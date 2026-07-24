Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang

Guốc cao gót xỏ ngón (dép xỏ ngón) là một trong những món phụ kiện mang tính biểu tượng của phong cách tối giản và Y2K. Ai cũng yêu thích kiểu giày đa năng này vì cảm giác thời thượng và sự thoải mái khi di chuyển.
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Guốc, dép xỏ ngón hợp với mọi phong cách 'mặc gì cũng hợp'
Guốc, dép cao gót xỏ ngón có đặc điểm thiết kế dễ nhận biết với hình dáng kẹp ngón thanh mảnh. Chi tiết này giúp giải phóng bàn chân, mang lại cảm giác thoáng mát, thoải mái và nhẹ nhàng.
Giày thường có mũi tròn hoặc mũi vuông, phần gót dao động từ 3 - 5 cm - là độ cao vừa phải giúp tôn dáng, hack chiều cao mà không gây đau, mỏi khi mang lâu.
Vượt qua mọi định kiến về một đôi dép kẹp thông thường, dép xỏ ngón cao gót chứng minh vị thế của mình như một biểu tượng của sự thanh lịch và phóng khoáng. Nàng sẽ chọn cho mình cách phối nào cùng mẫu giày đa năng nhất năm?