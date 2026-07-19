  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
19/07/2026 12:00 GMT+7

Mùa hè 2026 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của tinh thần sporty chic, phong cách kết hợp giữa vẻ năng động của thời trang thể thao và sự tinh tế của trang phục thường nhật. Thay vì chỉ đóng vai trò là một món phụ kiện, giày thể thao trở thành điểm khởi đầu để xây dựng cả một bản phối.

Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè- Ảnh 1.

Áo hai dây bèo nhún nữ tính được khoác ngoài bằng cardigan mỏng nhẹ, kết hợp cùng quần shorts denim cạp cao thoải mái. Đôi giày thể thao màu trắng cổ thấp phối cùng tất cao cổ giúp tôn dáng, hoàn thiện vẻ ngoài năng động và khỏe khoắn

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè- Ảnh 2.

Xuống phố năng động với áo tank top đen cổ tròn cơ bản kết hợp cùng quần shorts denim xanh nhạt. Khi phối cùng đôi giày thể thao trắng cổ thấp là lựa chọn lý tưởng để bạn diện đi dạo phố hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời đầy năng lượng

ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Không chỉ dừng lại ở những đôi giày trắng kinh điển, bảng màu của sneakers ngày càng đa dạng với xanh cô ban, vàng bơ, đỏ cherry, hồng pastel hay bạc ánh kim.

Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè- Ảnh 3.

Sự kết hợp hài hòa giữa áo tay ngắn cánh tiên dáng suông phối cổ bèo nữ tính và quần shorts thun màu kem sữa ngọt ngào. Đôi giày thể thao hồng pastel phối cùng tất cao cổ trắng trở thành điểm nhấn nổi bật, tránh sự đơn điệu cho trang phục

ẢNH: @_H.PHUOWNG

Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè- Ảnh 4.

Set đồ đồng bộ với áo thun phom rộng và quần shorts màu be thoải mái khi xuống phố. Điểm nhấn nổi bật nằm ở đôi giày thể thao xanh dương kết hợp cùng tất trắng cao cổ, tạo sự tương phản giữa sắc tối và sáng

ẢNH: @YENMEO.1098

Song song với màu sắc là sự lên ngôi của các thiết kế mang hơi hướng hoài cổ. Những đôi sneakers đế mỏng lấy cảm hứng từ thời trang thập niên cũ hay những mẫu giày bóng đá được biến tấu để phù hợp với thời trang đường phố đang tạo nên làn sóng mới trong giới yêu mặc đẹp.

Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè- Ảnh 5.

Nữ tính với áo hai dây peplum tầng màu nâu tây cùng quần đùi vải thô màu be phù hợp cho ngày hè. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là việc kết hợp với đôi giày thể thao màu vàng sọc đen cổ điển và tất cao cổ trắng đầy cá tính

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè- Ảnh 6.

Set đồ mùa hè nổi bật với áo quây ôm dáng, họa tiết hoa loang trẻ trung kết hợp cùng chân váy dài xòe nhẹ kẻ sọc xanh trắng đầy sức sống. Đôi giày thể thao đỏ tươi nhưng thiết kế retro trở thành điểm nhấn phá cách, thu hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: @YENMEO.1098

Giày thể thao chính là bạn đồng hành lý tưởng nhất để cùng nàng đón một mùa hè năng động, tràn đầy năng lượng. Với món đồ đa năng này, bạn có thể tự do biến hóa vô vàn outfit mang đậm cá tính riêng.

giày thể thao Phụ kiện sneakers giày sneakers phối đồ với giày thể thao

Bài viết khác

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh

Biến hóa đa dạng cùng trang phục corset hiện đại, hợp mọi hoàn cảnh

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu

5 gam màu ấm áp, làm nổi bật phong cách mùa thu

Gu thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Gu thời trang ấn tượng của mỹ nam trẻ nhất 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Cách mặc chân váy dài mùa thu đẹp xao xuyến

Cách mặc chân váy dài mùa thu đẹp xao xuyến

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản

Diện phong cách monochrome, đẳng cấp đến từ sự đơn giản

Ai cũng mặc áo cổ tim, nhưng ít người biết bí quyết này

Ai cũng mặc áo cổ tim, nhưng ít người biết bí quyết này

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Váy sơ mi giản dị mà sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh

Phối đồ tối giản với áo sơ mi, áo blouse và quần jeans xanh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top