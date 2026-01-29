  • An Giang
Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
29/01/2026 16:00 GMT+7

Từng gắn liền với hình ảnh nữ tính và an toàn, giày ba lê đang trở lại đầy ấn tượng với diện mạo mới mẻ và giàu cá tính.

Giày ba lê đang trở lại mạnh mẽ trong dòng chảy thời trang hiện đại với một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn bó hẹp trong khuôn mẫu “bánh bèo”, kiểu giày lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa ba lê ngày nay trở thành điểm giao thoa thú vị giữa nét cổ điển và tinh thần đời sống hiện đại.

Giày ba lê trong hơi thở đời thường

Trong bối cảnh thời trang đề cao tính ứng dụng, giày ba lê dần chứng minh rằng chúng không chỉ dành cho những set đồ điệu đà. Một đôi giày ba lê trắng, khi đặt trong bản phối với áo phông crop top viền đen tạo nên phần thân trên gọn gàng. 

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’ - Ảnh 1.

Chân váy ngắn màu đen với phom dáng đơn giản đóng vai trò kéo dài tỷ lệ cơ thể, chiếc túi đeo vai màu hồng nhạt, điểm xuyết chi tiết kim loại tinh tế, là nét chấm phá vừa đủ cho tổng thể

ẢNH: @KYDUYEN1311

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’ - Ảnh 2.

Giày ba lê trắng mang lại cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng khi được phối cùng trang phục tối giản. Sự kết hợp này làm nổi bật vẻ nữ tính hiện đại

ẢNH: @KYDUYEN1311

Ở một bản phối khác, giày ba lê tiếp tục thể hiện khả năng thích nghi linh hoạt khi xuất hiện trong set đồ mang tinh thần đường phố rõ nét. Áo crop top tay dài ôm sát kết hợp cùng chân váy mini tạo nên bố cục chặt chẽ, làm nền hoàn hảo để đôi giày buộc dây quanh cổ chân trở thành tâm điểm. Chính chi tiết dây quấn làm gợi nhớ đến giày múa ba lê truyền thống đã làm dịu đi sự sắc nét của những món đồ tối màu. Khi được kết hợp cùng mũ lưỡi trai và túi xách nhỏ gọn, tổng thể không chỉ giữ được nét nữ tính mà còn mang hơi thở trẻ trung.

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’ - Ảnh 3.

Giày ba lê pha thể thao phối set đồ crop top và váy mini tạo tổng thể streetwear trở nên thời trang và cuốn hút hơn

ẢNH: @LOVERRUKK

Không chỉ dừng lại ở những gam màu trung tính, giày ba lê sắc đỏ còn mang đến làn gió mới khi được đặt cạnh những trang phục mang tinh thần tự do. Trong bản phối cùng quần jeans baggy phom rộng, đôi giày ba lê đỏ trở thành điểm nhấn thị giác đầy táo bạo. Việc xắn nhẹ gấu quần để lộ phần cổ chân là chi tiết quan trọng, giúp đôi giày có “không gian” để tỏa sáng, đồng thời tạo cảm giác cơ thể cao ráo hơn. Áo trắng ôm sát giữ vai trò cân bằng, giúp phần thân trên gọn gàng, tránh cảm giác luộm thuộm khi kết hợp với quần dáng rộng.

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’ - Ảnh 4.

Giày ba lê đỏ kết hợp tất trắng tạo điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục denim phóng khoáng

ẢNH: @MINI.CHITBF

Giày ba lê và các bản phối nữ tính

Khi quay trở lại với tinh thần nữ tính nguyên bản, giày ba lê tiếp tục phát huy thế mạnh trong những set đồ giàu chất thơ. Sự kết hợp giữa áo corset trắng và chân váy xòe ngắn màu đen mang đến hình ảnh mềm mại nhưng không kém phần chỉn chu. Áo corset với phom ôm sát và chi tiết nơ trước ngực gợi nhắc đến trang phục tập luyện của các vũ công, nơi sự kỷ luật và nữ tính song hành. Chân váy xòe nhẹ tạo độ chuyển động uyển chuyển, trong khi đôi giày ba lê đen - trắng, khi kết hợp cùng tất ống chân, trở thành chi tiết kết nối, đưa toàn bộ trang phục chạm đúng tinh thần ba lê cổ điển pha nét hiện đại.

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’ - Ảnh 5.

Giày ba lê đen - trắng kết hợp cùng tất ống chân tạo nên hình ảnh cổ điển, mềm mại nhưng vẫn rất thời trang

ẢNH: @NHUNG_YOONA

Áo phông crop top hồng ôm vừa vặn giúp định hình vóc dáng, trong khi chân váy xếp ly ngắn bằng voan mang lại cảm giác trong trẻo. Điểm nhấn nằm ở đôi tất ren cao, tạo chiều sâu thị giác và giúp đôi chân trông thon dài hơn. Đôi giày ba lê đế bệt với gam trắng - nâu trung tính khép lại set đồ bằng vẻ đẹp tinh giản, giữ cho tổng thể không bị quá ngọt ngào.

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’ - Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa crop top hồng, váy xếp ly voan và giày cảm hứng ba lê tạo nên diện mạo balletcore nhẹ nhàng và nữ tính

ẢNH: @JDSPORTSMY

Chân váy voan dáng midi với họa tiết chấm bi mang lại cảm giác chuyển động nhẹ nhàng, trong khi áo crop top tối giản giúp giữ sự cân đối cho vóc dáng. Đôi giày ba lê màu sắc nổi bật trở thành điểm nhấn giúp set đồ không bị quá “hiền”, đồng thời tạo nét tươi mới và trẻ trung. Việc sử dụng thắt lưng để định hình vòng eo là chi tiết nhỏ nhưng quan trọng, giúp tổng thể gọn gàng và có điểm nhấn rõ ràng.

Giày ba lê lên ngôi, diện đẹp mà không lo bị ‘bánh bèo’ - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa váy midi bay bổng và giày ba lê sắc màu nổi bật giúp set đồ trở nên trẻ trung hơn, tạo điểm nhấn rõ ràng cho tổng thể

ẢNH: @PINXPWD.X

Giày cảm hứng ba lê không chỉ là một trào lưu nhất thời mà đang dần khẳng định vị trí trong tủ đồ hiện đại. Kiểu giày này có thể thích nghi với nhiều phong cách một cách linh hoạt chỉ cần có thể cân bằng giữa phom dáng, chất liệu và tinh thần tổng thể.

giày ba lê Phụ kiện giày Nữ tính Bánh bèo

