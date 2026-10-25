Giày mũi tròn linh hoạt biến hóa cùng đa dạng phong cách

Giày mũi tròn với thiết kế tinh giản nhưng ghi điểm trọn vẹn nhờ nét nữ tính, sự thoải mái cùng khả năng biến hóa đa dạng phong cách. Chỉ cần khéo léo kết hợp, nàng đã có thể tự tin tạo nên những diện mạo đầy cuốn hút khi xuống phố mỗi ngày.
Giày mũi tròn cổ điển tạo nét đối lập cùng váy ngắn, quần short
Giày Mary Jane đen với phần mũi tròn và quai ngang tạo điểm nhấn tinh tế khi kết hợp cùng áo polo màu kem và chân váy ngắn xếp tầng. Sự tương phản giữa gam màu sáng ở phần thân trên và sắc đen của chân váy đầy chiều sâu mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.
Giày mũi tròn phối tất cao cổ tạo dấu ấn phong cách
Tất không chỉ có tác dụng giữ ấm hay hạn chế ma sát mà còn là phụ kiện góp phần định hình phong cách khi đi cùng giày mũi tròn. Tất trắng mang lại cảm giác trẻ trung, trong khi tất đen tạo vẻ bí ẩn, cá tính.
Những đôi bốt mũi tròn tạo sự dẻo dai và phóng khoáng
Được đúc hoàn toàn từ cao su dẻo dai, những kiểu bốt cổ cao mũi tròn có khả năng chống nước tốt. Phần đế chunky dày dặn ghép nối với đầu mũi tròn rộng rãi bảo vệ đôi chân hiệu quả trước thời tiết xấu. Bề mặt cao su trơn giúp việc lau chùi trở nên nhanh chóng.
Giày mũi tròn luôn giữ vị trí quan trọng nhờ sự tiện dụng cùng khả năng nâng niu bàn chân tuyệt vời. Hãy chọn ngay một kiểu dáng phù hợp để tự tin làm mới bản thân mỗi ngày.