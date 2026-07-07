Kính mắt mèo: Bí quyết nâng tầm phong cách dạo phố thời thượng

Kính mắt mèo là kiểu kính có phần góc trên của gọng được thiết kế xếch ngược lên phía trên thái dương, mô phỏng hình dáng đôi mắt sắc sảo của loài mèo.
Kính mắt mèo màu đen kết hợp cùng set đồ gồm áo hai dây bí màu hồng và quần ngắn tạo nên cặp bài trùng hoàn hảo mỗi khi xuống phố
ẢNH: @HERADG
Chiếc kính mắt mèo màu đen bóng với tròng kính nhựa xuyên thấu màu đen đồng điệu giúp bảo vệ đôi mắt khỏi tia UV mà không làm tối tầm nhìn của bạn. Phối hợp ăn ý với áo hai dây dáng bí màu đen và chân váy ngắn kaki màu trắng tối giản nhưng không kém phần sành điệu
ẢNH: @_H.PHUOWNG
Phối kính mắt mèo chuyển màu nhẹ nhàng với set đồ đen dễ dàng hoàn thiện phong cách tone sur tone sành điệu xuống phố
ẢNH: @CELESFOTWOMEN
Chiếc kính mắt mèo sở hữu gam màu nâu đen trong lạ mắt với chất liệu nhựa trong suốt. Tròng kính nhựa có hiệu ứng chuyển màu từ đen sang trắng trong độc đáo, kết hợp chiếc kính set trang phục đồng màu dễ dàng làm nổi bật phụ kiện
Kính mắt mèo bản to đầy quyền lực với phần gọng dày, họa tiết màu vàng kim được chạm khắc tinh tế ở hai bên gọng kính, tạo nên sự đẳng cấp cho người sở hữu. Phối cùng chiếc áo polo ngắn sọc ngang, quần shorts kaki màu đen dễ dàng tôn vinh nét đẹp của kiểu kính này
ẢNH: MY WAY
Thiết kế kính nổi bật với gọng to vừa màu đen bóng bằng chất liệu nhựa cao cấp, kết hợp giữa kính mắt mèo cùng áo cổ yếm ren màu trắng và chân váy ngắn tạo nên một tổng thể ngọt ngào
ẢNH: 20TREND OFFICIAL
Kính mắt mèo với phần tròng và gọng cùng tông sang trọng, thiết kế tựa một chiếc kính công nghệ hiện đại. Phối cùng đầm body ôm dáng dễ dàng tôn lên vẻ ngoài vừa quyến rũ lại bí ẩn của người mặc
Kính mắt mèo gọng bản vừa màu đen cứng cáp, tròng kính làm bằng nhựa xuyên thấu với sắc đen chuyển tím độc đáo, mang lại chiều sâu cho đôi mắt người đeo dưới ánh sáng mặt trời. Kết hợp cùng chân váy ngắn suông nhiều tầng chấm bi và găng tay lụa màu trắng để có vẻ ngoài cổ điển như một quý cô nước Pháp
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cấp ngày 24/3/2020
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