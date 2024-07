Hot TikToker chia sẻ bí quyết trị mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành

Tefi Pessoa mất rất nhiều năm thử sai để tìm ra quy trình chăm sóc da phù hợp với bản thân. Vấn đề lớn nhất cô gặp phải chính là mụn trứng cá. Cô kể: "Mẹ tôi chưa bao giờ bị mụn trong đời nhưng tôi bị mụn rất nặng".

Tefi Pessoa được mời xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala 2024, đại diện cho nền tảng TikTok

Instagram NV

Tefi Pessoa là người sáng tạo nội dung hài hước và đam mê văn hóa đại chúng. Cô gái sinh năm 1990 này có gần 2 triệu người theo dõi trên TikTok, là cộng tác viên mảng truyền thông xã hội của Instyle và là người dẫn chương trình Merch Masters của MTV.

Cô tâm sự: "Khi càng già đi, tôi nhận ra làn da của mình càng nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Tôi nghĩ mụn và sự nhạy cảm của da là do tôi đi du lịch quá nhiều, do lượng đường tôi ăn vào hoặc do nước hồ bơi chưa được lọc đúng cách. Rồi tôi nghĩ có lẽ do vấn đề về lợi khuẩn nên tôi bổ sung rất nhiều loại prebiotic, men vi sinh…".

Theo tạp chí Glamour, có từ 12 - 22% phụ nữ trong độ tuổi từ 26 - 44 tuổi bị mụn trứng cá. Con số này có lẽ sẽ khiến bạn bớt cô đơn hơn khi biết mình không phải là người trưởng thành duy nhất vẫn khổ sở vì mụn.

Tefi Pessoa tiết lộ rằng cô rất thích và thường hay nặn mụn. Trước đây, cô quấn ngón tay vào khăn giấy để nặn mụn dù biết rằng sau đó chúng sẽ để lại vô số những vết thâm trên mặt. Nữ TikToker bắt đầu sử dụng các miếng dán trị mụn để loại bỏ thói quen nặn mụn và tiến gần hơn đến việc "sống chung" với chúng theo cách tự nhiên.

Hot TikToker chia sẻ về hành trình trị mụn trứng cá để mọi người có thể tiết kiệm thời gian hơn cô Glamour

Mãi sau đó, Tefi Pessoa mới phát hiện ra những đợt mụn của bản thân là do nội tiết tố. Cô phát hiện chu kỳ kinh nguyệt sẽ trải qua bốn giai đoạn và vào khoảng thời điểm cô sắp có "mùa dâu", cô sẽ có vô số mụn trứng cá quanh miệng và dưới hàm hệt như một cô bé tuổi 13.

Nữ TikToker bắt đầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc da tùy theo giai đoạn kinh nguyệt của bản thân. "Trước đây tôi không nghĩ đến nội tiết tố và chu kỳ kinh nguyệt, bây giờ thì tôi đã tìm thấy sự bình yên trong thói quen chăm sóc da của mình".

Hiện tại, mụn trứng cá thỉnh thoảng vẫn xuất hiện nhưng ngôi sao mạng xã hội không để chúng phá hỏng tâm trạng của mình. Cô điều chỉnh lại quan điểm về mụn và cố gắng nhìn vào khía cạnh tươi sáng hơn.

"Tôi nghĩ rằng cơ thể đang cố gắng giao tiếp với tôi. Mụn như một loại mã morse nào đó trên khuôn mặt. Làn da của tôi rất ấn tượng và tôi thấy ổn với điều đó", hot TikToker nói Instagram NV

Những sản phẩm giúp Tefi Pessoa vui vẻ hơn trên hành trình trị mụn trứng cá bao gồm sữa rửa mặt giải độc hằng ngày, miếng dán mụn, mặt nạ đất sét làm sạch lỗ chân lông của Rael; serum làm mờ sẹo của Face Reality, serum dưỡng ẩm có chứa a xít hyaluronic và chiết xuất từ cây xương rồng của Youth to the People. Để cung cấp độ ẩm cho da, cô dùng kem dưỡng ẩm từ hai hãng Rael và Youth to the People tạo thành lớp lót trang điểm, thêm một lớp kem dưỡng trong suốt và thường chăm sóc da bằng dùng dụng cụ bút chiếu ánh sáng đỏ của Sola Wave.