Khuyên tai to bản tạo gương mặt thon gọn, tôn lên thần thái

Chẳng cần quá nhiều phụ kiện rườm rà, một đôi khuyên tai to bản được lựa chọn khéo léo sẽ giúp cân chỉnh tỉ lệ gương mặt, định hình thần thái sắc sảo và nâng tầm toàn bộ trang phục.
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Giữa vô vàn xu hướng phụ kiện biến chuyển không ngừng, khuyên tai to bản vẫn giữ vững vị thế là món "vũ khí tối thượng" của phái đẹp khi muốn khẳng định dấu ấn cá nhân. Không chỉ là điểm nhấn lấp lánh nơi vành tai, kích thước và phom dáng của món phụ kiện này còn tạo hiệu ứng tương phản thị giác rõ rệt, giúp khuôn mặt trông nhỏ nhắn hơn h.
Khuyên tai giọt nước ánh vàng kim dạng khối đúc tròn trịa mang lại vẻ đẹp cổ điển nhưng không kém phần thời thượng. Thiết kế bản dày ôm sát dái tai tạo cảm giác gương mặt thon nhỏ hơn nhờ sự tương phản về kích cỡ.
Khuyên tai tua rua dáng dài đính đá lấp lánh chính là "cứu tinh" tuyệt vời giúp kéo dài tỉ lệ thị giác cho gương mặt tròn trịa. Dạng sợi rủ hoặc tua rua lấp lánh để hướng ánh nhìn theo chiều dọc, tạo hiệu ứng thị giác giúp khuôn cằm trông thon gọn, thanh tú tức thì.