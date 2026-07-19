Giày thể thao, bạn đồng hành cùng nàng xuống phố ngày hè

Áo hai dây bèo nhún nữ tính được khoác ngoài bằng cardigan mỏng nhẹ, kết hợp cùng quần shorts denim cạp cao thoải mái. Đôi giày thể thao màu trắng cổ thấp phối cùng tất cao cổ giúp tôn dáng, hoàn thiện vẻ ngoài năng động và khỏe khoắn ẢNH: @_H.PHUOWNG

Xuống phố năng động với áo tank top đen cổ tròn cơ bản kết hợp cùng quần shorts denim xanh nhạt. Khi phối cùng đôi giày thể thao trắng cổ thấp là lựa chọn lý tưởng để bạn diện đi dạo phố hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời đầy năng lượng ẢNH: @EMIX.STUDIOO

Không chỉ dừng lại ở những đôi giày trắng kinh điển, bảng màu của sneakers ngày càng đa dạng với xanh cô ban, vàng bơ, đỏ cherry, hồng pastel hay bạc ánh kim.

Sự kết hợp hài hòa giữa áo tay ngắn cánh tiên dáng suông phối cổ bèo nữ tính và quần shorts thun màu kem sữa ngọt ngào. Đôi giày thể thao hồng pastel phối cùng tất cao cổ trắng trở thành điểm nhấn nổi bật, tránh sự đơn điệu cho trang phục ẢNH: @_H.PHUOWNG

Set đồ đồng bộ với áo thun phom rộng và quần shorts màu be thoải mái khi xuống phố. Điểm nhấn nổi bật nằm ở đôi giày thể thao xanh dương kết hợp cùng tất trắng cao cổ, tạo sự tương phản giữa sắc tối và sáng ẢNH: @YENMEO.1098

Song song với màu sắc là sự lên ngôi của các thiết kế mang hơi hướng hoài cổ. Những đôi sneakers đế mỏng lấy cảm hứng từ thời trang thập niên cũ hay những mẫu giày bóng đá được biến tấu để phù hợp với thời trang đường phố đang tạo nên làn sóng mới trong giới yêu mặc đẹp.

Nữ tính với áo hai dây peplum tầng màu nâu tây cùng quần đùi vải thô màu be phù hợp cho ngày hè. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là việc kết hợp với đôi giày thể thao màu vàng sọc đen cổ điển và tất cao cổ trắng đầy cá tính ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Set đồ mùa hè nổi bật với áo quây ôm dáng, họa tiết hoa loang trẻ trung kết hợp cùng chân váy dài xòe nhẹ kẻ sọc xanh trắng đầy sức sống. Đôi giày thể thao đỏ tươi nhưng thiết kế retro trở thành điểm nhấn phá cách, thu hút ánh nhìn của người đối diện ẢNH: @YENMEO.1098

Giày thể thao chính là bạn đồng hành lý tưởng nhất để cùng nàng đón một mùa hè năng động, tràn đầy năng lượng. Với món đồ đa năng này, bạn có thể tự do biến hóa vô vàn outfit mang đậm cá tính riêng.