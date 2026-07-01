Giải mã xu hướng nữ tính siêu cuốn hút từ phong cách Coquette

Làm mới tủ đồ hè 2026 cùng phong cách Coquette
Phong cách Coquette là xu hướng thời trang tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, nét ngây thơ lãng mạn và sức quyến rũ nhẹ nhàng mà khéo léo. Lấy cảm hứng từ trang phục cổ điển châu Âu, phong cách này được bùng nổ mạnh mẽ nhờ các tín đồ thời trang trẻ tuổi ưa chuộng trên mạng xã hội. Vẻ điệu đà ngọt ngào trở thành một chỉ dấu nghệ thuật, nơi phái đẹp tự tin khoe "quyền lực mềm" qua các bản phối thời trang.
Tinh thần Coquette được biểu hiện qua hình ảnh những chiếc nơ bướm, ruy băng, họa tiết hoa nhí, họa tiết cherry, trái tim, ngọc trai... Trên các thiết kế lấy cảm hứng từ Coquette Aesthetic, nàng dễ dàng tìm thấy vô số các chất vải mềm mại có độ bay bổng nhẹ nhàng như vải voan dập ly, ren, lụa satin hay vải dệt kim mềm và mỏng nhẹ.
Bảng màu chủ đạo của Coquette chính là tông màu pastel ngọt ngào như hồng phấn, trắng kem, xanh dương, tím nhạt và đôi khi được nhấn nhá bằng sắc đỏ cherry, đen hay trắng đan cài một cách tinh tế.
Phom dáng áo corset tôn đường cong, các tầng váy ngắn xếp chồng với nhiều bèo nhún, tay bồng, tất ren dài... giúp nàng nhận diện phong cách thời trang lãng mạn và cổ điển. Hãy hoàn thiện bản phối Coquette kiêu kỳ cùng giày Mary Jane, giày búp bê đính nơ.
Vải ren hoa mềm mại, vải gấm dệt họa tiết trên gam màu cream được tạo điểm nhấn qua chi tiết nơ ruy băng, hoa 3D cùng những đường nhún xếp điệu đà. Đây là những ý tưởng hiện đại, thanh lịch để nàng bắt đầu hành trình khám phá sự ngọt ngào, nữ tính từ phong cách Coquette
ẢNH: MADELYN
Vẻ đẹp kiều diễm từ các thiết kế Coquette được dệt nên từ chất liệu voan tơ cao cấp mỏng nhẹ, mang lại hiệu ứng xuyên thấu ẩn hiện tinh tế. Mỗi thiết kế mang đến một điểm nhấn riêng - từ các tầng váy bồng bềnh với viền ren họa tiết hay những nếp gấp dập ly nhỏ tỉ mỉ, chi tiết cổ yếm thắt nơ lệch vai - vừa dễ dàng che khuyết điểm vừa tôn bờ vai mảnh mai, quyến rũ của nàng
ẢNH: BELOVED
Không chỉ đơn thuần là một trào lưu nhất thời, phong cách Coquette là một tuyên ngôn ngọt ngào về sự tự tin và nét đẹp nữ tính nguyên bản. Mỗi quý cô đều có thể dựa vào những nguyên tắc cơ bản để biến tấu nên những bản phối đặc sắc của riêng mình.