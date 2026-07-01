Giải mã xu hướng nữ tính siêu cuốn hút từ phong cách Coquette

Làm mới tủ đồ hè 2026 cùng phong cách Coquette

Nữ tính đầy cuốn hút với phong cách Coquette qua thiết kế đầm ren hồng pastel đính nơ phối găng tay lưới và phụ kiện khăn voan cài tóc tạo diện mạo chuẩn tiểu thư kiêu kỳ ẢNH: LAMAI ATELIER

Phong cách Coquette là xu hướng thời trang tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, nét ngây thơ lãng mạn và sức quyến rũ nhẹ nhàng mà khéo léo. Lấy cảm hứng từ trang phục cổ điển châu Âu, phong cách này được bùng nổ mạnh mẽ nhờ các tín đồ thời trang trẻ tuổi ưa chuộng trên mạng xã hội. Vẻ điệu đà ngọt ngào trở thành một chỉ dấu nghệ thuật, nơi phái đẹp tự tin khoe "quyền lực mềm" qua các bản phối thời trang.

Rất nhiều thiết kế áo váy được dựng phom corset - một chỉ dấu nhắc nàng về làn sóng thời trang cổ điển đang nhẹ nhàng len lỏi vào tủ đồ hiện đại. Áo coset kết hợp các lớp váy xếp tầng cùng hàng trăm bông hoa 3D được sử dụng làm họa tiết trang trí mang lại điểm nhấn khó quên cho trang phục ẢNH: LAMAI ATELIER

Tinh thần Coquette được biểu hiện qua hình ảnh những chiếc nơ bướm, ruy băng, họa tiết hoa nhí, họa tiết cherry, trái tim, ngọc trai... Trên các thiết kế lấy cảm hứng từ Coquette Aesthetic, nàng dễ dàng tìm thấy vô số các chất vải mềm mại có độ bay bổng nhẹ nhàng như vải voan dập ly, ren, lụa satin hay vải dệt kim mềm và mỏng nhẹ.

Gam màu pastel chuyển mình trong đa sắc thái khi được áp dụng kỹ thuật nhuộm màu ombre, đi từ tím lilac đến hồng phấn. Phần corset dựng phom hoàn hảo ôm trọn vóc dáng, các gam màu dịu dàng đan cài, hòa quyện tạo nên bức phông nền hoàn mỹ cho nàng tỏa sáng ẢNH: LAMAI ATELIER

Bảng màu chủ đạo của Coquette chính là tông màu pastel ngọt ngào như hồng phấn, trắng kem, xanh dương, tím nhạt và đôi khi được nhấn nhá bằng sắc đỏ cherry, đen hay trắng đan cài một cách tinh tế.

Phom dáng áo corset tôn đường cong, các tầng váy ngắn xếp chồng với nhiều bèo nhún, tay bồng, tất ren dài... giúp nàng nhận diện phong cách thời trang lãng mạn và cổ điển. Hãy hoàn thiện bản phối Coquette kiêu kỳ cùng giày Mary Jane, giày búp bê đính nơ.

Vải ren hoa mềm mại, vải gấm dệt họa tiết trên gam màu cream được tạo điểm nhấn qua chi tiết nơ ruy băng, hoa 3D cùng những đường nhún xếp điệu đà. Đây là những ý tưởng hiện đại, thanh lịch để nàng bắt đầu hành trình khám phá sự ngọt ngào, nữ tính từ phong cách Coquette ẢNH: MADELYN

Vẻ đẹp kiều diễm từ các thiết kế Coquette được dệt nên từ chất liệu voan tơ cao cấp mỏng nhẹ, mang lại hiệu ứng xuyên thấu ẩn hiện tinh tế. Mỗi thiết kế mang đến một điểm nhấn riêng - từ các tầng váy bồng bềnh với viền ren họa tiết hay những nếp gấp dập ly nhỏ tỉ mỉ, chi tiết cổ yếm thắt nơ lệch vai - vừa dễ dàng che khuyết điểm vừa tôn bờ vai mảnh mai, quyến rũ của nàng ẢNH: BELOVED

Thiết kế đen trắng thu hút ánh nhìn từ phom satin dựng sắc nét đan cài nhiều lớp ren xếp tầng mềm mại. Phần peplum gây ấn tượng đặc sắc bởi sự hòa quyện của ren thêu và organza tạo hiệu ứng bồng bềnh, bay bổng như những áng mây trôi ẢNH: LAMAI ATELIER

Không chỉ đơn thuần là một trào lưu nhất thời, phong cách Coquette là một tuyên ngôn ngọt ngào về sự tự tin và nét đẹp nữ tính nguyên bản. Mỗi quý cô đều có thể dựa vào những nguyên tắc cơ bản để biến tấu nên những bản phối đặc sắc của riêng mình.