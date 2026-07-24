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Thời trang 24/7

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/07/2026 14:00 GMT+7

Nếu những mùa hè trước đây là 'sân chơi' của xăng đan hay dép tối giản, thì thời gian gần đây, giày bít mũi đang dần lấy lại vị thế như một trong những món phụ kiện được giới mộ điệu ưu ái.

Sức hút của giày bít mũi không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ mà còn ở khả năng ứng dụng linh hoạt. Chất liệu da bóng xuất hiện trên những đôi giày bít mũi mang đến sắc thái thời thượng.

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 1.

Chiếc đầm midi màu kem với những đường viền đen nhã nhặn, chỉ cần thêm giày slingback mũi tròn với chất liệu bóng bẩy nhưng vẫn giữ được phom dáng tối giản, dễ dàng tôn lên bộ trang phục nữ tính của người mặc

ẢNH: WHITEPLAN.OFFICIAL

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 2.

Chiếc áo cổ yếm ca rô phối cùng chân váy xếp tầng đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, sự xuất hiện của giày bít mũi với phần quai ngang mảnh lại trở thành điểm nhìn thu hút. Những đường nét vuông vức trên giúp tiết chế sự "bánh bèo", trong khi tất trắng lại mang đến cảm giác hoài cổ đầy tinh nghịch

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 3.

Áo bèo nhún kết hợp giày mũi vuông da màu trắng tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa mềm và cứng. Chiếc quần lửng legging ôm dáng người mặc, đôi giày bốt da đế thấp xuất hiện đầy độc đáo, phù hợp cho những cô nàng yêu phá cách

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 4.

Với những dịp cần trang phục thanh lịch như tiệc tối, sự kiện hay những buổi hẹn quan trọng, chiếc đầm ôm lệch vai kết hợp cùng giày cao gót mũi vuông là công thức đáng để lựa chọn. Phom bít mũi vuông vắn hài hòa với trang phục cắt xẻ độc đáo dễ dàng tỏa sáng tại buổi tiệc đêm

ẢNH: @CICIBYCICI

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 5.

Nếu giày mũi vuông đại diện cho tinh thần hiện đại thì giày mũi tròn lại là biểu tượng của nét nữ tính vượt thời gian. Chiếc áo ôm và quần lửng gọn gàng dễ dàng định hình phong cách tối giản. Giày bít mũi tròn với nơ nhỏ phía trên đầy nữ tính, sắc đen của giày phối hợp hoàn hảo với chiếc quần đen cá tính

ẢNH: VEOSBYKHANH

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 6.

Xuất hiện trên nền trang phục tối giản, giày Mary Jane chất liệu da trở thành điểm nhấn nổi bật, phần đế cao giúp tôn dáng trong khi mũi tròn và phần quai mảnh tăng thêm sự thanh lịch cho trang phục

ẢNH: VEOSBYKHANH

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 7.

Vẻ dịu dàng của chiếc váy chấm bi được tôn lên nhờ phom dáng dài thướt tha và bảng màu đen - trắng kinh điển. Sự góp mặt của đôi giày bít mũi góp phần cân bằng nét mềm mại của váy, giúp trang phục bớt đơn điệu

ẢNH: @SAP.VN

Gu thời trang 'linh hoạt' cùng giày bít mũi- Ảnh 8.

Phong cách monochrome chưa bao giờ lỗi mốt với những cô nàng yêu sự tối giản, set trang phục màu trắng tinh khôi với các phần tay bồng, xếp tầng nữ tính. Đôi giày mũi vuông trắng như một cặp bài trùng hoàn thiện phong cách dạo phố

ẢNH: @SAP.VN

 

giày bít mũi đầm midi váy xếp tầng giày mary jane phụ kiện thời trang

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