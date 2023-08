Gợi ý nàng 1.001 cách diện váy đẹp cho ngày chớm thu

Thế giới váy vóc có "muôn hình vạn trạng" cho chị em lựa chọn nhưng khi mua sắm, nàng chỉ cần "để mắt" đến những mẫu váy sau là đã trẻ trung và kiều diễm vô cùng. Còn nếu chưa biết phối đồ thế nào sao cho hợp lý thì hãy để những bản phối thời thượng dưới đây gợi ý cho nàng.

Gây ấn tượng bởi gam màu xanh thiên thanh dịu mát. Mẫu váy hai dây bản to sở hữu dòng chất liệu mềm mại và đem đến cảm giác dễ chịu khi mặc. Chi tiết nhún eo với những đường xếp ly giúp ôm trọn vòng 2, tạo hiệu ứng "đánh lừa" thị giác, khiến vóc dáng người mặc trở nên thon gọn và nhỏ nhắn hơn

Trang phục cut out là xu hướng thịnh hành nhất trong mùa hè năm nay và cho đến hiện tại chúng vẫn được hội tín đồ thời thượng say mê điên đảo. Tuy nhiên để diện váy áo cut out một cách tinh tế, bạn cần nên tiết chế các đường cắt xẻ táo bạo và chọn những đường cut nhẹ nhàng ở hông hay eo.

Mẫu đầm hai dây màu xanh denim trở nên quyến rũ hơn gấp bội nhờ phần cut out duyên dáng ở vùng sườn. Vốn đã đủ gợi cảm nên bạn không cần thêm các món phụ kiện rườm rà, chỉ cần xách theo chiếc túi mini và đi giày cao gót là "okela" ngay

Đơn giản nhưng không hề mất đi sức hút cùng sự quyến rũ, váy midi dáng dài tay hến được những quý cô công sở yêu thích vô cùng bởi chúng không chỉ phù hợp khi đi chơi, đi tiệc mà còn đem đến làn gió tươi mới, kiêu sa khi diện đến chốn văn phòng

Nét nữ tính, sang trọng và nhã nhặn của quý cô được thể hiện một cách rõ nét khi diện trên mình set đồ màu beige sáng gồm áo cổ chữ V đắp chéo tà hai hàng khuy cùng quần shorts giả váy và túi xách mini màu trắng kem. Đây là tổng hòa của sự mềm mại, uyển chuyển cùng những đường cắt may tối giản nhưng tinh tế, hiện đại

Ghi trọn khoảnh khắc thanh lịch cùng khí chất năng động của người phụ nữ hiện đại, set đồ co-ords đồng bộ có 3 chi tiết gồm áo blazer crop top, áo quây ngang và chân váy chữ A mang tone màu xanh dương êm dịu đã thổi hồn cho vẻ ngoài của nàng thêm phần tươi mát, trang nhã và kiêu kỳ

Đen và trắng luôn là "cặp bài trùng" không bao giờ lỗi mốt trong thế giới thời trang. Áo khoác trắng, áo quây đen và chân váy xòe là công thức mix match không hề khó nhưng vẫn đủ sức gây ấn tượng. Bản phối này đem đến sự trẻ trung, tươi mới cho người diện. Để giữ nguyên nét tinh tế của bộ đồ, chị em nên chọn giày búp bê tối giản, túi xách màu trung tính và nhấn nhá bằng một chiếc thắt lưng dáng mảnh

Để điệu đà và phá cách hơn trong những ngày đến công sở thì thay vì diện sơ mi trắng trơn truyền thống, nàng hãy update bằng những mẫu sơ mi vải nhúm hot trend hay sơ mi cổ bèo tiểu thư kiểu cách và phối cùng chân váy bút chì. Đảm bảo với diện mạo mới lạ này, bạn không chỉ trẻ ra mà cũng ghi được ấn tượng với những đồng nghiệp khác

Một thiết kế hút mắt trong những ngày chớm thu mà nàng không thể bỏ qua. Với sự yêu kiều e ấp từ chất liệu voan rủ khi kiến tạo phom dáng, sau đó kết hợp khéo léo cùng chi tiết cổ chữ V và hoa cài cổ 3D. Thiết kế này được những quý cô ngọt ngào thường xuyên lựa chọn cho những bữa tiệc sang trọng hay trong những dịp đặc biệt

Nếu chán diện những thiết kế bánh bèo yểu điệu, bạn hãy thử đổi gió qua các item thanh lịch, trang nhã hơn như áo gile, quần kaki hay quần âu. Tuy nhiên diện mãi áo gile + quần âu cũng nhàm, bản phối gile với chân váy dài sẽ cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị và đẹp mắt hơn

Không chỉ tôn dáng, chuẩn mốt mà những mẫu váy kể trên còn giúp vẻ ngoài của chị em thêm phần trẻ trung yêu kiều. Các thiết kế này ghi điểm ở sự trang nhã và thanh lịch, cùng khả năng ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh. Ngoài ra, với thiết kế không quá rộng, cũng không ôm sát, chúng rất dễ mặc và tôn dáng hiệu quả.



Ảnh: Salayla Design