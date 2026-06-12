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Thời trang 24/7

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/06/2026 15:00 GMT+7

Quần bong bóng hay còn được gọi là quần bóng bay (balloon/bubble pants) trở thành xu hướng thời trang nổi bật của mùa hè 2026. Với một mẫu quần ưng ý, nàng có thể thử nghiệm phối cùng áo hai dây, áo tay bồng, áo yếm...

Từ cảm giác lạ mắt, phá cách đến xu hướng chủ đạo trong mùa thời trang hè 2026, quần bong bóng đem đến hình ảnh vừa sành điệu, thời thượng vừa cực kỳ thoải mái và thoáng mát. Dáng quần xu hướng này xuất hiện nổi bật trong nhiều bộ sưu tập mùa hè, bộ sưu tập resort và cả những bản phối đời thường.

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 1.

Đặc điểm dễ nhận ra nhất của quần bong bóng chính là phần ống quần suông rộng rãi kéo thẳng từ hông xuống chân. Tại điểm chạm nơi mắt cá chân, ống quần được túm gọn lại bằng nhiều kỹ thuật khác nhau - cấu trúc này tạo nên dáng ống quần phồng to như bong bóng, mang đến làn gió mới cho tủ đồ mùa hè

ẢNH: KHÂU BY CQ

Từ quần denim đến quần bong bóng

Nếu mùa hè luôn được ghi dấu bởi các thiết kế quần denim - từ quần ống rộng đến quần shorts denim thì năm nay, quần bong bóng đã có sự "đổi ngôi" đầy ngoạn mục.

Là thiết kế gây ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, quần balloon còn mang đến một hình ảnh thú vị, vừa phóng khoáng lại cá tính. Thiết kế quần dài này có thể mặc cùng áo tay phồng, tank top, crop top, áo trễ vai, áo hai dây lụa... và biến hóa qua vô số hình ảnh.

Một trong những ưu điểm khác của quần bong bóng là thu hút ánh nhìn vào phần cổ chân và đôi chân. Do vậy quý cô hãy chăm chút cho sự xuất hiện của kiểu giày mình sẽ mang cùng - từ giày cao gót quyến rũ đến giày đế xuồng, từ dép kẹp đến giày búp bê da lộn phối nơ...

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 2.

Quần bong bóng có thể được gọi bằng cái tên gần gũi hơn là quần ống túm nhưng điều mang đến sự khác biệt chính là độ rộng rãi đến bất ngờ của dáng quần balloon. Vải kate, cotton mềm, vải lụa hay tơ nhăn dập ly, vải ren và cotton thô... đều có thể trở thành chất liệu chủ đạo của ballon pants

ẢNH: LIBÉ

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 3.

Phối áo cổ yếm và quần bong bóng, giày búp bê đế bệt và một chiếc túi đeo vai làm từ da lộn tạo điểm nhấn đồng điệu. Bản phối có bảng màu trung tính hài hòa chuyển sắc đậm nhạt đem lại vẻ đẹp thẩm mỹ, sự tinh tế và quyến rũ cho nàng

ẢNH: LIBÉ

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 4.

Quần satin phối ren xuyên thấu kết hợp áo lụa hai dây, tông hồng và đen tương phản thu hút mọi ánh nhìn. Chi tiết quai áo hai dây, dây rút nhún eo tạo ra điểm nhấn và tỷ lệ trang phục hài hòa, mãn nhãn

ẢNH: RANDOMLIST

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 5.
Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 6.

Khi bèo nhún, thắt nơ, ren mảnh gặp gỡ gam màu vàng pastel cùng dáng quần ống túm chất vải nhăn dập ly tạo nên một hình ảnh ấn tượng. Nàng tỏa sáng qua hình ảnh thời thượng, sang chảnh, kiêu kỳ nhưng đầy cuốn hút

ẢNH: RANDOMLIST

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 7.

Quần bong bóng dáng lửng qua gối và áo cúp ngực phối giày đế bệt tạo thành diện mạo dạo phố phá cách, thư thả mang nét riêng

ẢNH: LIBÉ

Không phải quần denim, quần bong bóng mới là xu hướng hè- Ảnh 8.

Tận dụng đặc tính mềm rũ của chất liệu, nhà mốt khéo léo kết hợp áo lệch vai và quần bong bóng đồng màu để tạo nên bản phối đẹp xuất sắc - đủ sang trọng và khác biệt để nàng bước vào mọi không gian sự kiện, lễ hội, văn phòng...

ẢNH: SOMEHOW

quần bong bóng Quần ống túm quần balloon quần denim quần bóng bay

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