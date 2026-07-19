Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè

Mùa hè 2026 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của tinh thần sporty chic, phong cách kết hợp giữa vẻ năng động của thời trang thể thao và sự tinh tế của trang phục thường nhật. Thay vì chỉ đóng vai trò là một món phụ kiện, giày thể thao trở thành điểm khởi đầu để xây dựng cả một bản phối.
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Không chỉ dừng lại ở những đôi giày trắng kinh điển, bảng màu của sneakers ngày càng đa dạng với xanh cô ban, vàng bơ, đỏ cherry, hồng pastel hay bạc ánh kim.
Song song với màu sắc là sự lên ngôi của các thiết kế mang hơi hướng hoài cổ. Những đôi sneakers đế mỏng lấy cảm hứng từ thời trang thập niên cũ hay những mẫu giày bóng đá được biến tấu để phù hợp với thời trang đường phố đang tạo nên làn sóng mới trong giới yêu mặc đẹp.
Giày thể thao chính là bạn đồng hành lý tưởng nhất để cùng nàng đón một mùa hè năng động, tràn đầy năng lượng. Với món đồ đa năng này, bạn có thể tự do biến hóa vô vàn outfit mang đậm cá tính riêng.