Thời trang 24/7

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/02/2026 08:00 GMT+7

Thời trang trong những ngày mùa xuân ưu ái gam màu sáng tươi, phom dáng trẻ trung và hiện đại. Các set đồng bộ từ chất liệu thoáng mát như len dệt kim mỏng, cotton, ren... giúp nàng hiện thực hóa hình ảnh 'nàng xuân' đầy khí chất và ngọt ngào.

Trong tiết xuân tươi sáng, rạng rỡ với muôn hoa đua nở, quý cô cũng cảm thấy bản thân như được "bừng tỉnh" trong nguồn sinh khí mới. Khoác lên mình một set đồng bộ gam màu xanh pastel, sắc hồng phấn nhẹ nhàng hay bản phối màu trắng ngà nhẹ mát, nàng bỗng hóa thành một "nàng xuân" đầy hương sắc nồng nàn.

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 1.

Nàng trẻ trung, xinh đẹp rạng ngời trong set đồ đồng bộ tông màu xanh pastel. Mỗi thiết kế đều có những điểm nhấn duyên dáng như đường viền đăng ten trắng, họa tiết hoa hay, đường nhún bèo điệu đà trên phụ kiện túi cầm tay...

ẢNH: GIGI

Diện set đồng bộ, nàng xinh tươi hơn mùa xuân

Không gói gọn hình ảnh bản thân trong một hình ảnh cố định nào, nàng để tâm hồn mình được tự do, bay bổng theo những gam màu dịu nhẹ, những phom dáng phóng khoáng mà quyến rũ trong sự đồng điệu từ tinh thần đến cảm xúc.

Trang phục đồng bộ mùa này ưu tiên các chất liệu thoáng mát và mềm nhẹ tự nhiên như cotton, ren đục lỗ, ren dệt họa tiết hay linen, vải bố... Áo trễ vai, áo hai dây, áo sơ mi cách điệu với tay ngắn và cổ viền đăng ten xinh xắn là những bản phối dành cho ngày thảnh thơi trong kỳ nghỉ xuân dài. Các set vải tweed và chân váy bút chì, set dệt kim với áo tay dài và chân váy maxi vừa vặn cho nàng diện đi chúc tết ngày xuân, gặp gỡ lại hội bạn cũ hay tham dự các buổi tiệc đầu năm mới.

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 2.

Áo trễ vai khéo léo khoe bờ vai thon cùng vóc dáng thon thả của nàng giữa khu vườn mùa xuân xanh tươi rạng rỡ. Bản phối màu cream phù hợp với nhiều tông da, giữ trọn nét tươi trẻ và ngời sức sống

ẢNH: GIGI

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 3.

Cặp đôi áo và chân váy dệt kim mỏng nhẹ, mềm mại ôm trọn đường cong của nàng; bề mặt chất liệu có họa tiết sống động. Bản phối tông hồng phấn được gợi ý phối cùng phụ kiện màu trắng và hồng dâu

ẢNH: PANTIO

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 4.

Sắc trắng tinh khôi kết hợp các bông hoa đính rải rác trên trang phục tạo điểm nhấn thú vị. Diện gam màu trắng, nàng luôn có thể tự tin vào gu thời trang dẫn đầu xu hướng

ẢNH: PANTIO

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 5.

Công thức phối áo và chân váy/quần âu tuân thủ tỷ lệ 1/3 luôn có hiệu quả trong việc tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng. Với set đồng bộ, nàng có thể ưu ái các mẫu áo crop với phần vạt cắt ngắn, cạp quần/váy cao ôm trọn vòng 3 cùng phần lưng eo qua đó tạo nên dáng đồng hồ cát quyến rũ

ẢNH: IVYMODA

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 6.

Đổi mới hình ảnh qua chất vải tweed sang trọng và quý phái khi nàng lên đồ du xuân, chúc tết dịp đầu xuân năm mới Bính Ngọ 2026

ẢNH: IVYMODA

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 7.

Phong cách đường phố thời thượng từ gợi ý phối quần ống rộng và áo tay lỡ dáng crop tươi trẻ, mang đến phong thái tự tin cho nàng

ẢNH: GIGI

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 8.

Dù đi dạo hay hẹn hò cà phê, dù là buổi họp lớp hay tiệc mừng năm mới thì set đồ màu xanh da trời dịu dàng này cũng trở thành gợi ý đáng để nàng cân nhắc

ẢNH: GIGI

Hóa 'nàng xuân' qua các set đồng bộ trẻ trung, thời thượng- Ảnh 9.

Tỏa sáng phong cách thời thượng và sự quý phái khi nàng diện tông màu nâu cam với sự kết hợp từ sơ mi không tay, chân váy dài và điểm nhấn là dây lưng da bản nhỏ

ẢNH: FROM MOON

set đồng bộ set đồ đồng bộ đồng bộ trang phục đồng bộ chân váy dáng dài

