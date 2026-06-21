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Thời trang 24/7

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
21/06/2026 12:00 GMT+7

Đôi khi, chỉ một chiếc kính mắt được lựa chọn tinh tế cũng đủ để thay đổi hoàn toàn thần thái và diện mạo của người diện.

Kính mắt từ lâu đã trở thành biểu tượng thời trang bất diệt, mang đến vẻ ngoài vừa tri thức, vừa có chút tinh nghịch. Không chỉ dừng lại ở những thiết kế gọng kim loại truyền thống, kính tròn hiện đại đã có sự biến tấu đa dạng từ chất liệu nhựa acetate cao cấp, bảng phối màu trong suốt thời thượng cho đến những thiết kế tràn viền không gọng độc đáo.

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 1.

Kính tròn gây ấn tượng mạnh nhờ sắc nâu của gọng và tròng trong suốt, thiết kế tối giản giúp đôi mắt trở nên thanh thoát. Có thể phối chiếc kính này cùng áo tay dài trễ vai màu đen và chân váy dài đồng điệu để tạo vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa bí ẩn

ẢNH:@_ LINHOWII

Những mẫu kính không tròng hoặc tròng trong suốt đang trở thành lựa chọn được yêu thích bởi khả năng tôn lên khuôn mặt nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 2.

Kính tròn sở hữu hiệu ứng chuyển màu từ vàng sang nâu hút mắt, tạo cảm giác tràn viền thời thượng và mang đậm hơi thở hiện đại. Tông màu ấm áp của kính đặc biệt tôn da, rất thích hợp cho nàng có nước da từ trung bình đến sáng

ẢNH: @_ TRCHAUQUIN_

Sự kết hợp giữa gọng kính kim loại và tròng đen giúp phái đẹp dễ dàng xuống phố những ngày nắng mà vẫn thời thượng.

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 3.

Kính tròn sở hữu phần viền gọng màu đen chất liệu hợp kim màu vàng đồng. Điểm nhấn gọng tròn mảnh giúp gương mặt người đeo trở nên thanh tú, kết hợp với trang phục tối giản như áo cúp ngực layer sơ mi sọc và quần jeans trắng dễ dàng mang lại diện mạo chuẩn fashionista đầy phá cách

ẢNH: @_PRINKPIYA

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 4.

Sự giao thoa hoàn hảo giữa nét cá tính của gọng kính màu đen và sự sang trọng từ chất liệu hợp kim màu vàng sáng. Dáng kính tròn mang lại vẻ ngoài vừa tri thức, vừa pha chút tinh nghịch đáng yêu cho người diện

ẢNH: @_PRINKPIYA

Không còn giới hạn trong những gam màu truyền thống, kính mắt hiện nay được làm mới bằng các hiệu ứng chuyển sắc đầy sáng tạo.

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 5.

Kính gọng sắc nâu chuyển hồng trong suốt cực kỳ ngọt ngào, kính nhẹ không gây hằn lên sống mũi khi đeo trong thời gian dài. Món phụ kiện này là lựa chọn tuyệt vời cho những ai sở hữu gương mặt trái xoan hoặc mặt dài để tạo sự cân đối

ẢNH: @_ TRCHAUQUIN_

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 6.

Sở hữu sắc nâu đậm trong suốt thời thượng, chiếc kính với gọng nhựa nhẹ mang đến một vẻ đẹp chuẩn retro đầy cuốn hút. Trông bạn sẽ như một cô nàng vintage chính hiệu khi diện chiếc kính này cùng set đồ babydoll nâu sọc ca rô đồng điệu

ẢNH: @_ WWNIEE_

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 7.

Chiếc mắt kính với phom dáng tròn bản lớn này cực kỳ hữu ích trong việc che khuyết điểm, giúp các cô nàng mặt tròn hoặc mặt trái tim trông thon gọn hơn

ẢNH: @_ WWNIEE_

Không chỉ là yếu tố thời trang, kính mắt còn đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ định hình tỷ lệ khuôn mặt. Những thiết kế bản lớn với đường nét mềm mại có thể giúp tổng thể trở nên cân đối hơn.

Kính mắt thời trang nâng tầm vẻ ngoài sang chảnh- Ảnh 8.

Vẻ đẹp hiện đại được thể hiện rõ nét qua chiếc kính tròn màu bạch kim làm bằng chất liệu hợp kim sáng bóng cao cấp. Nâng tầm phong cách cá tính bằng cách phối kính cùng áo kiểu phồng có khóa kéo màu xám và chân váy ôm màu đen quyến rũ

ẢNH: @_ WWNIEE_

Từ chất liệu nhựa dẻo dai đến hợp kim sang trọng, mỗi dáng kính mắt đều mang một tuyên ngôn cá tính riêng và có khả năng biến hóa linh hoạt với mọi phong cách. Việc thấu hiểu ưu điểm của từng thiết kế không chỉ giúp bạn che khuyết điểm gương mặt hoàn hảo mà còn là chìa khóa để nâng tầm trang phục.



Kính mắt kính mát phụ kiện thời trang kính đen Kính râm

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