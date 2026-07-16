Hơn cả một chiếc áo, sơ mi là tuyên ngôn thanh lịch vượt thời gian

Dù xu hướng thời trang liên tục xoay vần, vị thế của chiếc áo sơ mi vẫn không hề lung lay. Sức hấp dẫn mãnh liệt của nó nằm ở sự nguyên bản và khả năng biến hóa vô hạn để định hình khí chất.

Tâm điểm của tổng thể nằm ở chi tiết dải lụa thắt nơ bản lớn nơi cổ áo chiffon tím khói, khơi gợi vẻ đẹp nữ tính. Phần ống tay loe nhẹ che khuyết điểm cánh tay tối đa, kết hợp nền chất liệu mỏng mát tạo độ bay tự nhiên. Sự mềm mại của phần thân trên được cân bằng sắc sảo khi phối cùng chân váy ren hoa đen dệt hoa văn nổi cầu kỳ Ảnh: IVY moda

Khi sơ mi được sơ vin cùng thiết kế quần suông ống rộng phá cách với phần vạt đắp chéo bất đối xứng ở thắt lưng, tổng thể trang phục mang lại hiệu ứng giấu khuyết điểm chuẩn xác và tôn lên đôi chân dài thanh thoát. Một lựa chọn cân bằng giữa vẻ chuyên nghiệp và gu thời trang sắc sảo Ảnh: IVY moda

Một bộ trang phục dù chỉn chu đến đâu cũng cần những "mảnh ghép" phụ kiện để thực sự trở nên sống động. Khi diện set đồ phối giữa sơ mi họa tiết và chân váy đỏ nổi bật, nàng hoàn toàn có thể làm chủ phong cách của mình thông qua cách lựa chọn phụ kiện thông minh Ảnh: IVY moda

Điểm đắt giá nằm ở đường may định hình cạp cao kết hợp phần chân váy xòe nhẹ. Chi tiết cổ đức phối khuy ngọc trai hòa quyện cùng phần tay ngắn trẻ trung tạo nên một tổng thể lịch sự Ảnh: IVY moda

Mùa hoa dường như vẫn còn lưu luyến, để những sắc màu dịu dàng tiếp tục hiện diện trên từng chuyển động và theo nàng qua những ngày nắng đẹp. Những cánh hoa, gam màu và đường nét mềm mại hòa quyện, mang đến vẻ rạng rỡ thật tự nhiên Ảnh: Eva de Eva

Nổi bật ở phần trên là chiếc áo sơ mi cộc tay họa tiết kẻ sọc tăm màu xám, điểm xuyết họa tiết thêu nhánh cây chìm và được thắt kèm một chiếc cà vạt đen dáng mảnh. Áo được sơ vin gọn gàng trong chiếc chân váy cạp cao xếp ly dáng xòe màu đen dài ngang bắp chân Ảnh: Eva de Eva

Điểm nhấn mềm mại của tổng thể là chiếc áo sơ mi dài tay mang họa tiết hoa lá đan xen các tông màu ấm. Áo có phần cổ bẻ truyền thống và được sơ vin gọn gàng trong chiếc chân váy cạp cao màu trắng kem dáng ôm suông thanh lịch, giúp tôn lên vòng eo và đường nét thanh thoát Ảnh: Eva de Eva

Thứ hai luôn là ngày khiến chúng ta muốn bắt đầu mọi thứ thật chỉn chu. Một bộ trang phục đẹp không chỉ giúp bạn xuất hiện chuyên nghiệp hơn mà còn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Và nếu đang muốn làm mới tủ đồ công sở thì đây chính là set đồ không nên bỏ lỡ Ảnh: Eva de Eva

Giữa một tủ quần áo chật ních những món đồ "fast fashion" sớm nở tối tàn, việc sở hữu một chiếc áo sơ mi chất lượng, có đường cắt may hoàn hảo vẫn luôn là khoản đầu tư thông minh và bền vững nhất cho phong cách của nàng.