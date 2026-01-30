Hơi thở cổ điển trong bản phối áo blazer và mũ newsboy

Thời trang cổ điển vẫn giữ cho mình một vị trí bền vững nhờ vẻ đẹp vượt thời gian và khả năng thích ứng linh hoạt với đời sống. Những món đồ mang dấu ấn hoài niệm không hề cũ kỹ, áo blazer và mũ newsboy chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần cổ điển mang đậm hơi thở châu Âu, khi kết hợp đã tạo nên diện mạo vừa thanh lịch, vừa phóng khoáng.



Lấy cảm hứng từ phong cách học đường châu Âu xưa, sự kết hợp giữa blazer phom đứng và mũ newsboy mang đến hình ảnh chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc.

Áo blazer dáng đứng với đường cắt gọn gàng được phối cùng chân váy đồng bộ. Áo sơ mi trắng crop top bên trong làm dịu lại sự nghiêm túc của blazer, điểm nhấn nằm ở chiếc mũ newsboy cùng tông màu với áo khoác, mang lại cảm giác trí thức và chiều sâu phong cách ẢNH: @TU_HHAO

Áo blazer phom đứng kết hợp mũ newsboy tạo nên tinh thần preppy cổ điển, mang đến diện mạo chỉn chu nhưng vẫn thời thượng ẢNH: @TU_HHAO

Không còn gói gọn trong khuôn khổ nghiêm chỉnh, blazer dáng rộng ngày nay được khai thác theo hướng phóng khoáng hơn. Áo blazer dáng dài được khoác ngoài lớp áo sơ mi và áo thun, tạo hiệu ứng nhiều tầng lớp đầy chủ ý. Váy ngắn được phối khéo léo nhằm tôn dáng và mang lại cảm giác trẻ trung.

Đôi bốt cao cổ góp phần tăng thêm nét mạnh mẽ, mũ newsboy xuất hiện như một chi tiết kết nối, giữ vai trò “neo” phong cách cổ điển pha trộn giữa cái cũ và cái mới luôn được xử lý tinh tế ẢNH: @MAIHANN_14

Mang đậm tinh thần cổ điển với cách tiếp cận tối giản nhưng đầy chủ ý. Áo blazer oversized tạo cảm giác thoải mái khi khoác bên ngoài, trong khi áo thun trắng đóng vai trò cân bằng, giúp tổng thể không trở nên nặng nề. Quần tối màu là lựa chọn thông minh để giữ sự hài hòa và làm nổi bật phom áo khoác. Mũ newsboy mang đến nét cổ điển rất thơ, gợi liên tưởng đến hình ảnh những quý cô dạo bước trên đường phố Paris trong tiết trời se lạnh.



Áo blazer oversized phối mũ newsboy đen tạo nên phong cách Parisian chic nhẹ nhàng, tinh giản nhưng vẫn đậm chất cổ điển ẢNH: @SOOYAAA__

Ở một biến tấu khác, blazer dáng dài màu xanh navy sang trọng được đặt cạnh áo sáng màu bên trong để tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Quần jeans ống rộng mang lại cảm giác trẻ trung, giúp tổng thể bớt đi sự nghiêm nghị. Mũ newsboy lúc này không chỉ là phụ kiện mà còn là yếu tố mang tính nghệ thuật, giúp trang phục có chiều sâu và cá tính rõ rệt.



Sự kết hợp giữa blazer dáng dài tối màu, quần jeans ống rộng và mũ newsboy mang đến vẻ đẹp vintage phóng khoáng, phù hợp cho những ngày dạo phố ẢNH: @MARENSCHIA

Thời trang cổ điển khi được đặt trong cấu trúc đồng bộ về màu sắc và phom dáng sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác liền mạch, mang lại cảm giác sang trọng và chỉn chu. Áo sơ mi dáng ngắn buộc vạt bên trong giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn, tạo khoảng hở vừa đủ để tôn dáng mà vẫn giữ được sự tinh tế. Mũ newsboy xuất hiện như một chi tiết kết nối quá khứ và hiện tại, giữ lại tinh thần cổ điển giữa tổng thể mang hơi thở đương đại. Việc tiết chế bảng màu giúp từng món đồ có không gian riêng để tỏa sáng.



Sự đồng bộ ăn ý về màu sắc từ blazer với quần và mũ newsboy mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh lịch và sự nữ tính tinh tế ẢNH: @MINHTU_NGUYEN

Với áo blazer họa tiết kẻ ô, biểu tượng kinh điển của thời trang cổ điển khi được phối cùng áo dáng ngắn bèo nhún, tổng thể trở nên trẻ trung và mềm mại hơn. Quần ống suông giữ vai trò cân bằng, đảm bảo sự thanh lịch và tính ứng dụng cao. Chiếc mũ newsboy lúc này đóng vai trò như điểm nhấn then chốt, giúp bản phối không bị nghiêng hẳn về xu hướng hiện đại mà vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của phong cách cổ điển.



Mũ newsboy giúp tổng thể blazer trở nên mềm mại hơn, tạo điểm nhấn cổ điển cho bản phối ẢNH: @QYNTRAN

Áo blazer và mũ newsboy, hai món đồ tưởng chừng như chẳng liên quan nhưng đã có thể chứng minh được khả năng thích nghi mạnh mẽ trong nhịp sống hiện đại.

