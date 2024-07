Hiệu ứng gây sốt làm đẹp từ bão mạng với Jelly Roll Botox liệu có an toàn?

Jelly Roll Botox hiện đang gây sốt trên các trang mạng làm đẹp, đặc biệt là ở TikTok. Nó được coi là giải pháp lý tưởng giúp bạn trông trẻ trung và tươi tắn trở lại.

Jelly Roll Botox là một kỹ thuật tiêm trong đó chất điều hòa thần kinh được tiêm vào cơ dưới mắt, cơ này có thể gập lại khi bạn cười realself

Ai trong chúng ta rồi cũng bị những nếp nhăn dưới mắt, hay đôi mắt có bọng mỡ khi cười. Điều này khiến khuôn mặt bạn trông mệt mỏi và già hơn so với thực tế. May mắn thay, Jelly Roll Botox chính là giải pháp lý tưởng giúp bạn trông trẻ trung và tươi tắn trở lại. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường cho biết: "Botox hiện được FDA phê chuẩn để điều trị các nếp nhăn trên trán, nếp nhăn và vết chân chim từ mức độ trung bình đến nặng, nhưng một số công dụng không chính thức của loại thuốc tiêm này đã được thừa nhận như tiêm botox trị hôi nách (ngăn ngừa đổ mồ hôi), thu gọn hàm và cả điều trị chứng đau nửa đầu. Và gần đây hơn, botox đã được thêm vào danh sách làm đẹp với thuật ngữ #JellyRoll Botox (JellyRoll thuật ngữ Y khoa là khối phình cơ mí mắt dưới - bọng mắt dưới) vì công dụng "xóa" nhăn nếp nhăn và bọng mắt dưới.

Jelly Roll Botox đang gây sốt là gì?



Jelly Roll Botox chủ yếu được sử dụng để giảm nếp nhăn và bọng dưới mắt. Nếp nhăn ở mắt xảy ra do lão hóa, mất độ đàn hồi và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời; và cơ mắt là cơ vận động nhiều nhất trong cơ thể. Không có gì ngạc nhiên khi bạn có nếp nhăn nhanh! Khi chúng ta già đi, những nếp nhăn cùng bọng mắt dưới này khiến mắt chúng ta trông mệt mỏi và đôi khi thậm chí cáu kỉnh.

Phương pháp điều trị này có cái tên gây sốt vì hình dạng của các nếp nhăn cùng bọng dưới mắt. Jelly Roll Botox được coi là một kỹ thuật tiêm tiên tiến, trong đó một lượng nhỏ botox được đặt vào cơ vòng mắt, trực tiếp vào khu vực đang tạo ra những nếp nhăn romrawinclinic

Bác sĩ Cường cung cấp: "Các nếp nhăn hình thành ở mí mắt dưới của bạn khi cơ vòng mắt (các cơ bao quanh mắt) co lại và tạo ra một vết "cuộn" nhỏ ở mí mắt dưới, đặc biệt là khi cười. Jelly Roll Botox giúp giảm bọng mắt, đôi mắt trông rộng hơn và vẻ ngoài trẻ trung hơn về tổng thể. Phương pháp điều trị này hoạt động bằng cách thư giãn cơ khỏi co thắt, do đó ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và mang lại vẻ mịn màng dưới mắt. Thông thường, chỉ cần từ một đến năm đơn vị cho mỗi mắt là đủ để tạo ra tác động, nhưng lượng độc tố được sử dụng phải được điều chỉnh để đạt được các kết quả thẩm mỹ khác nhau. Cũng cần lưu ý rằng mặc dù botox dạng gel có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả cho những người muốn cải thiện tình trạng bọng mắt dưới nhưng nó không phải là phương pháp điều trị phù hợp cho các tình trạng dưới mắt khác mà bạn có thể đang phải đối mặt như quầng thâm".

Giống như tất cả các loại thuốc tiêm, phương pháp điều trị đang gây sốt này không dành cho tất cả mọi người và có một số yếu tố quan trọng cần lưu ý trước khi tiêm botox dạng gel sarasinclinic

Lợi ích của Jelly Roll Botox



Đầu tiên là bài học về quá trình lão hóa của da dưới mắt. Tình trạng các nếp nhăn xảy ra khi vùng da bên dưới mắt co lại khi cơ ở vùng này co lại với mí mắt dưới. Một số người có cơ vòng mắt khỏe hơn những người khác, điều này có thể khiến mắt họ trông nhỏ hơn khi cười. Cùng với thực tế là vùng da dưới vùng mắt đặc biệt mỏng có khả năng làm nổi bật các đường nhăn và bọng bên dưới mắt. Botox hoạt động bằng cách thư giãn cơ được tiêm vào và với việc thư giãn cơ dưới mắt, bọng mắt không thể hình thành được nữa. Việc điều trị cũng có thể góp phần làm cho đôi mắt trông rộng hơn, đặc biệt là khi cười. Điều này là do khi bạn thư giãn lực kéo lên trên của cơ vòng mắt bao quanh mắt, nó sẽ tạo ra vẻ ngoài tròn trịa hơn.



Những điều cần cân nhắc về Jelly Roll Botox



Jelly Roll Botox không phải là phương pháp điều trị phù hợp cho tất cả mọi người và vùng dưới mắt không phải là vùng dễ điều trị. Điều quan trọng cần lưu ý là nếu không được thực hiện đúng cách, việc tiêm botox có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề. Với việc sử dụng nhiều lần, việc tiêm botox vào khu vực này cũng có thể làm to các cơ bên dưới mắt theo thời gian, khiến nó trông giống như bọng mắt hoặc các miếng mỡ. Cuối cùng, những bệnh nhân lớn tuổi có tình trạng mô lỏng lẻo quá mức không phải là ứng cử viên cho Jelly Roll Botox do nguy cơ bị ectropion, tình trạng da trên mí mắt nhô ra khỏi mắt, điều này cũng khiến họ có nguy cơ cao hơn là không thể nhắm mắt hoàn toàn.



Hiện trên ứng dụng TikTok, Jelly Roll Botox đang gây bão và rần rần các hình ảnh chia sẻ trước và sau khi sử dụng FBAesthetics Hawaii

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm bọng mắt nếu tiêm quá nhiều. Các bác sĩ thẩm mỹ của Viện thẩm mỹ La Ratio cung cấp thêm:“Sự dẫn lưu bạch huyết bên dưới mắt của chúng ta phụ thuộc vào sự co bóp của cơ vùng mắt và nếu nó trở nên quá lỏng, vùng dưới mắt có thể bị sưng húp”. Những bệnh nhân đã bị sưng tấy dưới mắt khi thức dậy vào buổi sáng có lẽ nên tránh phương pháp điều trị này do nguy cơ bọng mắt gia tăng. Trong một số trường hợp, cũng có thể dẫn đến thay đổi nụ cười của bạn, vì mắt thường nheo lại khi cười, việc ngăn chặn tình trạng thu hẹp này có thể dẫn đến nụ cười trông không tự nhiên. Trong mọi trường hợp, bạn nên tham khảo ý kiến của một người tiêm đủ tiêu chuẩn để xác định xem bạn có phải là ứng cử viên phù hợp nhất cho Jelly Roll Botox hay không.