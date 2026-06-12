Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè

Quần bong bóng hay còn được gọi là quần bóng bay (balloon/bubble pants) trở thành xu hướng thời trang nổi bật của mùa hè 2026. Với một mẫu quần ưng ý, nàng có thể thử nghiệm phối cùng áo hai dây, áo tay bồng, áo yếm...
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Từ cảm giác lạ mắt, phá cách đến xu hướng chủ đạo trong mùa thời trang hè 2026, quần bong bóng đem đến hình ảnh vừa sành điệu, thời thượng vừa cực kỳ thoải mái và thoáng mát. Dáng quần xu hướng này xuất hiện nổi bật trong nhiều bộ sưu tập mùa hè, bộ sưu tập resort và cả những bản phối đời thường.
Từ quần denim đến quần bong bóng
Nếu mùa hè luôn được ghi dấu bởi các thiết kế quần denim - từ quần ống rộng đến quần shorts denim thì năm nay, quần bong bóng đã có sự "đổi ngôi" đầy ngoạn mục.
Là thiết kế gây ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, quần balloon còn mang đến một hình ảnh thú vị, vừa phóng khoáng lại cá tính. Thiết kế quần dài này có thể mặc cùng áo tay phồng, tank top, crop top, áo trễ vai, áo hai dây lụa... và biến hóa qua vô số hình ảnh.
Một trong những ưu điểm khác của quần bong bóng là thu hút ánh nhìn vào phần cổ chân và đôi chân. Do vậy quý cô hãy chăm chút cho sự xuất hiện của kiểu giày mình sẽ mang cùng - từ giày cao gót quyến rũ đến giày đế xuồng, từ dép kẹp đến giày búp bê da lộn phối nơ...
Khi bèo nhún, thắt nơ, ren mảnh gặp gỡ gam màu vàng pastel cùng dáng quần ống túm chất vải nhăn dập ly tạo nên một hình ảnh ấn tượng. Nàng tỏa sáng qua hình ảnh thời thượng, sang chảnh, kiêu kỳ nhưng đầy cuốn hút