Không thể ngó lơ những chiếc túi tote cho ngày hè

Không chỉ là chiếc túi để đựng đồ, tote còn trở thành món phụ kiện thời trang giúp hoàn thiện phong cách của người mặc. Với nhiều kích thước, màu sắc và họa tiết khác nhau, túi tote dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục từ năng động, nữ tính đến cá tính. Chính sự tiện lợi và tính ứng dụng cao đã giúp tote luôn nằm trong danh sách những món đồ được giới trẻ yêu thích.



Nổi bật trong những ngày hè với chiếc túi tote sắc vàng rực rỡ, chữ xanh in trên túi tạo sự tương phản giữa sắc nóng và lạnh. Phối cùng váy đơn sắc như đen hoặc trắng dễ dàng làm nổi bật lên chiếc túi sáng màu ẢNH: @_TRCHAUQUIN_

Xu hướng của mùa hè năm nay cho thấy sự lên ngôi của những gam màu sáng, chất liệu vải canvas cùng các họa tiết mang tinh thần trẻ trung.



Gam đỏ luôn mang trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ, dễ dàng thu hút ánh nhìn giữa những bảng màu trung tính của mùa hè. Chiếc túi tote đỏ rực kết hợp cùng set trang phục đường phố như áo quây trắng, khoác ngoài là sơ mi vàng cùng quần jeans ống rộng mang hơi hướng phóng khoáng ẢNH:@_HYEMIN04_

Những chiếc túi trắng tối giản cũng không nằm ngoài đường đua xu hướng năm nay, với chất liệu vải nhẹ nhàng cùng thiết kế rộng rãi, màu sắc đơn giản cũng giúp món phụ kiện này dễ dàng ứng dụng trong những bản phối khác nhau.



Chiếc túi tote cỡ lớn màu trắng được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ không gian chứa đồ rộng rãi và thiết kế đơn giản. Phom túi vuông gọn gàng dù mang theo nhiều vật dụng cần thiết. Phối cùng set đồ đi biển như áo baby tee trắng kết hợp quần shorts xanh là có thể tự tin ra ngoài ẢNH: @_PHZY_

Túi tote trắng in chữ xanh với phom dáng lớn phối cùng váy bí màu trắng hồng và giày búp bê. Không gian chứa đồ rộng có thể mang được nhiều vật dụng theo bên mình mà không quá cồng kềnh ẢNH: @_LINHHWANG_

Những mẫu tote kẻ sọc đỏ, vàng hay xanh lá đang trở thành điểm nhấn nổi bật trong các bản phối đường phố. Họa tiết kẻ không chỉ gợi tinh thần nghỉ dưỡng đặc trưng của mùa hè mà còn giúp trang phục trở nên sinh động hơn.



Túi tote cỡ lớn màu trắng phối sọc vàng mang phong cách trẻ trung với màu sắc tươi sáng. Kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ các đường sọc trên túi, chất liệu vải canvas có khả năng sử dụng lâu dài nếu giặt nhẹ và phơi nơi thoáng mát ẢNH:@_REE.MREE

Những thiết kế phối sọc xanh lá cũng nhanh chóng trở thành lựa chọn của các tín đồ yêu thời trang. Chỉ cần một chiếc áo thun đơn giản phối cùng chân váy hoặc quần vải đủ tạo nên nguồn năng lượng tươi mới cho cả bộ trang phục ẢNH:@_HYEMIN04_

Chiếc túi tote sọc trắng đỏ tạo điểm nhấn nổi bật nhờ họa tiết kẻ sọc trẻ trung và gam màu bắt mắt. Kích thước vừa phải giúp chiếc túi vừa thời trang vừa đáp ứng nhu cầu mang theo nhiều vật dụng hằng ngày. Phối cùng set babydoll và chân váy ngắn màu trắng đồng màu tạo vẻ ngoài trẻ trung ẢNH: @_LINHHWANG

Sức hút của túi tote không chỉ đến từ thiết kế đa dạng mà còn ở khả năng phù hợp với nhiều phong cách và nhu cầu sử dụng khác nhau. Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn được mẫu tote phù hợp để vừa nâng tầm phong cách, vừa đồng hành trong mọi hoạt động hằng ngày.

