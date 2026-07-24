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Thời trang 24/7

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/07/2026 08:00 GMT+7

Guốc cao gót xỏ ngón (dép xỏ ngón) là một trong những món phụ kiện mang tính biểu tượng của phong cách tối giản và Y2K. Ai cũng yêu thích kiểu giày đa năng này vì cảm giác thời thượng và sự thoải mái khi di chuyển.

Guốc, dép xỏ ngón hợp với mọi phong cách 'mặc gì cũng hợp'

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 1.

Dép xỏ ngón cao gót phối cùng váy midi dáng dài, đầm hai dây tạo diện mạo nữ tính và bay bổng. Cảm giác phóng khoáng, tự do từ cặp đôi váy dài màu be và đôi giày tối giản đen không chỉ là biểu tượng của phong cách tối giản đường phố mà còn thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: MONO TALK

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 2.

Một bản phối công sở hay dạo phố đều hoàn hảo với dép xỏ ngón cao gót. Với dáng váy dài và quần ống rộng, cấu trúc thanh mảnh của chi tiết quai còn giúp "kéo dài" đôi chân, tạo hiệu ứng thị giác thon gọn hơn cho cả vóc dáng

ẢNH: MADELYN

Guốc, dép cao gót xỏ ngón có đặc điểm thiết kế dễ nhận biết với hình dáng kẹp ngón thanh mảnh. Chi tiết này giúp giải phóng bàn chân, mang lại cảm giác thoáng mát, thoải mái và nhẹ nhàng.

Giày thường có mũi tròn hoặc mũi vuông, phần gót dao động từ 3 - 5 cm - là độ cao vừa phải giúp tôn dáng, hack chiều cao mà không gây đau, mỏi khi mang lâu. 

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 3.

Dép xỏ ngón được xem là phụ kiện tối giản, cân bằng hoàn hảo giữa vẻ đẹp bình dị và sự sang trọng. Thiết kế này là sự kết hợp độc đáo giữa nét phóng khoáng của dép tông thường ngày và sự kiêu kỳ của giày cao gót. Ở bản phối cùng quần ống rộng trắng và gile xám, kiểu dép này mang đến sự thông thoáng cho đôi chân và tạo điểm nhấn thanh thoát, nhẹ nhàng

ẢNH: MONO TALK

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 4.

Với phần gót thấp và thiết kế xỏ ngón linh hoạt, kiểu dép này phù hợp với mọi dịp - mang đi làm, dạo phố hay đi du lịch. Chi tiết quai mảnh ôm sát giúp bàn chân trông thon gọn hơn do đó khi phối cùng đầm sơ mi dáng dài và thắt lưng da bản nhỏ tạo nên sự đồng điệu về phong cách

ẢNH: MONO TALK

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 5.

Sự kết hợp của đầm maxi dáng suông rộng và đôi guốc cao gót xỏ ngón quai mảnh tạo nên bản phối tinh tế, mang đậm tính nghệ thuật. Với phom dáng suông dài, tùng váy và tay áo che phủ hầu hết cơ thể thì chi tiết phụ kiện tối giản tạo nên sự giải phóng hoàn toàn cho bàn chân, tạo nên hiệu ứng thanh thoát và dáng đi uyển chuyển

ẢNH: NOSBYN STUDIO

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 6.

Khi phối cùng quần ống suông, quần ống rộng mang đến hình ảnh vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Bản phối guốc cao gót xỏ ngón cùng quần shorts và chân váy giúp khoe trọn đôi chân, tạo cảm giác năng động và trẻ trung

ẢNH: MONO TALK

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 7.

Nếu không thật sự yêu thích phần gót cao của guốc xỏ ngón, nàng hãy mạnh dạn chọn cho mình đôi dép xỏ ngón đế phẳng. Bản phối chân váy maxi dáng xòe rộng và áo dáng ôm cần một món đồ nhẹ nhàng, đơn giản để tạo điểm nhấn riêng - chính là đôi flip-flop màu đen ai cũng mang

ẢNH: MARY KHARINA

Kiểu giày đa năng ai cũng diện, vừa thoải mái vừa thời trang- Ảnh 8.

Một bản phối công sở chỉn chu, chuyên nghiệp với quần ống đứng, blazer và thắt lưng da cổ điển vẫn có thể trở nên hài hòa với dép xỏ ngón - khi nàng tìm kiếm sự thoải mái, phóng khoáng theo chuẩn thời trang riêng của chính mình

ẢNH: @LIZA_ELIZA

Vượt qua mọi định kiến về một đôi dép kẹp thông thường, dép xỏ ngón cao gót chứng minh vị thế của mình như một biểu tượng của sự thanh lịch và phóng khoáng. Nàng sẽ chọn cho mình cách phối nào cùng mẫu giày đa năng nhất năm?

giày đa năng Guốc cao gót xỏ ngón Giày xỏ ngón dép xỏ ngón dép kẹp dép xỏ ngón cao gót

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cấp ngày 24/3/2020

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