Học các mỹ nhân xứ Hàn cách diện trang phục màu đen để không bị 'dừ'

Hãy để các mỹ nhân xứ Hàn giúp bạn trả lời câu hỏi này, bởi họ từ lâu đã nổi tiếng với gu ăn mặc thanh lịch, giản dị nhưng vẫn toát lên sức hấp dẫn "đắt tiền". Dù trang phục màu đen hay màu mè sặc sỡ cũng không thể làm khó được các fashionista đến từ xứ kim chi.

Jisoo chứng minh vẻ đẹp đẳng cấp của đại sứ Dior trong set đồ menswear cá tính. Chị cả BlackPink kết hợp áo khoác túi hộp kèm dây đai thắt lưng với sơ mi trắng, cà vạt, chân váy ngắn và giày cao gót đế platform. Để trung hòa bản phối thêm phần nữ tính, cô nàng tạo kiểu tóc tết hai bên và cố định bằng ruy băng nơ @SOOYAAA_

Để diện đồ màu đen một cách thời thượng và chuẩn xu hướng nhất, bạn hãy tham khảo bản phối của Hyein Kim. Ulzzang xứ Hàn thể hiện phong cách trẻ trung, năng động với áo Blokecore, chân váy xếp ly, giày Oxford và tất lưới cao ngang đầu gối @HEYNEE103

Không hề cầu kỳ hay lòe loẹt, chỉ một màu đen tối giản, nàng mẫu Jellabi vẫn hút trọn ánh mắt từ người đối diện. Để gia tăng sự ấn tượng cho tổng thể, cô nàng đã tinh tế thêm vào một chiếc túi hình hộp màu hồng, kính râm gọng oval và đôi giày thể thao khỏe khoắn @J876MY

Đừng ngại phối đồ theo phong cách layer trong mùa hè. Bạn nên sử dụng vải lụa satin hay vải voan để cảm nhận sự mát mẻ, thoải mái. Chiếc áo hai dây màu đen được đặt bên ngoài áo cộc tay cổ tròn, chân váy midi và xăng đan đế vuông là bản phối được cô nàng Funsol yêu thích chưng diện @FUN_SOL

Y2K là xu hướng đang thống trị làng mốt trong năm nay. Nếu là một "tân binh" lần đầu thử sức với phong cách này thì bạn hãy tham khảo trang phục từ người mẫu Lee Eun Chae. Bộ đồ màu đen được người đẹp gen Z biến tấu trở nên bắt mắt hơn với thắt lưng đinh tán, mũ nồi và xăng đan đế bệt @EUN31_CH

Dùng những gam màu đối lập cũng là một cách làm hay để ngoại hình người mặc trở nên mãn nhãn. Áo tank top, chân váy bí ngô hot trend cùng những món phụ kiện như khăn bandana đội đầu, giày búp bê thắt nơ và ba lô nhỏ xinh là combo được ulzzang Jini sử dụng để hoàn thiện bản phối @JJJINII

Quần dù túi hộp và blazer tưởng chừng là hai món đồ đối lập nhưng khi xuất hiện chung trên một bản phối lại "hợp rơ" đến lạ. Để giúp tổng thể trở nên hài hòa, người đẹp Seolpeu sơ vin chúng cùng áo tank top màu đen và đi giày slingback cao gót @MULBADA

Màu đen là gam màu được yêu thích nhất trong tủ đồ của Seulgi. Chỉ với những món phụ kiện kèm theo như vòng choker hoa hồng và quần tất lưới, thành viên nhóm Red Velvet đã biến chiếc váy cúp ngực nhún bèo trở nên sexy và quyến rũ hơn hẳn INSTAGRAM NV

Màu đen không hề khó mặc nếu như bạn biết cách "chinh phục" được chúng. Một trong những cách đơn giản nhất là nắm vững nguyên tắc "less is more" đơn giản là nhất. Đối với phụ nữ xứ Hàn, họ không quá "tham lam" khi phối đồ, chỉ cần tiết chế hài hòa là đã có thể tạo ra những bộ trang phục sang xịn.