Khi các tín đồ 'nghiêng' về màu trung tính đơn sắc xuống phố

Bất chấp thời tiết se lạnh và bão mùa đông, Tuần lễ Thời trang New York Thu Đông 2024 vẫn chính thức khởi động với nhiều phong cách, các tín đồ thời trang có vẻ nghiêng về các tông màu trung tính, đơn sắc và cả những sắc màu táo bạo, gợi cảm.

Một tín đồ mặc blazer xám, thắt lưng, váy xếp ly xẻ tà, bốt xanh, túi xách bên ngoài show diễn của thương hiệu Coach vào ngày 12.2.2024 tại thành phố New York @Coach

Snagane Baganan với trang phục denim cùng áo khoác lông thú bên ngoài triển lãm Pamella Roland tại tòa nhà Starrett-Lehigh trong Tuần lễ Thời trang New York @Snagane Baganan

Màu xanh dương trẻ trung cũng được các tín đồ thời trang lựa chọn để ra phố @NYStyle

Lisa Aiken chọn bộ suit màu ghi xám lạnh lùng nhưng rất thanh lịch như phong cách của cô nàng @Lisa Aiken

Bầu trời trong xanh và những tia nắng rực rỡ cuối cùng đã xuất hiện ở thành phố New York trong vài ngày qua, đúng lúc Tuần lễ Thời trang New York "khởi động". Nhưng sau một khoảng thời gian liên tục có mây và bầu không khí xám xịt, có vẻ như người dân New York đang trung thành với những màu trung tính thân thiện cho phong cách đường phố của họ. Mặc dù những người tham dự chương trình thường chọn màu sắc nhẹ nhàng nhưng chắc chắn họ không chơi nó một cách an toàn.

Leonie Hanne mặc một chiếc áo khoác lông thú giả và đeo kính râm màu đen bên ngoài buổi trình diễn của thương hiệu Retrofete @Leonie Hanne

Michelle Salas mặc một chiếc đầm đen với phần ánh bạc kim loại lấp lánh tôn khéo vòng 1 cùng áo khoác dài và phụ kiện cùng tông tua rua @Michelle Salas

Mary Leest mặc váy bồng màu trắng, áo khoác đen, quần bó, giày cao gót mũi nhọn, túi xách bên ngoài sàn diễn của nhà mốt Carolina Herrera @Mary Leest

Một tín đồ thời trang mặc váy cut out màu trắng, áo khoác nhún bèo hoa hồng, bốt đến mắt cá chân, túi xách trong show diễn của nhà mốt Carolina Herrera @Carolina Herrera

Lauren Wolfe mặc một chiếc áo khoác giả lông thú, chiếc váy sequin tua rua cùng giày cao gót màu vàng bên ngoài buổi trình diễn của Retrofete trong NYFW F/W 2024 @Retrofete

Người mẫu và người dẫn chương trình Sabre diện tông màu đỏ táo bạo từ trong ra ngoài @anaasaber

Khi Tuần lễ Thời trang New York Thu Đông 2024 - 2025 đang diễn ra, thời trang đường phố đang biến thành sàn catwalk hot nhất mùa, sôi động với phong cách cá tính và bắt kịp xu hướng. Hãy "bỏ qua" những phong cách trên sàn catwall của các nhà mốt, "tăm tia" những phong cách đường phố ảo của các tín đồ thời trang, bởi vì chúng ta đang tìm hiểu những kiểu dáng nóng bỏng nhất đang khiến cả làng thời trang "bốc cháy". Mùa này, điều quan trọng nhất là đưa ra xu hướng, phong cách thông qua sức mạnh của màu sắc hay sự vui tươi của những chi tiết bất ngờ.

Một It Girl với nguyên "cây đen" và thêm chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nổi bật @NYStyle

Màu trung tính đơn sắc chiếm ưu thế, mang đến chất liệu canvas tinh xảo cho những chiếc túi xách và phụ kiện nổi bật. Hãy nghĩ đến những bộ quần áo màu trắng bóng mượt kết hợp với những chiếc clutch màu ngọc lục bảo rực rỡ hoặc màu be từ đầu đến chân được tôn lên bởi vô số giày, túi xách và găng tay màu đỏ tươi. Cùng với đó là màu sắc táo bạo đang chiếm vị trí trung tâm, với màu đỏ đậm, xanh lá cây và hồng thống trị đường phố trong "thời trang rực lửa". Nhưng chính những chi tiết này mới thực sự nâng tầm vẻ ngoài của phong cách đường phố này từ sang trọng đến nổi bật. Những chiếc mũ ngoại cỡ tạo ra những hình bóng ấn tượng, những đồ trang trí bằng lông vũ rực rỡ nhảy múa trên váy và ủng, cũng như những hạt sequin lấp lánh dưới ánh đèn thành phố. Những chiếc nơ tạo thêm điểm nhấn lạ mắt, trong khi những chiếc túi nổi bật trở thành ngôi sao của buổi trình diễn, bùng nổ với màu sắc và họa tiết.