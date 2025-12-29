  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/12/2025 10:00 GMT+7

Váy wrap từ lâu đã là biểu tượng kinh điển của sự nữ tính và tính ứng dụng cao nhờ thiết kế quấn chéo đặc trưng.

Không chỉ dừng lại ở sự thanh lịch, kiểu váy wrap này còn mang đến một làn gió mới lạ cho phong cách.

Váy wrap trơn màu tối giản nhưng đầy cuốn hút

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 1.

Với những quý cô yêu phong cách thanh lịch hiện đại, váy wrap trơn màu luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán

ẢNH: K&K FASHION

Bạn có thể lựa chọn chiếc váy wrap màu vàng nâu thanh lịch với thiết kế cổ bẻ cách điệu, tạo nên sự giao thoa giữa nét cổ điển và tinh thần đương đại. Chi tiết quấn chéo khéo léo giúp tạo phần cổ chữ V duyên dáng, vừa tôn lên xương quai xanh vừa mang lại hiệu ứng vóc dáng thon gọn. 

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 2.

Tuy trơn màu nhưng mang sắc thái tươi mới hơn, chiếc váy wrap xanh lá cây rực rỡ mang đến cảm giác trẻ trung và tràn đầy năng lượng

ẢNH: SIXDO

Thiết kế cổ bẻ thanh lịch kết hợp chi tiết quấn chéo tạo bèo nhún mềm mại bên hông giúp chiếc váy trở nên uyển chuyển hơn trong từng chuyển động. Phom dáng dài thướt tha cùng tay ngắn gọn gàng vừa tôn dáng vừa phù hợp với môi trường công sở.

Váy wrap họa tiết sọc tinh tế cho môi trường công sở 

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 3.

Nếu váy trơn mang đến vẻ đẹp tối giản thì váy wrap họa tiết kẻ sọc lại là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng công sở yêu thích sự chỉn chu nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn thị giác

ẢNH: GUMAC

Họa tiết kẻ sọc thanh mảnh không chỉ giúp vóc dáng trông cao ráo hơn mà còn mang lại cảm giác chuyên nghiệp. Nàng lựa chọn diện chiếc váy wrap xanh đen với họa tiết kẻ sọc trắng tinh tế. Thiết kế cổ bẻ cổ điển kết hợp phần vạt đắp chéo gọn gàng tạo nên vẻ ngoài chuẩn mực nhưng không cứng nhắc.

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 4.

Sắc thái trẻ trung hơn với chiếc váy wrap màu đen với họa tiết kẻ sọc trắng thanh mảnh

ẢNH: K&K FASHION

Thiết kế quấn chéo tạo cổ chữ V duyên dáng kết hợp chi tiết thắt nơ ở eo giúp định hình vóc dáng hiệu quả. Phom váy xòe nhẹ, độ dài ngang gối mang đến sự thoải mái khi di chuyển, phù hợp cho cả ngày làm việc lẫn những buổi dạo phố sau giờ tan sở.

Váy wrap họa tiết hoa nhẹ nhàng 

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 5.

Đối với những ngày nàng muốn khoác lên mình vẻ ngoài mềm mại và bay bổng hơn, váy wrap họa tiết hoa luôn là lựa chọn không thể bỏ qua

ẢNH: THEKAT

Họa tiết hoa từ hoa nhí tinh tế đến hoa bản lớn nổi bật giúp chiếc váy trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn. Chiếc váy wrap trắng tinh khôi với họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng mang đến cảm giác trong trẻo và thanh thoát. 

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 6.

Chiếc váy wrap đen với họa tiết hoa trắng to bản tạo nên sự tương phản ấn tượng

ẢNH: AMMOFFICIAL

Thiết kế quấn chéo cổ chữ V cùng dây thắt mảnh ở eo giúp tôn lên đường cong cơ thể, trong khi phom xòe nhẹ mang lại cảm giác năng động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích sự cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 7.

Chiếc váy wrap dáng dài với họa tiết hoa nhí tinh tế trên nền gam màu trầm ấm

ẢNH: K&K FASHION

Phần cổ chữ V sâu vừa phải kết hợp chi tiết thắt nơ nhẹ nhàng bên hông giúp vòng eo thêm thon gọn, tạo cảm giác cao ráo. Khi phối cùng giày cao gót màu nude tối giản, tổng thể trang phục trở nên trang nhã và phù hợp cho những dịp cần sự chỉn chu.

Váy wrap dáng rộng thư thái 

Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap- Ảnh 8.

Váy wrap dáng rộng mang đến lựa chọn lý tưởng cho những ngày ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ phong thái thanh lịch

ẢNH: SWANLAKE

Thiết kế rộng rãi giúp người mặc dễ dàng vận động, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Chiếc váy wrap đục lỗ với tông màu xanh pastel nhã nhặn gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong từng chi tiết. Phần dây thắt eo gọn gàng kết hợp thắt nơ ở eo giúp chiếc váy không bị thùng thình mà vẫn giữ được phom dáng cân đối.

 

váy váy wrap cổ điển Thanh lịch Công sở

Bài viết khác

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top