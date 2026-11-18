Xu hướng giày bệt phối tất đang được nhiều phái đẹp lựa chọn nhờ sự tiện lợi và nét cổ điển vốn có. Sự kết hợp giữa các phom giày da mềm mại cùng những đôi tất thun hay tất lưới giúp đôi chân trông thon gọn hơn. Nhờ tính đa năng, phong cách này dễ dàng ứng dụng cho cả những buổi đi học, đi làm hay dạo phố cuối tuần.

Chinh phục mọi ánh nhìn trong bộ trang phục mang phong cách cá tính với sự kết hợp của áo ôm tay dài sắc đỏ tôn dáng, chân váy phồng đen và điểm nhấn là đôi giày Mary Jane đỏ rực rỡ cùng tất lưới thời thượng.

Kiểu giày mũi tròn với quai ngang khi đi cùng tất đen mỏng đang là xu hướng nổi bật, được hội sành mốt cực kỳ ưa chuộng ẢNH: @CAZIBRAND

Để tổng thể không bị đơn điệu, các phụ kiện đồng điệu như túi xách da bóng và mắt kính gọng đỏ mảnh, khắc họa rõ nét vẻ ngoài hiện đại trên phố ẢNH: @CAZIBRAND

Trái ngược với vẻ sắc sảo, sắc xanh denim trong trẻo lại đưa nàng lạc vào một không gian cá tính hơn. Váy liền thân dây eo đính bèo nhún điệu đà phối cùng tất trắng cao cổ và giày búp bê trắng đầy tinh khôi cho ngày xuống phố ẢNH: @CAZIBRAND

Kiểu dáng mũi giày đóng vai trò quyết định đến sắc thái của cả bộ trang phục. Nếu trang phục nữ tính thì sự xuất hiện của giày búp bê mũi tròn đính nơ hoặc chất liệu satin sẽ mang đến vẻ trang nhã ẢNH: @VEOSBYKHANH

Sự giao thoa giữa hai gam màu kinh điển đen và trắng chưa bao giờ khiến phái đẹp thất vọng, đặc biệt là khi được ứng dụng vào phong cách preppy trang nhã.

Thay vì chọn những đôi giày cầu kỳ, nàng ưu tiên giày búp bê da đen đính nơ nhỏ tối giản, phối cùng tất trắng cổ viền bèo mỏng nhẹ và túi xách đan da màu trắng kem để giữ trọn nét duyên dáng ẢNH: @VEOSBYKHANH

Với các cô nàng có chiều cao khiêm tốn thì một đôi giày bệt có đế hơi nâng lên sẽ giúp tăng chiều cao hiệu quả mà không cần đến sự xuất hiện của giày cao gót; phối cùng trang phục sáng màu tăng nét tương phản thu hút ẢNH: @VEOSBYKHANH

Các thiết kế váy ngắn trên gối hoặc quần shorts cạp cao khi kết hợp với giày bệt có phần gót hơi dài sẽ tạo khoảng hở thông thoáng, đồng thời giúp ăn gian chiều cao ẢNH: @KOOKYHOUSE