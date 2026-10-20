Khoe eo thon và bờ vai gọn với trang phục cổ chữ V

Chi tiết cổ chữ V bắt nguồn từ những chiếc áo tunic cổ đại, nhưng chỉ thực sự bùng nổ trở thành tuyên ngôn thời trang cao cấp từ giữa thế kỷ 20. Các nhà thiết kế thời trang huyền thoại đã sử dụng đường cắt xẻ hình chữ V để giải phóng phần thân trên của phụ nữ khỏi những chiếc cổ áo gò bó, cứng nhắc.

Sự kết hợp giữa cổ chữ V và các chi tiết bèo nhún quanh cổ mang đến làn gió mới cho những kiểu áo cổ chữ V thông thường, phối cùng quần short họa tiết mang lại hình ảnh quý cô dịu dàng ẢNH: K&K FASHION

Tinh tế chính là ranh giới quan trọng nhất khi diện trang phục cổ chữ V, và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn lựa chọn độ xẻ của cổ áo. Việc làm chủ độ sâu và khoảng hở không chỉ giúp bạn tự tin cho từng môi trường xuất hiện.

Váy vest với phần cổ xẻ chữ V vừa phải là lựa chọn an toàn cho môi trường công sở. Dáng cổ này tạo sự thoáng mát vừa đủ mà vẫn phù hợp với những cô nàng có vòng 1 đầy đặn muốn tiết chế độ thu hút ẢNH: @LUST.VN

Áo croptop cổ V bẻ sơ mi phối chân váy bí hay áo dệt kim cổ V viền sọc học đường mang tới nguồn năng lượng tươi trẻ, năng động cho các buổi dã ngoại và dạo phố cuối tuần ẢNH: @LAPUTACASTLE.CLOTHING

Đầm maxi dài quyến rũ với màu xanh pastel nhã nhặn. Phần cổ chữ V xẻ sâu tăng sự gợi cảm khó cưỡng cho những chuyến du lịch biển ẢNH: @LAPUTACASTLE.CLOTHING

Ngoài các kiểu váy hoặc áo kiểu cổ chữ V cầu kỳ thì những thiết kế áo thun hoặc dệt kim tối giản vẫn nhận được sự ưu ái bởi sự thoải mái khi mặc và linh hoạt khi phối đồ.

Phong cách preppy trẻ trung với áo dệt kim tay dài màu hồng đất có đường viền sọc đôi trắng ở phần cổ chữ V và cổ tay áo, sánh đôi ăn ý cùng quần shorts da cá tính ẢNH: CARDINA

Đường cắt xẻ hình chữ V tự nhiên tạo ra một "khoảng trống đắt giá" ở vùng cổ và trước ngực, trở thành phông nền hoàn hảo cho các món đồ trang sức và phụ kiện. Kính mát mắt mèo hoặc túi xách bản to sẽ rất ăn ý khi đi cùng các thiết kế cổ V, giúp cân bằng lại nét mềm mại của bộ trang phục.

Set trang phục ton sur ton phù hợp cho những ngày không có quá nhiều thời gian, áo cổ V dáng rủ thanh thoát phối cùng quần shorts giả váy đầy độc đáo ẢNH: PANTIO