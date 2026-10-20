Khoe eo thon và bờ vai gọn với trang phục cổ chữ V

Các thiết kế cổ chữ V sở hữu "ma thuật" ảo ảnh thị giác tuyệt vời khi vừa kéo dài phần cổ, vừa làm thon gọn khuôn mặt và tôn vinh bờ vai quyến rũ.
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Chi tiết cổ chữ V bắt nguồn từ những chiếc áo tunic cổ đại, nhưng chỉ thực sự bùng nổ trở thành tuyên ngôn thời trang cao cấp từ giữa thế kỷ 20. Các nhà thiết kế thời trang huyền thoại đã sử dụng đường cắt xẻ hình chữ V để giải phóng phần thân trên của phụ nữ khỏi những chiếc cổ áo gò bó, cứng nhắc.
Tinh tế chính là ranh giới quan trọng nhất khi diện trang phục cổ chữ V, và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn lựa chọn độ xẻ của cổ áo. Việc làm chủ độ sâu và khoảng hở không chỉ giúp bạn tự tin cho từng môi trường xuất hiện.
Ngoài các kiểu váy hoặc áo kiểu cổ chữ V cầu kỳ thì những thiết kế áo thun hoặc dệt kim tối giản vẫn nhận được sự ưu ái bởi sự thoải mái khi mặc và linh hoạt khi phối đồ.
Đường cắt xẻ hình chữ V tự nhiên tạo ra một "khoảng trống đắt giá" ở vùng cổ và trước ngực, trở thành phông nền hoàn hảo cho các món đồ trang sức và phụ kiện. Kính mát mắt mèo hoặc túi xách bản to sẽ rất ăn ý khi đi cùng các thiết kế cổ V, giúp cân bằng lại nét mềm mại của bộ trang phục.