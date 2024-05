Kristin Davis, ngôi sao 'Sex and the city' bị chế giễu vì dùng filler

Kristin Davis, ngôi sao của Sex and the City cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng với làn da ở tuổi 59. Ngôi sao cởi mở và trung thực về hành trình chấp nhận bản thân sau khi tiết lộ cô từng chọn phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Kristin Davis được khen ngợi vì vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm. Ngôi sao 59 tuổi để những sóng tóc tự nhiên tuôn chảy khi nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô phối đồ giản dị với áo sơ mi màu hồng khi chụp ảnh trong chuyến đi đến Kenya đầu năm nay

Người hâm mộ đổ xô vào phần bình luận để khen ngợi vẻ tươi trẻ của ngôi sao phim Sex and the City. Sarita Choudhury, người đóng vai Seema Patel trong phần phụ của loạt phim viết: "Vẻ đẹp tự nhiên"; khi một người khác viết: "Bạn thực sự trông rất tuyệt khi không trang điểm"; trong khi người thứ ba nói thêm: "Vẫn đẹp".

Sau nhiều năm vật lộn với ám ảnh về ngoại hình, nữ diễn viên đóng vai Charlotte York trong loạt phim ăn khách của HBO đã cảm thấy thoải mái với cơ thể của của mình. Cô nói với tạp chí Woman: "Cuối cùng tôi đã chấp nhận và yêu thích hình dáng cơ thể mình. Thay vì lo lắng rằng mình không gầy, tôi chỉ làm những việc tôi yêu thích như tập yoga và pilates".

Ngôi sao phim Sex and the City có thời gian dài vật lộn với việc đối mặt với tuổi tác, những thay đổi về ngoại hình và chịu áp lực khi là người nổi tiếng

Kristin Davis nhận xét rằng Hollywood là thế giới của những phụ nữ gầy gò với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Đó cũng là nơi cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên vào những năm 1990. Vào mùa hè năm ngoái, nữ diễn viên 59 tuổi lần đầu cởi mở chia sẻ về hàng loạt bình luận tiêu cực về ngoại hình mà cô phải đối mặt trong nhiều năm qua.

Vào tháng 6.2023, nữ diễn viên nói với The Telegraph: "Thật khó để luôn phải đối mặt với bản thân trẻ trung của mình. Đó là một thử thách để bạn nhớ rằng bạn không cần phải trông như hồi còn trẻ. Những người dùng internet vừa muốn trông thấy bạn trẻ đẹp vừa không muốn bạn làm vậy. Họ rất mâu thuẫn".

Khi cảm thấy quá khó để đối mặt với hình ảnh trẻ trung trước kia của bản thân, nữ diễn viên chọn đẩy lùi dấu hiệu lão hóa bằng các giải pháp thẩm mỹ.

Cynthia Nixon, Kristin Davis và Sarah Jessica Parker trong bộ phim đình đám một thời Daily Mail

"Nếu tôi là một người bình thường với cuộc sống bình thường tôi có thể cảm thấy ổn khi cảm thấy tuyệt vời vì tôi ổn, tôi khỏe mạnh, tôi có con cái... Nhưng không, tôi đang ở trên tivi, nơi mọi hình dáng chi tiết cơ thể tôi đều bị phân tích", cô nói với NewBeauty.

Cựu ngôi sao kể lần đầu tiên cô bước chân vào thế giới thẩm mỹ chính là thử dùng botox. Tuy nhiên sau một thời gian thì chúng không có tác dụng gì. Kristin Davis tiếp tục thử nghiệm chất làm đầy (chất độn, filler). Và sau đó cô bắt đầu nhận về vô số bình luận tiêu cực qua mỗi tấm ảnh tự đăng hay khi chúng được các tờ báo xuất bản.

Cô tâm sự: "Tôi tiêm chất làm đầy và nó rất hiệu quả, nhưng rồi tôi cảm thấy nó rất tệ. Tôi phải loại bỏ hết tất cả filler vì bị chế giễu không ngừng trên mạng xã hội. Cảm giác đó cực kỳ căng thẳng, tôi khóc vì bị chế giễu". Nữ diễn viên chia sẻ thêm về đôi môi - chủ đề khiến cô bị cười nhạo nhiều nhất khi phần ngoại truyện And just like that của Sex and the City ra mắt. "Trong thời gian dài, không ai nói với tôi rằng môi của tôi trông không đẹp. Nhưng may mắn thay, có những người bạn tốt cuối cùng đã nói ra điều đó với tôi".

Instagram NV

Kristin Davis nó thừa nhận rằng sự lão hóa, việc già đi dưới góc nhìn của công chúng cực kỳ căng thẳng. Không chỉ mình cô mà tất cả các bạn diễn khi xuất hiện trước công chúng đều bị so sánh với phiên bản trẻ hơn của chính mình. Nữ diễn viên chọn cách chia sẻ thành thật về những lo lắng, áp lực bên cạnh việc chấp nhận sự thay đổi về gương mặt và vóc dáng theo tuổi tác và thời gian.