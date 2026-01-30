  • An Giang
Thời trang 24/7

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
30/01/2026 17:00 GMT+7

Các thiết kế 3D và chi tiết đắp nổi luôn được xem là xu hướng trong các bộ sưu tập thời trang lễ hội và sự kiện.

Không chỉ xuất hiện dày đặc trên sàn diễn, các thiết kế 3D hoặc họa tiết đắp nổi còn nhanh chóng được ứng dụng vào thời trang đời sống nhờ khả năng tôn dáng, tạo điểm nhấn và giúp người mặc nổi bật ngay cả với bảng màu trầm đặc trưng mùa lạnh.

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 1.

Thiết kế 3D tạo khối bằng phom dáng: thân trên dựng cấu trúc, chiết eo, peplum cong nhẹ; chân váy bèo rủ tạo chiều sâu không gian. Bề mặt trơn, đơn sắc, không đắp nổi, đúng tinh thần 3D phom dáng ứng dụng

ẢNH: JACQUEMUS

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 2.

Thiết kế tạo hiệu ứng ba chiều bằng chính phom dáng và kỹ thuật dựng corset ẩn, nơi cơ thể người mặc trở thành trung tâm của cấu trúc 3D, thay vì chi tiết đắp nổi hay xử lý bề mặt

ẢNH: JACQUEMUS

Vì sao thiết kế 3D được xem là lợi thế tôn dáng mùa thu đông 2026?

Về kỹ thuật, thiết kế 3D thường được tạo nên từ việc dựng phom, đắp lớp chất liệu hoặc xử lý bề mặt để tạo khối nổi. Các chi tiết như hoa, cánh, gợn sóng, hình học hay mảng cấu trúc được đặt có chủ ý ở vai, eo, hông hoặc thân trên. Đây chính là "chìa khóa" giúp người mặc điều chỉnh tỷ lệ cơ thể: phần vai đắp nổi tạo cảm giác cân đối cho dáng người nhỏ, chi tiết tập trung ở eo giúp tôn vòng 2, trong khi các mảng khối dọc thân áo giúp dáng người trông cao và gọn hơn.

Một mẹo quan trọng khi chọn đồ 3D là để phom dáng quyết định, không phải màu sắc. Xu hướng thu đông 2026 ưu tiên các gam đen, nâu, xám, xanh trầm để làm nền cho cấu trúc lên tiếng. Vì vậy, các chuyên gia thời trang khuyên nếu mới làm quen, hãy chọn trang phục 3D đơn sắc, điểm nhấn tập trung một khu vực, tránh quá nhiều chi tiết nổi cùng lúc gây rối mắt.

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 3.
Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 4.

Thiết kế tạo hiệu ứng 3D bằng dựng phom, xếp lớp và kiểm soát tỷ lệ, không đắp nổi bề mặt, thiên về tính ứng dụng. Ở thiết kế còn lại sử dụng 3D đắp nổi tua rua, sợi ánh kim, nhấn mạnh chuyển động và tính trình diễn cao cấp

ẢNH: JACQUEMUS

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 5.

Thiết kế thuộc nhóm 3D chuyển động - một nhánh rất “đương đại” của xu hướng 3D. Không đắp nổi, không dựng khối cứng nhưng hiệu ứng 3D đến từ lớp chồng chất liệu, độ rủ và biên vải bất đối xứng. Khi di chuyển, các lớp vải tự tạo khối - tự biến dạng, khiến trang phục “sống” cùng chuyển động

ẢNH: SACAI

Thiết kế 3D: Từ sàn diễn đến tủ đồ hằng ngày

Không chỉ dừng lại ở những bộ váy dạ tiệc cầu kỳ, thiết kế 3D đang dần bước vào đời sống thường nhật với cách thể hiện tiết chế và dễ ứng dụng hơn. Điểm chung của các thiết kế này là tạo điểm nhấn vừa đủ để thu hút ánh nhìn, nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong sinh hoạt và di chuyển. Một chiếc blazer có cấu trúc nổi nhẹ ở vai hay tay áo có thể phù hợp từ môi trường công sở đến các buổi gặp gỡ cuối ngày. Một chiếc áo dài truyền thống có cách điệu nổi bật ở tay áo hoặc những chiếc váy, đầm có chi tiết trang trí đắp nổi tinh tế ở cổ, thân áo đều có thể tạo điểm nhấn sành điệu. Trong khi đó, áo len hoặc áo khoác có chi tiết 3D tinh giản giúp người mặc trông chỉn chu hơn mà không cần nhiều phụ kiện đi kèm.

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 6.

Khi được lựa chọn đúng cách, trang phục 3D không chỉ tạo hiệu ứng thị giác, mà còn trở thành công cụ giúp người mặc khẳng định phong cách cá nhân sành điệu một cách tinh tế và bền vững

ẢNH: VALENCIANI

Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 7.
Khoe dáng thông minh với các họa tiết và thiết kế 3D - Ảnh 8.

Các chuyên gia thời trang nhận định, xu hướng 3D, gắn kết trang trí nổi thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển theo hướng "ít nhưng đắt", ưu tiên phom dáng, chất liệu và cấu trúc thay vì phô trương

ẢNH: LÊ HOUSE

 

