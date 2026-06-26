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Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/06/2026 14:00 GMT+7

Trong thời đại mà sự tinh tế được đề cao hơn những màn phô diễn quá mức, váy xẻ tà trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những người phụ nữ muốn khẳng định phong cách riêng.

Váy xẻ tà chưa bao giờ đơn thuần là một xu hướng nhất thời. Trải qua từng mùa mốt, chi tiết này liên tục được biến tấu để phù hợp với nhiều phong cách sống và nhu cầu mặc đẹp khác nhau.

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật- Ảnh 1.

Váy hai dây cổ chữ V với màu xanh nõn chuối nổi bật mang đến tinh thần phóng khoáng của mùa hè. Chi tiết xẻ tà kết hợp phần draping cuối vạt váy đem đến sự độc đáo không đụng hàng

ẢNH: HERA G

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật- Ảnh 2.

Áo sơ mi họa tiết hoa kết hợp chân váy xẻ tà mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Đường xẻ phía trước giúp tổng thể bớt đơn điệu, phù hợp với môi trường làm việc cần sự chỉn chu

ẢNH: HERA G

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật- Ảnh 3.

Váy đen ôm nhẹ cơ thể được nhấn nhá bằng hoa vải ở phần eo, đường xẻ tà ngắn phía trước váy tựa đuôi cá. Tông màu đơn sắc giúp vẻ đẹp của phom dáng được tôn lên một cách trọn vẹn

ẢNH: GEMMI

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật- Ảnh 4.

Váy dự tiệc sắc kem với phom dáng dài và đường xẻ cao vừa phải mang đến hình ảnh sang trọng, quý phái. Điểm nhấn phần cổ sâu cùng tay áo cách điệu tạo nên nét hiện đại cho thiết kế

ẢNH: PANTIO

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật- Ảnh 5.

Những tông màu kem, be hay trắng ngà luôn là lựa chọn hàng đầu của các quý cô theo đuổi phong cách thanh lịch. Khi kết hợp cùng chi tiết xẻ tà, các gam màu này càng phát huy hiệu quả trong việc kéo dài vóc dáng

ẢNH: PANTIO

Không cần hở bạo, váy xẻ tà vẫn khiến nàng nổi bật- Ảnh 6.

Đầm nhung đỏ rượu vang nổi bật với kỹ thuật draping tập trung tại vòng eo, phần xẻ tà phía trước giúp cân bằng giữa sự sang trọng và nét gợi cảm. Chất liệu nhung sang trọng đem lại sự thoải mái cho người mặc

ẢNH: PANTIO

 

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