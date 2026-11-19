Phái đẹp thường nghĩ rằng để trông quyến rũ và nữ tính thì nhất định phải mặc những bộ váy ôm sát, chít eo thật chặt để khoe đường cong. Thế nhưng, thời trang hiện đại lại đề cao sự thoải mái. Đầm dáng suông ra đời chính là để giúp phái đẹp giải phóng cơ thể khỏi sự gò bó, mang lại cảm giác dễ chịu nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng.
Sự quyến rũ đôi khi không đến từ việc bạn hở bao nhiêu, một chiếc đầm dáng dài mang sắc xám ghi trung tính, với thiết kế cổ chữ V khoét sâu vừa phải chính là minh chứng rõ nét cho phong cách quiet luxury.
Nếu những chiếc váy maxi dáng dài mang lại vẻ thướt tha, thì váy suông dáng ngắn lại là vũ khí tôn dáng cực kỳ hiệu quả. Phom váy ngắn giúp đôi chân trông dài và thon gọn hơn, rất phù hợp với những cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn.
Thay vì diện đơn lẻ, việc khoác chiếc đầm đen ra bên ngoài áo sơ mi trắng tay bồng với phần cổ xếp bèo điệu đà đã mang đến một hơi thở hoàn toàn mới: vừa mang nét cổ điển vừa thể hiện nét thanh lịch của quý cô công sở.
Vì bản thân chiếc váy đã rất tối giản, bạn hãy mạnh dạn sử dụng trang sức để tạo điểm nhấn. Một chiếc kẹp tóc đồng tông hay layer bên ngoài một lớp chất liệu khác sẽ giúp tổng thể trở nên khác biệt hơn.
Dù là tất bật nơi công sở, thong dong bước xuống phố hay rạng rỡ trong những đêm tiệc, chỉ cần chọn đúng đầm dáng suông có độ dài và tinh tế một chút trong cách phối phụ kiện, bạn sẽ luôn là phiên bản thoải mái và nữ tính nhất.