Kính mắt mèo: Bí quyết nâng tầm phong cách dạo phố thời thượng

Kính mắt mèo gọng bản vừa màu đen cứng cáp, tròng kính làm bằng nhựa xuyên thấu với sắc đen chuyển tím độc đáo, mang lại chiều sâu cho đôi mắt người đeo dưới ánh sáng mặt trời. Kết hợp cùng chân váy ngắn suông nhiều tầng chấm bi và găng tay lụa màu trắng để có vẻ ngoài cổ điển như một quý cô nước Pháp