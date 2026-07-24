Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi

Sức hút của giày bít mũi không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ mà còn ở khả năng ứng dụng linh hoạt. Chất liệu da bóng xuất hiện trên những đôi giày bít mũi mang đến sắc thái thời thượng.
Chiếc đầm midi màu kem với những đường viền đen nhã nhặn, chỉ cần thêm giày slingback mũi tròn với chất liệu bóng bẩy nhưng vẫn giữ được phom dáng tối giản, dễ dàng tôn lên bộ trang phục nữ tính của người mặc
ẢNH: WHITEPLAN.OFFICIAL
Chiếc áo cổ yếm ca rô phối cùng chân váy xếp tầng đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của giày bít mũi với phần quai ngang mảnh lại trở thành điểm nhìn thu hút. Những đường nét vuông vức trên giúp tiết chế sự "bánh bèo", trong khi tất trắng lại mang đến cảm giác hoài cổ đầy tinh nghịch
ẢNH: @KOOKYHOUSE
Áo bèo nhún kết hợp giày mũi vuông da màu trắng tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa mềm và cứng. Chiếc quần lửng legging ôm dáng người mặc, đôi giày bốt da đế thấp xuất hiện đầy độc đáo, phù hợp cho những cô nàng yêu phá cách
Với những dịp cần trang phục thanh lịch như tiệc tối, sự kiện hay những buổi hẹn quan trọng, chiếc đầm ôm lệch vai kết hợp cùng giày cao gót mũi vuông là công thức đáng để lựa chọn. Phom bít mũi vuông vắn hài hòa với trang phục cắt xẻ độc đáo dễ dàng tỏa sáng tại buổi tiệc đêm
ẢNH: @CICIBYCICI
Nếu giày mũi vuông đại diện cho tinh thần hiện đại thì giày mũi tròn lại là biểu tượng của nét nữ tính vượt thời gian. Chiếc áo ôm và quần lửng gọn gàng dễ dàng định hình phong cách tối giản. Giày bít mũi tròn với nơ nhỏ phía trên đầy nữ tính, sắc đen của giày phối hợp hoàn hảo với chiếc quần đen cá tính
ẢNH: VEOSBYKHANH
Xuất hiện trên nền trang phục tối giản, giày Mary Jane chất liệu da trở thành điểm nhấn nổi bật, phần đế cao giúp tôn dáng trong khi mũi tròn và phần quai mảnh tăng thêm sự thanh lịch cho trang phục
Vẻ dịu dàng của chiếc váy chấm bi được tôn lên nhờ phom dáng dài thướt tha và bảng màu đen - trắng kinh điển. Sự góp mặt của đôi giày bít mũi góp phần cân bằng nét mềm mại của váy, giúp trang phục bớt đơn điệu
ẢNH: @SAP.VN
Phong cách monochrome chưa bao giờ lỗi mốt với những cô nàng yêu sự tối giản, set trang phục màu trắng tinh khôi với các phần tay bồng, xếp tầng nữ tính. Đôi giày mũi vuông trắng như một cặp bài trùng hoàn thiện phong cách dạo phố
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cấp ngày 24/3/2020
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Nguyễn Ngọc Toàn
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