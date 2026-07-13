Giày bệt phủ sóng trong mùa thời trang hè năm nay

Giày bệt ghi dấu ấn mạnh mẽ trong xu hướng thời trang hè năm nay khi trở thành lựa chọn được phái đẹp yêu thích. Với sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, giày bệt xuất hiện dày đặc trên đường phố, trong những chuyến du lịch hay các hoạt động thường ngày.

Đôi giày bệt chất liệu lưới trở thành điểm nhấn nổi bật nhờ thiết kế phom dáng cổ điển kết hợp bề mặt xuyên thấu, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thông thoáng, phù hợp với thời tiết mùa hè ẢNH: @BICHNGAAN_

Hiệu ứng nửa kín nửa hở mang đến nét cuốn hút tinh tế, đồng thời làm mới hình ảnh giày bệt truyền thống. Khi kết hợp cùng trang phục tông màu nhẹ, sắc đen của đôi giày tạo điểm cân bằng cho tổng thể, giúp nàng hoàn thiện diện mạo nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn bắt nhịp xu hướng thời trang hè hiện đại.

Đôi giày chất liệu lưới đính đá trở thành điểm nhấn nhờ phom dáng thanh thoát cùng hiệu ứng xuyên thấu tạo cảm giác nhẹ nhàng, giúp đôi chân trông mềm mại và thoáng mát hơn ẢNH: @UY.UYNE

Các chi tiết đính đá bắt sáng vừa đủ tạo sự đồng điệu với trang phục, mang đến tổng thể thanh lịch mà không cầu kỳ. Lựa chọn giày bệt thay cho giày cao gót cũng phản ánh xu hướng thời trang đề cao sự thoải mái, khuyến khích nàng tự tin theo đuổi vẻ đẹp tinh tế và phóng khoáng trong những ngày hè.

Một đôi giày Mary Jane với quai ngang và tông nâu trung tính mang đến vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng, đồng thời tạo điểm cân bằng khi kết hợp cùng trang phục gam màu sáng

ẢNH: @VY.THB

Thiết kế ôm chân, tối giản không chỉ tạo cảm giác thanh thoát mà còn mang đến sự thoải mái trong suốt quá trình di chuyển. Đây là lựa chọn phù hợp để nàng diện trong những chuyến du lịch, dạo phố hay tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà vẫn giữ được nét nữ tính và tinh tế.

Sự kết hợp giữa phần thân giày tông sáng và mũi màu trầm tạo nên điểm nhấn tinh tế, đồng thời mang lại hiệu ứng thanh thoát, giúp đôi chân trông thon gọn hơn ẢNH: @UY.UYNE

Phom dáng bệt tối giản dễ hòa hợp với nhiều kiểu trang phục và phụ kiện, mang đến tổng thể cân đối, nhẹ nhàng. Nhờ tính linh hoạt và thoải mái, thiết kế này trở thành lựa chọn phù hợp để nàng đồng hành trong những ngày hè, từ dạo phố đến các chuyến nghỉ dưỡng.

Thiết kế mũi tròn kết hợp chi tiết nơ nhỏ mang đến vẻ mềm mại, nữ tính trên nền phom dáng tối giản ẢNH: @BICHNGAAN_

Gam màu đỏ trở thành điểm nhấn nổi bật, giúp cân bằng những trang phục tông trung tính hoặc chất liệu denim, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt. Sự kết hợp này phản ánh xu hướng thời trang hè ưu tiên những điểm nhấn màu sắc, giúp nàng dễ dàng tạo dấu ấn mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Thiết kế xẻ ngón kết hợp phom dáng ôm chân cùng chi tiết buộc nơ trên mu bàn chân tạo nên sự cân bằng giữa nét mềm mại và cá tính ẢNH: @_NLNAN_

Gam màu xanh pastel phối chấm bi trắng mang đến cảm giác tươi mát, đồng thời trở thành điểm nhấn nổi bật khi kết hợp cùng các phụ kiện tông sáng. Kiểu dáng phá cách nhưng vẫn hài hòa giúp nàng thể hiện dấu ấn riêng, đồng thời bắt nhịp xu hướng thời trang hè hướng đến sự thoải mái và linh hoạt trong cách ăn mặc.

Họa tiết chấm bi đen trên nền xanh cùng thiết kế quai ngang tạo nên vẻ trẻ trung, đồng thời gợi cảm hứng hoài cổ đầy cuốn hút ẢNH: @_NLNAN_

Phom mũi tròn ôm chân kết hợp quai cài giúp tổng thể trở nên mềm mại và thanh thoát hơn, mang đến cảm giác thoải mái khi di chuyển. Gam màu nổi mang lại điểm nhấn hài hòa khi kết hợp cùng trang phục tông trung tính, giúp diện mạo thêm nổi bật mà không gây rối mắt.

Sự cân bằng giữa nét cổ điển và hiện đại khiến kiểu dáng này trở thành lựa chọn phù hợp để nàng làm mới phong cách trong những ngày hè ẢNH: @_NLNAN_

Không chỉ dừng lại ở một món phụ kiện tiện dụng, giày bệt đang dần khẳng định vị thế trong tủ đồ của phái đẹp. Sự đa dạng trong thiết kế cùng khả năng thích ứng với nhiều phong cách giúp xu hướng này duy trì sức hút quanh năm, trở thành lựa chọn bền vững trong làng thời trang qua nhiều mùa.