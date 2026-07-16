Không thể ngó lơ những chiếc túi tote cho ngày hè

Nếu những chiếc 'it bag' liên tục thay đổi theo từng mùa mốt, thì túi tote lại âm thầm tồn tại như một biểu tượng của phong cách sống hiện đại.
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Không chỉ là chiếc túi để đựng đồ, tote còn trở thành món phụ kiện thời trang giúp hoàn thiện phong cách của người mặc. Với nhiều kích thước, màu sắc và họa tiết khác nhau, túi tote dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục từ năng động, nữ tính đến cá tính. Chính sự tiện lợi và tính ứng dụng cao đã giúp tote luôn nằm trong danh sách những món đồ được giới trẻ yêu thích.
Xu hướng của mùa hè năm nay cho thấy sự lên ngôi của những gam màu sáng, chất liệu vải canvas cùng các họa tiết mang tinh thần trẻ trung.
Những chiếc túi trắng tối giản cũng không nằm ngoài đường đua xu hướng năm nay, với chất liệu vải nhẹ nhàng cùng thiết kế rộng rãi, màu sắc đơn giản cũng giúp món phụ kiện này dễ dàng ứng dụng trong những bản phối khác nhau.
Những mẫu tote kẻ sọc đỏ, vàng hay xanh lá đang trở thành điểm nhấn nổi bật trong các bản phối đường phố. Họa tiết kẻ không chỉ gợi tinh thần nghỉ dưỡng đặc trưng của mùa hè mà còn giúp trang phục trở nên sinh động hơn.
Sức hút của túi tote không chỉ đến từ thiết kế đa dạng mà còn ở khả năng phù hợp với nhiều phong cách và nhu cầu sử dụng khác nhau. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được mẫu tote phù hợp để vừa nâng tầm phong cách, vừa đồng hành trong mọi hoạt động hằng ngày.