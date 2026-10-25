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Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
25/10/2026 15:00 GMT+7

Giày mũi tròn mang lại cảm giác êm ái cho đôi chân và tạo nên vẻ ngoài dịu dàng, kiểu thiết kế này phù hợp để diện đi học, đi làm hay dạo phố hàng ngày.

Giày mũi tròn với thiết kế tinh giản nhưng ghi điểm trọn vẹn nhờ nét nữ tính, sự thoải mái cùng khả năng biến hóa đa dạng phong cách. Chỉ cần khéo léo kết hợp, nàng đã có thể tự tin tạo nên những diện mạo đầy cuốn hút khi xuống phố mỗi ngày.

Giày mũi tròn cổ điển tạo nét đối lập cùng váy ngắn, quần short

Giày Mary Jane đen với phần mũi tròn và quai ngang tạo điểm nhấn tinh tế khi kết hợp cùng áo polo màu kem và chân váy ngắn xếp tầng. Sự tương phản giữa gam màu sáng ở phần thân trên và sắc đen của chân váy đầy chiều sâu mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. 

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 1.

Cách phối này phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách nữ sinh hiện đại, có thể ứng dụng khi đi chơi, chụp ảnh hoặc tham gia những buổi hẹn cuối tuần

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 2.

Một chiếc thắt lưng nâu và túi xách trắng góp phần hoàn thiện bảng màu trung tính, tạo sự liên kết giữa các món đồ mà không làm mất đi nét thoải mái

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Giày mũi tròn phối tất cao cổ tạo dấu ấn phong cách

Tất không chỉ có tác dụng giữ ấm hay hạn chế ma sát mà còn là phụ kiện góp phần định hình phong cách khi đi cùng giày mũi tròn. Tất trắng mang lại cảm giác trẻ trung, trong khi tất đen tạo vẻ bí ẩn, cá tính.

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 3.

Giày loafer mũi tròn màu đen kết hợp tất trắng cao cổ là lựa chọn quen thuộc của phong cách preppy, mang đến vẻ ngoài vừa tinh nghịch vừa chỉn chu

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 4.

Với những đôi giày có quai ngang, bề mặt da bóng hoặc chi tiết kim loại, sự kết hợp cùng tất cao cổ còn giúp đôi giày trở thành điểm nhấn nổi bật trong tổng thể trang phục

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 5.

Sử dụng chất liệu da lộn màu be mịn như nhung, giày búp bê mũi tròn mang lại cảm giác vô cùng êm ái. Phần đế thấp bằng phẳng tạo sự thoải mái khi di chuyển

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Những đôi bốt mũi tròn tạo sự dẻo dai và phóng khoáng

Được đúc hoàn toàn từ cao su dẻo dai, những kiểu bốt cổ cao mũi tròn có khả năng chống nước tốt. Phần đế chunky dày dặn ghép nối với đầu mũi tròn rộng rãi bảo vệ đôi chân hiệu quả trước thời tiết xấu. Bề mặt cao su trơn giúp việc lau chùi trở nên nhanh chóng. 

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 6.

Váy liền là một trong những lựa chọn dễ kết hợp với giày mũi tròn bởi cả hai đều hướng đến sự mềm mại và tính ứng dụng. Những chiếc đầm dáng suông, váy babydoll hoặc váy có chi tiết bèo nhún phù hợp với giày bốt để cân bằng nét nữ tính

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 7.

Với nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, độ dài váy trên gối còn giúp tạo cảm giác đôi chân dài hơn, trong khi phần đế giày có độ cao vừa phải hỗ trợ tôn dáng mà vẫn giữ được sự thoải mái

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách- Ảnh 8.

Đôi bốt da đen phom mũi tròn cổ cao kết hợp cùng đầm trắng phom rộng mang đến vẻ ngoài vừa trong trẻo vừa phá cách

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOOO

Giày mũi tròn luôn giữ vị trí quan trọng nhờ sự tiện dụng cùng khả năng nâng niu bàn chân tuyệt vời. Hãy chọn ngay một kiểu dáng phù hợp để tự tin làm mới bản thân mỗi ngày.

 

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