H'Hen Niê hóa nữ chiến binh quyến rũ, thu hút trong thiết kế của Hà Thanh Việt

Hoa hậu H'Hen Niê diện trang phục giả kim loại, xuất hiện ấn tượng trong bộ ảnh khởi động show diễn 'Fly Me to the Moon' của nhà thiết kế Hà Thanh Việt.

Chia sẻ bài viết