Giày Mary Jane đính nơ, giày búp bê, giày bệt tối giản kết hợp cùng những đôi tất phù hợp... là những lựa chọn thú vị để nàng thay đổi mỗi ngày trong mùa thời trang mới.
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Xu hướng giày bệt phối tất đang được nhiều phái đẹp lựa chọn nhờ sự tiện lợi và nét cổ điển vốn có. Sự kết hợp giữa các phom giày da mềm mại cùng những đôi tất thun hay tất lưới giúp đôi chân trông thon gọn hơn. Nhờ tính đa năng, phong cách này dễ dàng ứng dụng cho cả những buổi đi học, đi làm hay dạo phố cuối tuần.
Chinh phục mọi ánh nhìn trong bộ trang phục mang phong cách cá tính với sự kết hợp của áo ôm tay dài sắc đỏ tôn dáng, chân váy phồng đen và điểm nhấn là đôi giày Mary Jane đỏ rực rỡ cùng tất lưới thời thượng.
Sự giao thoa giữa hai gam màu kinh điển đen và trắng chưa bao giờ khiến phái đẹp thất vọng, đặc biệt là khi được ứng dụng vào phong cách preppy trang nhã.