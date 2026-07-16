Hơn cả một chiếc áo, sơ mi là tuyên ngôn thanh lịch vượt thời gian

Vượt khỏi ranh giới công sở, áo sơ mi chính là tuyên ngôn thanh lịch vượt thời gian. Sự tinh giản khiến món đồ này trở thành mảnh ghép kinh điển, không thể thiếu trong tủ quần áo của mọi quý cô thời thượng.
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Dù xu hướng thời trang liên tục xoay vần, vị thế của chiếc áo sơ mi vẫn không hề lung lay. Sức hấp dẫn mãnh liệt của nó nằm ở sự nguyên bản và khả năng biến hóa vô hạn để định hình khí chất.
Giữa một tủ quần áo chật ních những món đồ "fast fashion" sớm nở tối tàn, việc sở hữu một chiếc áo sơ mi chất lượng, có đường cắt may hoàn hảo vẫn luôn là khoản đầu tư thông minh và bền vững nhất cho phong cách của nàng.