Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật

Những tông màu kem, be hay trắng ngà luôn là lựa chọn hàng đầu của các quý cô theo đuổi phong cách thanh lịch. Khi kết hợp cùng chi tiết xẻ tà, các gam màu này càng phát huy hiệu quả trong việc kéo dài vóc dáng