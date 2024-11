Học các sao nữ phối đồ da sành điệu cho mùa đông

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi bật với phong cách quyến rũ và bí ẩn khi diện đồ da đen. Nữ diễn viên chọn kết hợp áo khoác da nâu đen dài phối cùng quần jeans ống rộng cá tính, mang đến vẻ ngoài sắc sảo và lôi cuốn. Đặc biệt, nữ diễn viên tinh tế trong việc chọn các phụ kiện để phối cùng như mũ lưỡi trai hoặc kính mắt mèo để tạo điểm nhấn thêm cho trang phục. Cách phối này không chỉ làm bật lên nét lạnh lùng mà còn giúp Địch Lệ Nhiệt Ba giữ được phong thái tự tin, cá tính. Đây là phong cách hoàn hảo cho những ai muốn thử sức với hình ảnh mạnh mẽ và thời thượng trong mùa đông.

ẢNH: @DILIREBAFILE

ẢNH: @DILIREBAFILE

Bạch Lộc là minh chứng cho việc bạn hoàn toàn có thể phá cách và nữ tính khi phối đồ với chất liệu da. Nữ nghệ sĩ chọn set áo khoác da dáng rộng, phối cùng chân váy ngắn da tạo nét trẻ trung, năng động nhưng không kém phần nữ tính. Bằng cách kết hợp nhiều lớp trang phục, Bạch Lộc biến set đồ da vốn có thể gây nặng nề trở nên thú vị và dễ diện hằng ngày hơn. Phong cách của cô nàng cũng là một gợi ý cho các bạn trẻ muốn diện đồ da mà không lo bị già dặn.

ẢNH: @MYLULU.ID

Khác với vẻ cá tính mạnh của Địch Lệ Nhiệt Ba hay Bạch Lộc, Lê Huỳnh Thúy Ngân lại gây ấn tượng với phong cách thanh lịch và quyến rũ khi diện đồ da. Nữ nghệ sĩ chọn mặc những chiếc đầm sang trọng được thiết kế cut out tinh tế, tạo nên vẻ ngoài vừa nữ tính vừa quyền lực. Sắc màu đen giúp tôn lên vẻ thanh lịch mà vẫn giữ được nét tinh tế. Đây là phong cách phù hợp cho các cô gái đi hẹn hò hoặc dự tiệc muốn thử sức với đồ da mà vẫn giữ được nét nhẹ nhàng.

ẢNH: @LEHUYNH.THUYNGAN

Han So Hee lại chọn phong cách phóng khoáng, mạnh mẽ với áo khoác biker da đen hoặc xanh đen tạo nên vẻ ngoài đầy nổi loạn và phá cách. Han So Hee không quên tạo điểm nhấn với những phụ kiện như vòng mũ len hay giày bốt cổ cao để tăng thêm nét cá tính. Phong cách này là lựa chọn lý tưởng cho những bạn yêu thích sự tự do, không gò bó, đặc biệt là trong các buổi hẹn hò hay dạo phố.

ẢNH: @XEESOXEE

ẢNH: @XEESOXEE

Không chỉ gắn liền với hình ảnh hoa hậu thanh lịch, Thùy Tiên còn khiến người hâm mộ bất ngờ với các set đồ da vừa nữ tính lại vừa năng động. Cô nàng chọn một chiếc đầm da dài màu vàng gold lạ mắt, kết hợp một chiếc túi xách da màu vàng giúp tổng thể vừa thanh lịch lại đầy cuốn hút. Cách phối đồ này vừa giúp Thùy Tiên giữ được sự thoải mái, vừa tôn lên vóc dáng cân đối. Phong cách này là lựa chọn phù hợp cho các bạn trẻ yêu thích sự linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi từ phong cách thời trang đường phố đến phong cách tiệc tùng.

ẢNH: @TIENNG12

Mỗi sao nữ đều có phong cách riêng khi phối đồ da, nhưng điểm chung của họ là biết cách chọn lựa và phối hợp khéo léo để thể hiện cá tính của mình. Đồ da không chỉ giúp giữ ấm trong mùa đông mà còn là "vũ khí" để bạn tự tin và nổi bật trong đám đông. Học hỏi các ngôi sao này, bạn hoàn toàn có thể làm mới tủ đồ mùa đông của mình bằng các set đồ da sành điệu, từ phong cách quyến rũ, thanh lịch đến phóng khoáng, năng động.