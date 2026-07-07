Học các sao nữ diện đồ phong cách preppy tôn khí chất tri thức

Khởi nguồn từ các trường dự bị (prep school) và những đại học danh tiếng tại Mỹ, phong cách preppy gắn liền với hình ảnh học sinh, sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Qua nhiều thập kỷ, phong cách ấy không còn bị giới hạn trong khuôn viên học đường mà đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của thời trang hiện đại. Dưới góc nhìn của các ngôi sao châu Á, phong cách này được làm mới với nhiều biến tấu đầy hiện đại.
Không khó để nhận ra sức ảnh hưởng của phong cách này trên các sàn diễn quốc tế. Nhiều nhà mốt lớn liên tục làm mới những biểu tượng kinh điển như blazer oversized, cardigan hay chân váy tennis phom dáng hiện đại.
Phong cách preppy học đường nổi bật với sơ mi trắng, cà vạt, chân váy ca rô xếp ly. Trang phục này tái hiện hình ảnh nữ sinh tri thức với những món đồ cơ bản nhưng không lỗi mốt.
Đối với chân váy xếp ly, bạn nên giặt tay và phơi bằng kẹp để giữ các nếp gấp luôn phẳng phiu, sắc nét. Túi da đeo chéo là phụ kiện hoàn hảo để tăng thêm nét cổ điển và sự tiện dụng cho tổng thể bộ đồ.
Phong cách này không còn gắn chặt với bảng màu trung tính hay những quy tắc phối đồ cứng nhắc. Các gam màu pastel hoặc rực rỡ được đưa vào trang phục để tạo nên diện mạo trẻ trung hơn.
Những chiếc áo học đường được may rộng rãi hơn, phom suông mềm hơn, giúp người mặc vừa giữ được vẻ thanh lịch vừa đáp ứng nhu cầu vận động trong cuộc sống hiện đại.
Vượt qua ranh giới của những bộ đồng phục học đường, phong cách preppy đã khẳng định vị thế bền vững trong làng thời trang nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp cổ điển và tính ứng dụng cao. Hy vọng với những gợi ý phối đồ đa dạng phía trên, bạn đã tìm thấy cảm hứng để biến tấu diện mạo mỗi ngày.