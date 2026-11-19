Phái đẹp thường nghĩ rằng để trông quyến rũ và nữ tính thì nhất định phải mặc những bộ váy ôm sát, chít eo thật chặt để khoe đường cong. Thế nhưng, thời trang hiện đại lại đề cao sự thoải mái. Đầm dáng suông ra đời chính là để giúp phái đẹp giải phóng cơ thể khỏi sự gò bó, mang lại cảm giác dễ chịu nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng.

Sự quyến rũ đôi khi không đến từ việc bạn hở bao nhiêu, một chiếc đầm dáng dài mang sắc xám ghi trung tính, với thiết kế cổ chữ V khoét sâu vừa phải chính là minh chứng rõ nét cho phong cách quiet luxury.

Không có bất kỳ đường chiết eo hay họa tiết cầu kỳ nào, phom dáng thả lỏng trượt nhẹ giúp giải phóng hoàn toàn cơ thể người mặc. Chính sự trống trải của trang phục lại trở thành lớp nền hoàn hảo để phái đẹp tỏa sáng qua các món phụ kiện ẢNH: @NK.FASHION

Một đôi khuyên tai to bản đính ngọc trai, chiếc kính râm thời thượng và giày gót nhọn cổ điển đã đủ sức tạo nên một diện mạo dạo phố đầy khí chất, sang trọng ẢNH: @NK.FASHION

Nếu những chiếc váy maxi dáng dài mang lại vẻ thướt tha, thì váy suông dáng ngắn lại là vũ khí tôn dáng cực kỳ hiệu quả. Phom váy ngắn giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn, rất phù hợp với những cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn.

Thay vì diện đơn lẻ, việc khoác chiếc đầm đen ra bên ngoài áo sơ mi trắng tay bồng với phần cổ xếp bèo điệu đà đã mang đến một hơi thở hoàn toàn mới: vừa mang nét cổ điển vừa thể hiện nét thanh lịch của quý cô công sở.

Bản phối trắng - đen kinh điển của áo sơ mi và đầm suông đen khéo léo che đi những khuyết điểm hình thể của người diện ẢNH: LAMER FASHION

Đừng ngại làm mới mình bằng những gam màu pastel dịu mát. Một chiếc đầm suông ngắn mang sắc xanh mây trời dịu nhẹ sẽ khơi dậy tinh thần tự do ẢNH: @I.AMANT.STUDIO

Vì bản thân chiếc váy đã rất tối giản, bạn hãy mạnh dạn sử dụng trang sức để tạo điểm nhấn. Một chiếc kẹp tóc đồng tông hay layer bên ngoài một lớp chất liệu khác sẽ giúp tổng thể trở nên khác biệt hơn.

Lớp tà voan mỏng manh phủ bên ngoài lớp váy ngắn sẽ tạo nên một ảo ảnh thị giác mờ ảo, biến từng nhịp bước trở nên thướt tha, bay bổng tựa một nàng thơ ẢNH: @I.AMANT.STUDIO

Nét đài các, sang trọng được thể hiện trọn vẹn qua chiếc đầm midi cổ yếm mang sắc trắng tinh khôi. Lớp vải lông nhẹ nhàng và túi xách ngọc trai giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính ẢNH: HERADG

Dù là tất bật nơi công sở, thong dong bước xuống phố hay rạng rỡ trong những đêm tiệc, chỉ cần chọn đúng đầm dáng suông có độ dài và tinh tế một chút trong cách phối phụ kiện, bạn sẽ luôn là phiên bản thoải mái và nữ tính nhất.



