Lấy cảm hứng từ những ánh sáng dịu dàng, bối cảnh lãng mạn trong phim điện ảnh In The Mood For Love (Tâm trạng khi yêu) của đạo diễn Vương Gia Vệ, Hà Linh Thư mang đến cho tín đồ yêu thời trang hàng loạt mẫu trang phục mới lạ. Ngoài ra, cô cũng lựa chọn Á quân The New Mentor 2023 Hương Giang mở màn cho show diễn lần này