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Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/10/2026 16:00 GMT+7

Sắc đỏ nồng nàn hoàn hảo để kết hợp với sắc đen huyền bí. Cặp đôi màu sắc này chính là điểm sáng nổi bật tạo nên hình ảnh sang trọng và quyền lực cho nàng trong mùa cuối năm đầy ắp những sự kiện và lễ hội.

Mặc đẹp chuẩn 'gu' đường phố với cặp đôi màu đỏ và đen

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 1.

Sắc đỏ và đen là hai tông màu chủ đạo của bản phối. Bên cạnh đó là họa tiết hoa trắng và phụ kiện túi cầm tay màu xanh lá góp phần không nhỏ trong việc tạo nên hình ảnh thời thượng, đẹp như một bức họa mùa thu. Outfit chân váy lụa họa tiết và sơ mi đen đơn sắc đem đến cảm giác cổ điển nhưng sang trọng, quý phái

ẢNH: @VICTORIA_SOLOVYEVA

Sắc đỏ và đen là hai gam màu mạnh, thường được ưa chuộng khi người mặc muốn tạo nên ấn tượng đặc sắc, sự cuốn hút, nổi bật và quyền lực. Nếu ở các bản phối dự tiệc sang trọng, đỏ và đen được nhìn thấy qua những chiếc váy dài, bộ suit... thì ở các outfit đường phố, đỏ và đen hiện diện theo cách linh hoạt và giàu khả năng mix match hơn - quần jeans, chân váy, áo phông, cardigan...

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 2.

Quần denim đen, giày đen tương phản với cardigan màu đỏ tươi, rạng rỡ và nổi bật. Một điểm sáng khác đến từ họa tiết chấm bi đen trắng, hàng cúc trên áo len- làm nên outfit đường phố vừa sành điệu, vừa chuẩn gu street style thế giới

ẢNH: WHITE ON DENIM

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 3.

Đỏ và đen khi đi riêng lẻ dễ mang đến cảm giác hiệu ứng thị giác tương phản quá mạnh mẽ, nồng nàn và cuốn hút. Trong đa số các outfit theo phong cách đường phố, sắc đỏ và đen thường được làm dịu đi bằng cách thêm vào tỉ lệ nhỏ các màu sắc khác - trắng, xám, xanh lá, xanh baby blue... là những gợi ý

ẢNH: AIMEE.SAIGON

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 4.

Đỏ rực cuốn hút khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi đám đông. Đầm dự tiệc đỏ tôn dáng và tôn đường cong tuyệt đối kết hợp cùng giày pump cao gót đỏ cùng tông và điểm nhấn màu sắc chính là chiếc túi cầm tay mang sắc đen ấn tượng

ẢNH: @DARJA BARANNIK

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 5.

Chân váy da và áo phông in chữ phối hợp cùng dép quai ngang và túi đeo vai. Bộ đôi đỏ và đen vẫn được chỉ dẫn để tạo nên sự đồng điệu ấn tượng nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác dễ mặc, dễ phối và dễ đẹp

ẢNH: @NINUCANI

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 6.

Đừng e ngại khi thêm vào bản phối mang sắc đỏ và đen những đốm màu sắc khác biệt - mảng phối họa tiết nền trắng, túi xách nâu beige hay khuy cài kim loại, trang sức ánh kim lấp lánh...

ẢNH: @NINUCANI

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 7.

Họa tiết hoa đỏ thêu nổi trên nền vải đen xuyên thấu tạo nên điểm nhấn thu hút cho bản phối đường phố phá cách, kết hợp chân váy họa tiết, tất dài và giày cao gót mũi nhọn

ẢNH: @ELVA NI

Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 8.
Khơi dậy nét sang trọng đầy quyền lực với sự kết hợp giữa sắc đỏ và đen - Ảnh 9.

Sắc đỏ và đen vừa có thể đóng vai trò chính trong outfit công sở vừa chia vai gánh vác vai trò chính-phụ khi phối thêm các gam màu khác. Áo blouse màu đỏ mix chân váy trắng xếp ly có điểm nhấn là túi xách đen, trong khi áo kiểu tanktop phối chân váy midi cạp cao và thắt lưng lại giúp giấu bớt nhược điểm cho phần thân dưới

ẢNH: C'CHIC, LINH BUI

 

Đỏ và Đen sắc đỏ và đen phối đỏ và đen

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cấp ngày 24/3/2020

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