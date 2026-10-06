Không chỉ dành cho mùa hè, váy cổ yếm vẫn sành điệu khi thu sang

Váy cổ yếm khi diện vào mùa thu sẽ là bản hòa ca tuyệt vời giữa nét gợi cảm nguyên bản và phong thái dịu dàng của thời khắc chuyển mùa.
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Váy cổ yếm khi bước vào trời thu lại mang một vẻ đẹp lắng đọng, đài các và đầy chất thơ. Nhờ sự biến tấu tài tình về phom dáng, chất liệu dày dặn hay chi tiết chiết eo tinh xảo, item này giúp quý cô tự tin khoe khéo bờ vai thon thả giữa tiết trời se lạnh dịu dàng.
Váy yếm lụa satin dày dặn với độ bóng nhẹ tự nhiên luôn là "bảo chứng" cho sự sang trọng mỗi độ thu về.
Mùa thu là mùa của sự lãng mạn, những tà váy trắng tinh khôi được đắp ren hoa nổi hay voan tơ mềm mại chính là lựa chọn giúp nàng ghi điểm tuyệt đối bởi phong thái ngọt ngào, tinh tế.
Họa tiết chấm bi cùng những gam màu trung tính như ghi xám luôn mang đậm hơi thở hoài niệm của mùa thu. Khi được đưa vào phom dáng cổ yếm khoét chữ V sâu, item này mang lại nét cân bằng hoàn hảo giữa phong thái quý phái cổ điển và nét trẻ trung hiện đại.
Để tôn lên vóc dáng hoàn hảo, hãy ưu tiên các mẫu đầm phom corset ôm sát nẹp dáng kết hợp tùng váy xếp bồng nhẹ kiểu bí ngô hoặc xếp nếp xòe tầng. Chi tiết chiết eo cao cùng phần hông phồng sẽ tạo ảo giác vòng eo con kiến và đường cong đồng hồ cát quyến rũ.