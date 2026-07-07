Học các sao nữ diện đồ phong cách preppy tôn khí chất tri thức

Khởi nguồn từ các trường dự bị (prep school) và những đại học danh tiếng tại Mỹ, phong cách preppy gắn liền với hình ảnh học sinh, sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Qua nhiều thập kỷ, phong cách ấy không còn bị giới hạn trong khuôn viên học đường mà đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thời trang hiện đại. Dưới góc nhìn của các ngôi sao châu Á, phong cách này được làm mới với nhiều biến tấu đầy hiện đại.

Không khó để nhận ra sức ảnh hưởng của phong cách này trên các sàn diễn quốc tế. Nhiều nhà mốt lớn liên tục làm mới những biểu tượng kinh điển như blazer oversized, cardigan hay chân váy tennis phom dáng hiện đại.

Lisa (BlackPink) đầy khí chất với blazer kẻ sọc phối cùng áo sơ mi bèo nhún và chân váy ngắn xếp ly. Những đường cắt may chuẩn xác của chiếc áo blazer tạo nét chuyên nghiệp, trong khi chi tiết bèo nhún của áo sơ mi tăng thêm sự nữ tính cho người mặc ẢNH: @_LALALALISA_M

Phong cách preppy học đường nổi bật với sơ mi trắng, cà vạt, chân váy ca rô xếp ly. Trang phục này tái hiện hình ảnh nữ sinh tri thức với những món đồ cơ bản nhưng không lỗi mốt.

Đối với chân váy xếp ly, bạn nên giặt tay và phơi bằng kẹp để giữ các nếp gấp luôn phẳng phiu, sắc nét. Túi da đeo chéo là phụ kiện hoàn hảo để tăng thêm nét cổ điển và sự tiện dụng cho tổng thể bộ đồ.

Rosé (BlackPink) tôn lên vẻ trẻ trung của các nữ sinh học đường trong bộ đôi sơ mi trắng và chân váy ca rô xếp ly. Chiếc cà vạt nhỏ trở thành điểm nhấn giúp phong cách bớt đơn điệu ẢNH: @_ROSES_ARE_ROSIE

Phong cách này không còn gắn chặt với bảng màu trung tính hay những quy tắc phối đồ cứng nhắc. Các gam màu pastel hoặc rực rỡ được đưa vào trang phục để tạo nên diện mạo trẻ trung hơn.

Không phải lúc nào preppy cũng gắn liền với bảng màu trung tính. Nữ diễn viên Hyeri lựa chọn áo len polo phối cùng sơ mi hồng pastel và chân váy ca rô xanh hồng dịu dàng nhưng không hề "bánh bèo" ẢNH: @_HYERI_0609

Rời khỏi hình ảnh nữ sinh cổ điển, Mai Kỳ Hân mang phong cách preppy xuất hiện trên thời trang đường phố. Chiếc áo len cổ chữ V viền sọc kết hợp chân váy xếp tầng và mũ beret tạo nên diện mạo năng động nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần học thuật đặc trưng ẢNH: @_MAIKYHAN

Ngọc Trinh năng động với áo len cổ chữ V màu hồng, chân váy tennis và sneaker đồng điệu. Chiếc mũ lưỡi trai xuất hiện như điểm nhấn giúp bộ trang phục bớt nghiêm túc, tạo cảm giác khỏe khoắn ẢNH: @_NGOCTRINH89

Những chiếc áo học đường được may rộng rãi hơn, phom suông mềm hơn, giúp người mặc vừa giữ được vẻ thanh lịch vừa đáp ứng nhu cầu vận động trong cuộc sống hiện đại.

Chỉ với bộ đồ thể thao màu xanh - trắng quen thuộc Mai Thảo Linh dễ dàng hoàn thiện vẻ ngoài nữ sinh trong trẻo ẢNH: @_LINNHHH.M

Nếu phải chọn ra hình ảnh tiêu biểu nhất của preppy, có lẽ khó có bản phối nào vượt qua được sự kết hợp giữa áo len gile cổ chữ V, áo sơ mi trắng và cà vạt. Ngọc Kem dễ dàng tôn lên vẻ ngoài preppy đầy trẻ trung và chỉn chu với công thức đó ẢNH: @_NGOCKEM_

Vượt qua ranh giới của những bộ đồng phục học đường, phong cách preppy đã khẳng định vị thế bền vững trong làng thời trang nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp cổ điển và tính ứng dụng cao. Hy vọng với những gợi ý phối đồ đa dạng phía trên, bạn đã tìm thấy cảm hứng để biến tấu diện mạo mỗi ngày.