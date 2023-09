Khoe thời trang 'trưởng thành' sau lời đính hôn, Doãn Hải My gây ngỡ ngàng

Bộ hình thời trang của top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My được thực hiện dưới tiết trời thu Hà Nội đầy vẻ quý phái, sang trọng. Điều đó giúp tôn lên vẻ đẹp tiểu thư, đài các dù cách trang điểm và sử dụng màu sắc trang phục của cô nàng khá giản dị.



Bộ váy vải tweed kín đáo với set áo thun cổ lọ, váy ngắn ôm và áo khoác ngắn chuẩn phong cách thời trang công sở mang đến vẻ đẹp đầy trưởng thành mà rất đỗi ngọt ngào

Kết hợp hai tone màu kinh điển là đen, trắng sữa, ngoài lợi thế thiết kế sáng tạo thì phụ kiện nơ xinh xắn khiến vẻ đẹp của người đẹp trường Luật thật trẻ trung, cuốn hút

Chiếc đầm midi vai trần với các đường xếp ly, tạo bồng mang đến vẻ đẹp quyến rũ, đậm phong cách "quý cô" thanh lịch cho người đẹp Hà Nội

Bằng các chất liệu dạ, cotton, thô chun, tweed… những thiết kế vai trần, bồng xòe, xếp ly hay khoác ngắn, chân ôm… mang đến vẻ đẹp "chín ngọt" đầy trưởng thành mà rất đỗi năng động.

Mạnh mẽ, trẻ trung thời thượng trong bộ cánh màu cam, Doãn Hải My không chỉ khoe nhan sắc ngọt ngào mà còn đưa đến những gợi ý tuyệt vời cho tủ đồ thời trang thu đông

Chiếc xăng đan dây quyến rũ là món phụ kiện hoàn hảo cho chiếc đầm midi vai trần thanh lịch, quyến rũ

Doãn Hải My được biết đến bởi vẻ đẹp ngọt ngào cùng thành tích học tập khủng đúng chuẩn con nhà người ta. Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020, người đẹp tài năng bên cạnh việc là sinh viên có thành tích học tập khủng ở lớp Chất lượng cao trường Đại học Luật Hà Nội, Hải My còn thông thạo 2 ngoại ngữ: tiếng Anh (IELTS 7.5) và tiếng Trung giao tiếp. Ngoài ra Hải My còn thuần thục piano và vẽ.

Trong chiếc đầm dạ trẻ trung với thiết kế kéo khóa, chân váy chữ A xòe xếp nếp và chiếc cổ ve tròn kiểu cánh sen, Doãn Hải My khoe vẻ đẹp trẻ trung, thùy mị ngỡ ngàng

Một vẻ đẹp sành điệu, cổ điển mà rất đỗi thời trang trong toàn bộ set đồ đen trắng mà người đẹp thể hiện khiến fan ngất ngây

Chiếc đầm mang cảm hứng peplum duyên dáng khoe vẻ đáng yêu của người đẹp và là bộ cánh mùa thu lý tưởng để các nữ tín đồ tham khảo

Hiện tại Hải My đang là Đại sứ của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội đồng thời là đại sứ hình ảnh của những chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Là một người đẹp, một nàng Wags nổi danh Doãn Hải My cũng là một nữ sinh có thành tích học tập khủng cùng các hoạt động Đoàn, hoạt động cộng đồng ấn tượng

Vừa qua, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã bí mật tổ chức một lễ cầu hôn vô cùng lãng mạn và đầy bất ngờ đối với Hải My khiến cô nàng nói lời đồng ý trong tràn ngập hạnh phúc.

Mối tình của người đẹp Hà Nội và chàng cầu thủ người Thái Bình "bắt đầu" từ cái nhìn đầu tiên từ khi cả hai còn rất trẻ song lại rất nghiêm túc và lãng mạn

Cả hai đã có 3 năm tìm hiểu và quyết định bước tiếp cùng nhau trên một chặng đường dài. Đám cưới của họ dự định được tổ chức vào đầu năm 2024.



Ảnh: Lê Tuấn Anh