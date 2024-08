Khéo chọn phụ kiện tạo nét riêng cho phong cách thời trang

Váy ngắn và giày cao gót quai mảnh ánh kim giúp phần thân dưới thông thoáng và tạo cảm giác cao ráo, ưa nhìn hơn cho nữ MC. Slay Your Way hướng đến việc tôn vinh sự tự tin và phong cách cá nhân của mỗi người phụ nữ, do đó các bản phối của dàn người đẹp đều mang phong cách trẻ trung và cá tính, phù hợp với nhiều dịp như mặc đi làm hằng ngày, đi chơi cuối tuần, đi hẹn hò và cả những sự kiện quan trọng