Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen

Sắc đỏ nồng nàn hoàn hảo để kết hợp với sắc đen huyền bí. Cặp đôi màu sắc này chính là điểm sáng nổi bật tạo nên hình ảnh sang trọng và quyền lực cho nàng trong mùa cuối năm đầy ắp những sự kiện và lễ hội.
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Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với cặp đôi màu đỏ và đen
Sắc đỏ và đen là hai gam màu mạnh, thường được ưa chuộng khi người mặc muốn tạo nên ấn tượng đặc sắc, sự cuốn hút, nổi bật và quyền lực. Nếu ở các bản phối dự tiệc sang trọng, đỏ và đen được nhìn thấy qua những chiếc váy dài, bộ suit... thì ở các outfit đường phố, đỏ và đen hiện diện theo cách linh hoạt và giàu khả năng mix match hơn - quần jeans, chân váy, áo phông, cardigan...
Sắc đỏ và đen vừa có thể đóng vai trò chính trong outfit công sở vừa chia vai gánh vác vai trò chính-phụ khi phối thêm các gam màu khác. Áo blouse màu đỏ mix chân váy trắng xếp ly có điểm nhấn là túi xách đen, trong khi áo kiểu tanktop phối chân váy midi cạp cao và thắt lưng lại giúp giấu bớt nhược điểm cho phần thân dưới