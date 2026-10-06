Không chỉ dành cho mùa hè, váy cổ yếm vẫn sành điệu khi thu sang

Váy cổ yếm khi bước vào trời thu lại mang một vẻ đẹp lắng đọng, đài các và đầy chất thơ. Nhờ sự biến tấu tài tình về phom dáng, chất liệu dày dặn hay chi tiết chiết eo tinh xảo, item này giúp quý cô tự tin khoe khéo bờ vai thon thả giữa tiết trời se lạnh dịu dàng.

Váy yếm lụa satin dày dặn với độ bóng nhẹ tự nhiên luôn là "bảo chứng" cho sự sang trọng mỗi độ thu về.

Đầm ngắn màu be ngọc trai với chi tiết cổ yếm xoắn vạt tạo nếp xếp mềm mại trước ngực giúp tôn trọn bờ vai thanh mảnh và tấm lưng trần gợi cảm ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Váy ngắn với kỹ thuật xếp nếp tinh tế ở cổ và hông, chiếc đầm cổ yếm lập tức hóa thân thành kiệt tác tôn vinh vóc dáng ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Mùa thu là mùa của sự lãng mạn, những tà váy trắng tinh khôi được đắp ren hoa nổi hay voan tơ mềm mại chính là lựa chọn giúp nàng ghi điểm tuyệt đối bởi phong thái ngọt ngào, tinh tế.

Phần cổ yếm kết hợp trễ vai hai bên vừa giúp che khuyết điểm bắp tay, vừa tôn trọn nét đẹp trong trẻo khi xuất hiện trong những buổi hẹn hò lãng mạn ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Họa tiết chấm bi cùng những gam màu trung tính như ghi xám luôn mang đậm hơi thở hoài niệm của mùa thu. Khi được đưa vào phom dáng cổ yếm khoét chữ V sâu, item này mang lại nét cân bằng hoàn hảo giữa phong thái quý phái cổ điển và nét trẻ trung hiện đại.

Đầm cổ yếm xám khói in họa tiết chấm bi li ti mang đậm cảm hứng retro thập niên cũ. Hàng cúc đen chạy dọc thân trước phối cùng chiếc thắt lưng nơ nhung đen to bản ôm sát eo tạo nên tỷ lệ cơ thể đồng hồ cát chuẩn mực ẢNH: @THOSE_STUDIOS

Một đôi giày sandal cao gót đi cùng tất lưới đen hoặc trắng sẽ tạo điểm nhấn khác biệt cho những chiếc đầm cổ yếm dáng ngắn ẢNH: @PHAM__OFFICIAL

Để tôn lên vóc dáng hoàn hảo, hãy ưu tiên các mẫu đầm phom corset ôm sát nẹp dáng kết hợp tùng váy xếp bồng nhẹ kiểu bí ngô hoặc xếp nếp xòe tầng. Chi tiết chiết eo cao cùng phần hông phồng sẽ tạo ảo giác vòng eo con kiến và đường cong đồng hồ cát quyến rũ.

Lấy cảm hứng từ trang phục quý tộc châu Âu thời xưa, phom dáng corset siết eo kết hợp cùng phần cổ yếm buộc dây mang lại vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu kỳ ẢNH: @SISSY.NATION

Chiếc đầm dạ hội dài thướt tha mang đậm phong cách cổ điển với phần thân corset nẹp dáng cứng cáp kết hợp chân váy xếp ly tầng bay bổng họa tiết hoa nhí nền nã ẢNH: @SISSY.NATION