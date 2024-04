Gu thời trang của các mẹ bầu đình đám làng giải trí Việt

Vẻ ngoài trong trẻo đậm chất tiểu thư Hà thành của Doãn Hải My không hề bị suy giảm dù bụng bầu đã "to vượt mặt". Bà xã cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu vẫn được khen ngợi xinh đẹp, dễ thương khi mang thai. Cô là một trong những điển hình về bà mẹ gen Z trẻ trung và năng động. Hải My dạo gần đây thường lựa chọn những bộ váy liền phom xòe, ngắn trên đầu gối và có chi tiết cách điệu ở phần cổ. Cô không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài xinh xắn