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Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
04/10/2026 14:00 GMT+7

Áo hoodie zip không đơn thuần là món đồ giữ nhiệt quen thuộc khi trời trở gió, mà đã trở thành tuyên ngôn phong cách đầy thời thượng của giới trẻ.

Khi những đợt gió se lạnh ghé qua, tủ đồ của các tín đồ thời trang không thể thiếu vắng chiếc áo hoodie zip quen thuộc. Vừa tiện dụng lại vừa dễ dàng biến tấu nhờ chi tiết khóa kéo mở linh hoạt, item này mở ra vô vàn công thức phối đồ độc đáo, giúp nàng khoe trọn cá tính riêng mà không lo bị đóng khung trong vẻ ngoài đơn điệu. 

Khoe dáng khỏe khoắn, gợi cảm với mốt giấu quần và quần short

Một trong những công thức được các cô nàng gen Z ưa chuộng nhất chính là kết hợp hoodie zip cùng quần short hoặc phong cách giấu quần, vừa tôn chân thon dài vừa toát lên vẻ năng động, khỏe khoắn.

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 1.

Áo hoodie zip màu xám sáng phom lửng phối cùng quần biker short đen tối giản tạo nên tỉ lệ cơ thể cân đối. Điểm nhấn là đôi tất cao cổ trắng cùng giày sneakers mang lại nét trẻ trung cho buổi dạo phố cuối tuần

ẢNH: @_ITEEM

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 2.

Chiếc áo hoodie zip phom rộng trùm qua hông mang đến vẻ ngoài ngẫu hứng, đáng yêu. Chỉ cần tạo điểm nhấn bằng họa tiết gấu Panda ngộ nghĩnh trên ngực áo, set đồ giấu quần đơn giản đã đủ thu hút trọn vẹn ánh nhìn

ẢNH: @PANDAX

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 3.

Hoodie zip oversized xám phối chi tiết dây rút đỏ nổi bật kết hợp ăn ý cùng quần short ngắn và giày thể thao cổ thấp. Cách trùm mũ hờ hững giúp diện mạo thêm phần cá tính, cuốn hút như một fashionista đường phố đích thực

ẢNH: @BY.UNISPACE

Thời thượng cùng hoodie zip và quần ống suông 

Nếu muốn biến hóa thành một quý cô sành điệu chuẩn xu hướng Y2K, hoodie zip dáng crop top phối cùng quần ống rộng cạp trễ chắc chắn là combo không thể bỏ qua tại sân bay hay trên phố.

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 4.

Thiết kế hoodie zip croptop đen ôm nhẹ khoe khéo vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần nỉ ống suông đồng điệu tạo nên tổng thể all-black bí ẩn

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 5.

Không cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, phong cách diện nguyên set đồ nỉ đồng màu hoặc layer nhiều lớp bên trong sẽ lập tức nâng tầm gu ăn mặc của bạn

ẢNH: @_PHZY_

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 6.

Với những set đồ cá tính đường phố, điểm xuyết thêm chiếc mũ lưỡi trai đội bên trong mũ áo giúp diện mạo mang đậm phong cách hip-hop đương đại

ẢNH: @CITYCYCLE.STORE

Ngọt ngào, phá cách khi bắt cặp cùng chân váy xếp ly 

Ai bảo hoodie chỉ dành cho phong cách thể thao bụi bặm? Khi sánh đôi cùng chân váy xòe ngắn, chiếc áo hoodie zip lại đem đến làn gió hoàn toàn mới mẻ: vừa nữ tính, vừa phá cách.

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 7.

Một bản phối đậm chất Y2K đầy ấn tượng: Áo hoodie zip chất nỉ bông màu xanh coban rực rỡ đi cùng chân váy xếp ly trắng tennis. Sự xuất hiện của đôi tai nghe trùm đầu và túi xách quai xích bạc giúp outfit trở nên nổi bật giữa đám đông

ẢNH: @PARADOX

Không chỉ để mặc ấm, áo hoodie zip còn có thể mặc sành điệu - Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa chiếc hoodie zip đen trơn dáng rộng cùng chân váy xếp ly trắng bồng bềnh mang lại nét tương phản thị giác thú vị

ẢNH: @_TEE HUB

Thiết kế linh hoạt cùng khả năng biến hóa đa dạng giúp áo hoodie zip khẳng định vị thế bền vững trong làng thời trang. Dù ưu ái phong cách tối giản, năng động hay phá cách, việc đầu tư một chiếc hoodie zip chất lượng chắc chắn sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

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