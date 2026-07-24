Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi

Với những dịp cần trang phục thanh lịch như tiệc tối, sự kiện hay những buổi hẹn quan trọng, chiếc đầm ôm lệch vai kết hợp cùng giày cao gót mũi vuông là công thức đáng để lựa chọn. Phom bít mũi vuông vắn hài hòa với trang phục cắt xẻ độc đáo dễ dàng tỏa sáng tại buổi tiệc đêm