thân trên. Về vấn đề này, tất cả những gì còn lại là sáng tạo lại những thứ bạn đã có trong tủ quần áo của mình, chẳng hạn như áo ghi lê.

Áo ghi lê màu đen cổ điển, hơi crop top cùng áo sơ mi lụa trắng mang lại vẻ cổ điển nhưng hiện đại @nystyle

Từ trang trọng đến nữ tính nhờ kiểu dáng, dưới đây là cách phối áo ghi lê xuân hè 2024 này.

Với quần shorts Bermuda và xăng đan cao gót

Với quần shorts Bermuda, áo khoác bomber da và xăng đan buộc dây màu trắng ở mắt cá chân, sự kết hợp giữa đời thường và sang trọng @londonfashionweek

Tin tức thực sự liên quan đến áo vest là những dịp sử dụng nó được yêu cầu. Nếu trước đây nó được mặc như một chiếc áo khoác lót trong những dịp trang trọng hơn thì giờ đây nó đồng nghĩa với sự mát mẻ và nữ tính. Rốt cuộc, chính sàn catwalk đã giải phóng bộ trang phục này khỏi sự cứng nhắc và khiến nó trở thành món đồ thông dụng trong những tháng ngày ấm áp. Bạn mặc nó như thế nào? Trong hầu hết các trường hợp, để trần, không có gì bên dưới, với một chiếc vòng cổ làm nổi bật phần ngực. Dưới một chiếc quần dài, nhưng cũng có quần đùi hoặc quần shorts Bermuda. Và những đôi giày đa dạng, từ đế bằng đến gót thấp cho đến những kiểu giày táo bạo nhất cho trang phục buổi tối.

Đối với bộ đồ 2.0

Tổng thể màu đen cho buổi tối với ghi lê da kết hợp với quần tây thiết kế riêng, xăng đan cao gót và thắt lưng bản lớn @hoskelsa

Ngay cả khi được mặc phối hợp với quần tây may đo làm vest, áo ghi lê xuân hè 2024 vẫn nổi bật nhờ hình dáng độc đáo. Có thể rất dài hoặc cắt ngắn, có 3 nút để điêu khắc hình bóng và nhiều quy trình khác nhau giúp nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm, từ thêu, in hình cho đến hạt và kim cương giả. Các thiết kế với tính thẩm mỹ sang trọng cũng như các thiết kế mang phong cách boho khác có in họa tiết dân tộc, gợi nhớ đến vẻ ngoài của những người có sức ảnh hưởng, đều đang thịnh hành trên mạng.

Sao chép ngoại hình của người nổi tiếng

Gigi Hadid mặc một bộ trang phục được thiết kế riêng bao gồm áo ghi lê trắng tổng thể và quần mềm kết hợp với đôi Converse Chuck Taylors màu đen trắng @nystyle

Những người nổi tiếng chắc chắn không thể tránh khỏi xu hướng này, vốn đã phổ biến vào năm ngoái nhưng đến năm 2024 được xác nhận là phải có trong tủ quần áo buổi tối. Từ những người chọn áo ghi lê đen cổ điển và kết hợp nó với áo phông trắng như Jennifer Lawrence, cho đến vẻ ngoài tối giản hơn của Kendall Jenner, cho đến tổng thể màu trắng của Gigi Hadid.

Một mẫu áo ghi lê trong show diễn xuân hè 2024 của Alberta Ferretti @Alberta Ferretti

Chi tiết chung giữa những bộ trang phục quyến rũ nhất mùa chính là những phụ kiện được lựa chọn để hoàn thiện vẻ ngoài. Bắt đầu từ những đôi giày, nơi những đôi dép xỏ ngón ấn tượng với đế dày tạo không gian bên cạnh những đôi giày ba lê phẳng và dép có khóa đôi. Và chiếc túi, thường được chọn làm chiếc túi đeo vai, thậm chí còn đẹp hơn nếu có màu hoặc thêu. Hoặc túi ly hợp maxi, với những sắc thái thời thượng nhất của mùa như đỏ tía hoặc vàng, để tạo điểm nhấn cuối cùng có khả năng nâng tầm tổng thể.

Áo ghi lê dù đen hay màu đều thể hiện sự linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi và phong cách khác nhau trong mùa hè rộn ràng 2024.