H'Hen Niê, Ngọc Châu, Xuân Hạnh đi bè đến sàn catwalk trong show Lê Thanh Hòa

Show thời trang giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2024 (Fall Winter 2024) NTK Lê Thanh Hòa vừa được tổ chức vào chiều ngày 20.9 tại Tràng An, Ninh Bình sau lần dời do điều kiện thời tiết.

Tham gia trình diễn BST là bộ ba Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê, Ngọc Châu, Xuân Hạnh và 59 thí sinh Miss Cosmo 2024. Show diễn được đánh giá cao nhờ tính thẩm mỹ và những giá trị văn hóa dân tộc. Màn xuất hiện trên bè của ba người đẹp Việt gây thích thú và là điểm nhấn ấn tượng của show diễn ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Sàn catwalk được đặt tại đảo Khê Cốc, địa danh thuộc danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình. Do ảnh hưởng bởi thời tiết những ngày liền kề trước đó mà sàn catwalk chính hình bán nguyệt bị chìm sâu dưới mặt nước. Vì vậy dàn người mẫu chỉ có thể trình diễn trên đoạn sân khấu thẳng sát mép hồ tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến hiệu ứng của chương trình ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Show diễn đánh dấu màn hợp tác của nhà thiết kế 8X cùng đạo diễn Long Kan và đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Cosmo ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Sàn diễn đặc sắc tôn vinh văn hóa, giá trị Việt Nam thông qua thời trang và nghệ thuật ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Ba hoa hậu Việt Nam mở màn trong vai trò first-face. Thay vì bước ra sàn catwalk từ phía sau sân khấu như thường lệ, ba người đẹp xuất hiện trên chiếc bè trúc, chậm rãi tiến về sàn diễn giữa âm nhạc du dương. Các nàng hậu thể hiện khả năng catwalk chuyên nghiệp cùng trang phục dạ hội có thiết kế tà dài và phom dáng dựng 3D công phu ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Lấy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa Việt, BST Fall Winter 2024 là sự giao hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bằng ngôn ngữ thời trang đầy thi vị, NTK khéo léo lồng ghép những hình ảnh thân thương như cây lúa, bông sen, non xanh nước biếc vào váy áo. Những chi tiết truyền thống như thêu chỉ vàng trên nền vải nhung, đính kết xếp tầng dạng vảy cá khi kết hợp cùng những phom dáng hiện đại tạo ra hiệu ứng đầy thú vị ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bộ sưu tập bao gồm những phom dáng quen thuộc như váy chữ A, mini dress, váy dài được làm mới qua những chi tiết biến tấu và kỹ thuật thủ công tinh xảo. Nhà thiết kế từng bước xóa mờ khoảng cách của tính ứng dụng và độc bản trong thời trang ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Với thế mạnh là kỹ thuật dựng phom 3D, anh chăm chút cho tạo hình ấn tượng của từng thiết kế ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Bên cạnh những chất liệu cao cấp như velvet, taffeta, chiffon... được xử lý thuần thục, bằng kỹ thuật draping, đính kết, chần bông, hay kỹ thuật chạy chỉ len trên nền chất liệu tulle, anh còn gây ấn tượng khi sử dụng lụa Mã Châu, một loại chất liệu nổi tiếng "khó chiều" ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Các thiết kế làm từ chất liệu vải lụa Mã Châu là một trong những điểm nhấn thi vị của bộ sưu tập ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nhiều năm qua, nhà thiết kế 8X ấp ủ và miệt mài theo đuổi những dự án thời trang gắn liền với thiên nhiên, văn hóa truyền thống của đất nước. Anh chia sẻ: "Thời trang là nghệ thuật. Thưởng thức nghệ thuật phản trọn vẹn, tận hứng qua nhiều giác quan. Vì vậy đưa BSTđến một không gian đẹp cũng chính là cách tôi thể hiện sự trân trọng với khán giả và với sáng tạo của mình" ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

Nhà thiết kế trong màn chào kết show Fall Winter 2024 ẢNH: KIẾNG CẬN TEAM

NTK Lê Thanh Hòa sinh năm 1985, tốt nghiệp Thủ khoa ngành thời trang của trường Đại học Kiến trúc TP. HCM. Anh được biết đến rộng rãi với phong cách thiết kế thanh lịch, tinh tế, chú trọng chất liệu cao cấp và những kỹ thuật đặc biệt. Các bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Fashion Voyage, Vietnam International Fashion Week... Một số show cá nhân gây chú ý của anh bao gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An, Shadow.