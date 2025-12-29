Gói trọn nét thanh lịch trong những ngày bận rộn với váy wrap

Không chỉ dừng lại ở sự thanh lịch, kiểu váy wrap này còn mang đến một làn gió mới lạ cho phong cách.

Váy wrap trơn màu tối giản nhưng đầy cuốn hút

Với những quý cô yêu phong cách thanh lịch hiện đại, váy wrap trơn màu luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán ẢNH: K&K FASHION

Bạn có thể lựa chọn chiếc váy wrap màu vàng nâu thanh lịch với thiết kế cổ bẻ cách điệu, tạo nên sự giao thoa giữa nét cổ điển và tinh thần đương đại. Chi tiết quấn chéo khéo léo giúp tạo phần cổ chữ V duyên dáng, vừa tôn lên xương quai xanh vừa mang lại hiệu ứng vóc dáng thon gọn.

Tuy trơn màu nhưng mang sắc thái tươi mới hơn, chiếc váy wrap xanh lá cây rực rỡ mang đến cảm giác trẻ trung và tràn đầy năng lượng ẢNH: SIXDO

Thiết kế cổ bẻ thanh lịch kết hợp chi tiết quấn chéo tạo bèo nhún mềm mại bên hông giúp chiếc váy trở nên uyển chuyển hơn trong từng chuyển động. Phom dáng dài thướt tha cùng tay ngắn gọn gàng vừa tôn dáng vừa phù hợp với môi trường công sở.

Váy wrap họa tiết sọc tinh tế cho môi trường công sở

Nếu váy trơn mang đến vẻ đẹp tối giản thì váy wrap họa tiết kẻ sọc lại là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng công sở yêu thích sự chỉn chu nhưng vẫn muốn tạo điểm nhấn thị giác ẢNH: GUMAC

Họa tiết kẻ sọc thanh mảnh không chỉ giúp vóc dáng trông cao ráo hơn mà còn mang lại cảm giác chuyên nghiệp. Nàng lựa chọn diện chiếc váy wrap xanh đen với họa tiết kẻ sọc trắng tinh tế. Thiết kế cổ bẻ cổ điển kết hợp phần vạt đắp chéo gọn gàng tạo nên vẻ ngoài chuẩn mực nhưng không cứng nhắc.

Sắc thái trẻ trung hơn với chiếc váy wrap màu đen với họa tiết kẻ sọc trắng thanh mảnh ẢNH: K&K FASHION

Thiết kế quấn chéo tạo cổ chữ V duyên dáng kết hợp chi tiết thắt nơ ở eo giúp định hình vóc dáng hiệu quả. Phom váy xòe nhẹ, độ dài ngang gối mang đến sự thoải mái khi di chuyển, phù hợp cho cả ngày làm việc lẫn những buổi dạo phố sau giờ tan sở.

Váy wrap họa tiết hoa nhẹ nhàng

Đối với những ngày nàng muốn khoác lên mình vẻ ngoài mềm mại và bay bổng hơn, váy wrap họa tiết hoa luôn là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: THEKAT

Họa tiết hoa từ hoa nhí tinh tế đến hoa bản lớn nổi bật giúp chiếc váy trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn. Chiếc váy wrap trắng tinh khôi với họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng mang đến cảm giác trong trẻo và thanh thoát.

Chiếc váy wrap đen với họa tiết hoa trắng to bản tạo nên sự tương phản ấn tượng ẢNH: AMMOFFICIAL

Thiết kế quấn chéo cổ chữ V cùng dây thắt mảnh ở eo giúp tôn lên đường cong cơ thể, trong khi phom xòe nhẹ mang lại cảm giác năng động. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng yêu thích sự cá tính nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Chiếc váy wrap dáng dài với họa tiết hoa nhí tinh tế trên nền gam màu trầm ấm ẢNH: K&K FASHION

Phần cổ chữ V sâu vừa phải kết hợp chi tiết thắt nơ nhẹ nhàng bên hông giúp vòng eo thêm thon gọn, tạo cảm giác cao ráo. Khi phối cùng giày cao gót màu nude tối giản, tổng thể trang phục trở nên trang nhã và phù hợp cho những dịp cần sự chỉn chu.

Váy wrap dáng rộng thư thái

Váy wrap dáng rộng mang đến lựa chọn lý tưởng cho những ngày ưu tiên sự thoải mái nhưng vẫn muốn giữ phong thái thanh lịch ẢNH: SWANLAKE

Thiết kế rộng rãi giúp người mặc dễ dàng vận động, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Chiếc váy wrap đục lỗ với tông màu xanh pastel nhã nhặn gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong từng chi tiết. Phần dây thắt eo gọn gàng kết hợp thắt nơ ở eo giúp chiếc váy không bị thùng thình mà vẫn giữ được phom dáng cân đối.