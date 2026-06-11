Khoe dáng quyến rũ, nữ tính hơn cùng váy xếp ly

Trang phục xếp ly có mặt một cách thường nhật và đầy gần gũi, đồng hành cùng quý cô mọi lúc. Trang phục đi học, đi làm, dự tiệc, dạo phố hay bất kỳ bản phối nào nàng diện xuống phố hôm nay cũng có thể kết hợp cùng một món đồ đặc sắc như áo gấp nếp, chân váy dập ly hay những mẫu váy xếp ly vừa điệu đà vừa giàu nữ tính.

Váy dài cổ Đan-ton cổ điển mang sắc màu mới nhờ áp dụng hoàn hảo kỹ thuật xếp nếp dọc toàn bộ thân trước, qua đó tạo nên khả năng ôm dáng, thắt eo một cách tự nhiên cho trang phục. Gam màu be trong trẻo khiến làn da sáng màu, thần thái rạng ngời giàu sức sống ẢNH: C'CHIC

Tỏa sáng mọi khoảnh khắc cùng váy và chân váy xếp ly

Dù có cùng một tên gọi nhưng trên mỗi thiết kế thời trang, cách thể hiện của các nếp gấp xếp ly lại mang những màu sắc mới tạo nên những hiệu ứng thị giác đầy khác biệt.

Cùng dáng váy xếp ly liền thân nhưng nếu được áp dụng kỹ thuật gập ly toàn bộ trang phục sẽ khác với thiết kế chỉ xếp ly phần chân váy. Kỹ thuật xếp ly trên chất vải trơn và vải in họa tiết cũng mở ra nhiều lăng kính thú vị - ở trang phục đơn sắc là sự sống động cho bề mặt vải, tạo độ sâu và hiệu ứng chuyển động uyển chuyển còn ở váy họa tiết, sóng ly xếp nếp giúp các bản vẽ họa tiết trở nên kỳ ảo và ấn tượng hơn.

Phối chân váy xếp ly dáng midi cùng áo sơ mi vải tơ đính hoa 3D giúp nàng khoe dáng quyến rũ, nữ tính một cách tự nhiên ẢNH: C'CHIC

Các gấp nếp ly nhỏ (ly tăm) có tác dụng giúp vóc dáng thon gọn ưa nhìn hơn các gấp ly bản lớn đều đặn. Đôi khi, các nếp gấp được bố trí rải rác theo từng vị trí nhất định thay vì toàn bộ bề mặt trang phục - điều này cũng góp phần tạo nên điểm nhấn riêng. Trong đó, đặc sắc nhất có lẽ là hiệu ứng xếp ly ngang - khi ngôn ngữ thời trang lý giải hiệu ứng kỹ thuật bằng một góc nhìn mới mẻ mang đầy nét phá cách, sáng tạo.

Xếp ly và họa tiết là sự kết hợp mang lại hiệu ứng khác biệt cho trang phục váy voan hoa. Khác với thiết kế xếp ly toàn bộ phần thân trước, váy dài chỉ xếp ly phần thân dưới dễ mang đến ấn tượng phần thân trên thon gọn, hình ảnh tổng thể vừa giản dị vừa thanh lịch hơn ẢNH: IVY MODA

Trang phục đơn sắc rất cần các đường gấp nếp, bèo nhún hoặc đường viền để tạo nên điểm nhấn cho bề mặt chất liệu ẢNH: C'CHIC

Chân váy xếp ly tăm đều từ trên xuống dưới so sánh với sự kết hợp của ly tăm và ly bản lớn cho thấy sự khác biệt rõ nét. Dáng váy màu xanh đậm dịu dàng, quyến rũ và giàu nữ tính hơn bản phối màu nâu be kết hợp áo chấm bi thắt eo và váy midi ẢNH: NEM FASHION

Chân váy có cấu trúc xếp ly hai bên hông giúp tôn vòng 3 đồng thời phom dáng váy midi cũng có thêm độ xòe bồng nhẹ nhàng và sự thướt tha khi nàng chuyển động ẢNH: IVY MODA

Đổi góc nhìn mới qua nghệ thuật may đo áp dụng kỹ thuật xếp ly nằm ngang - quý cô tỏa sáng rạng ngời giữa đám đông dù chọn bản phối mang tông màu trung tính cổ điển và thanh lịch ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Váy xếp ly bản lớn, các đường gấp nếp đều đặn gợi nhắc tinh thần thời trang nữ sinh vừa trẻ trung vừa dễ dàng ứng dụng. Phối váy và áo kiểu, sơ mi tay ngắn, áo mongtoghi... và nàng dễ dàng làm chủ phong cách hằng ngày ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN



