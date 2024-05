Hóa công chúa đầy kiêu kỳ cùng loạt váy xòe bồng bềnh của Rosé BLACKPINK

Váy xòe có thiết kế bồng bềnh luôn là lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính của Rosé. Nữ ca sĩ thường ưu tiên những thiết kế có phần chân váy rộng, xòe bồng bềnh, giúp che đi đôi chân thon dài và tạo sự thướt tha khi di chuyển. Chất liệu voan, tulle nhẹ nhàng được Rosé lựa chọn nhiều nhất, mang đến cảm giác bay bổng và lãng mạn.

Sáng ngày 3.5.2024, Rosé (BLACKPINK) đã tỏa sáng rực rỡ tại sự kiện ra mắt BST Titan của Tiffany & Co. tại New York, thu hút mọi sự chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp và thần thái sang trọng.

Rosé thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong một chiếc váy cúp ngực màu hồng pastel ngọt ngào đến từ thương hiệu Zimmermann. Thiết kế xòe bồng bềnh khoe trọn đôi chân dài miên man của nữ ca sĩ, kết hợp cùng giày cao gót Christian Louboutin càng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, ngọt ngào như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Làn da trắng sứ cùng khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của Rosé đã khiến truyền thông và người hâm mộ không khỏi "bùng nổ" trước vẻ ngoài rạng rỡ của nữ thần tượng.

Bên cạnh những gam màu pastel nhẹ nhàng, Rosé cũng không ngại thử sức với những gam màu trung tính như đen, trắng, be,.... Những gam màu này tuy đơn giản nhưng vẫn giúp Rosé nổi bật và sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn.

Trước khi tham gia sự kiện trên, Rosé cũng đã có mặt tại New York để góp mặt trong buổi đấu giá xe hơi độc đáo của Pharrell Williams. Cô xuất hiện với chiếc váy xòe bồng bềnh đen trắng, kết hợp cùng sneaker “tone sur tone” khiến cô nàng như hóa thành cô tiểu thư vừa kiêu kỳ lại vừa cá tính. Ngoài ra, điểm đặc biệt của sự kiện lần này là lớp trang điểm cho nữ ca sĩ không phải ekip Hàn Quốc quen thuộc mà là makeup artist tài ba gốc Việt - Hung Vanngo.

Để hoàn thiện vẻ ngoài lần này, Rosé phối hợp những chiếc váy xòe bồng bềnh với các phụ kiện tinh tế như hoa tai, vòng cổ, kính mát. Những phụ kiện này giúp Rosé thêm phần sang trọng và quý phái. Kiểu tóc uốn xoăn nhẹ nhàng buông xõa tùy ý càng giúp Rosé thêm sang trọng.

Trước đó, vào tháng 4, Rosé xuất hiện với chiếc váy đen tuyền với phần chân váy xòe rộng tạo nên vẻ ngoài sang trọng và quý phái cho Rosé. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế đã giúp nữ ca sĩ khoe trọn vẹn vóc dáng mảnh mai và thần thái cuốn hút của mình. Để hoàn thiện bộ trang phục, Rosé phối cùng trang sức kim cương lấp lánh. Những viên kim cương lấp lánh trên cổ, tai và tay của nữ ca sĩ đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp sang trọng và quý phái của cô.

Tại một sự kiện khác của Rimowa, giọng ca On The Ground lựa c chọn diện mẫu váy đen nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế trẻ Mark Gong. Chiếc váy được cắt may tinh tế, tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ ca sĩ. Điểm nhấn của thiết kế là phần xếp tầng bồng bềnh cùng những chi tiết thêu hoa cầu kỳ, tạo nên vẻ đẹp vừa nữ tính vừa sang trọng.

Ngoài những bộ cánh kể trên, Rosé còn sở hữu nhiều chiếc váy xòe bồng bềnh ấn tượng khác trong các MV, sự kiện và sân khấu âm nhạc. Mỗi lần xuất hiện, Rosé lại khiến người hâm mộ "mê mẩn" bởi vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tao và kiêu kỳ trong những bộ cánh bồng bềnh đầy nữ tính.