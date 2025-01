Làm đẹp cho chàng mùa tết 2025 cùng gợi ý áo dài nam đặc sắc

Mùa áo dài tết 2025 có sự tưng bừng và rộn rã từ các bộ sưu tập áo dài nam dành riêng cho "phái mạnh". Bám sát tinh thần tôn trọng văn hóa truyền thống, gìn giữ nét đẹp di sản của áo dài, các nhà mốt trẻ gửi gắm thêm vào tà áo dài hơi thở hiện đại qua việc sử dụng nhiều chất liệu mới lạ như vải tweed, taffta, linen..., sử dụng họa tiết dệt nổi hoặc thêu tay. Đặc biệt, áo dài nam được phối hợp cực kỳ trẻ trung, phóng khoáng và làm nổi bật nét nam tính, mạnh mẽ.

Trên gam màu đỏ nổi bật là họa tiết dệt trên nền vải gợi nhắc những cảnh sắc tiêu biểu của văn hóa Việt. Áo dài nam được gợi ý phối cùng quần suông đa chất liệu - từ quần vải cotton, kaki, linnen đến quần âu, quần denim... và các phụ kiện lược sừng, quạt lá cọ... ẢNH: MAISON LONG

Áo dài nam đa phong cách cho quý anh mùa Tết Ất Tỵ 2025

Mang tên gọi Di sản -Heritage'25, bộ sưu tập áo dài nam của Maison LONG giới thiệu những thiết kế áo dài ngũ thân từ chất liệu vải linen kết hợp nghệ thuật thêu tay thủ công và dòng tranh Đông Hồ.

Đứng sau thương hiệu thời trang nam đình đám này là những người trẻ mang trong mình khao khát sáng tạo song hành với việc gìn giữ, tôn vinh nét đẹp truyền thống của người Việt. Chính vì thế, bộ sưu tập áo dài dành riêng cho dịp Tết Nguyên đán được xem như một cái hẹn "không gặp không về" của nhà mốt cùng các tín đồ thời trang.

Phom dáng áo dài ngũ thân, tranh Đông Hồ hòa quyện nhịp nhàng trên từng thiết kế áo dài nam ẢNH: MAISON LONG

Trắng ngà, đỏ, đen, vàng nghệ... những gam màu cơ bản nhưng đặc sắc của ngày tết được khéo léo đưa vào trang phục ẢNH: MAISON LONG

Áo dài vải taffeta lót lụa màu ghi sữa nhã nhặn và lịch thiệp phối họa tiết thêu hình chim khổng tước ẢNH: MAISON LONG

Draftsman cho rằng mặc áo dài là mang theo tinh thần Việt Nam đi khắp muôn nơi. Áo dài nam của nhà mốt được làm từ các chất vải dày dặn như tweed, nhung... phù hợp với tiết trời lạnh của miền Bắc ẢNH: DRAFTSMAN

Thay vì chỉ mặc áo dài trong dịp lễ tết, thương hiệu Draftsman hướng đến việc đưa áo dài nam thành một lựa chọn trong trang phục thường ngày.

Bộ sưu tập Everyday Aodai gồm các thiết kế lấy cảm hứng từ áo ngũ thân lập lĩnh với những chi tiết cách tân để phù hợp với nhịp sống năng động. Áo dài được phối cùng quần jeans ống rộng, giày sneakers, áo phao... mang phong cách tối giản và thanh lịch, phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Tết này, chàng hãy diện áo dài đi khắp muôn nơi cùng người thương ẢNH: DRAFTSMAN

Khi chiếc áo dài ngũ thân được phối cùng những chất liệu thú vị như tweed và nhung tăm cũng là khi tính cổ truyền được thăng hoa cùng các giá trị mới hiện đại hơn, tạo dấu ấn riêng cho người mặc ẢNH: DRAFTSMAN

Áo dài nam giữ được những đường nét mạnh mẽ nam tính trên phom dáng. Điểm đặc sắc nằm ở bảng màu họa tiết dệt nổi, cách "chơi đùa" cùng màu sắc trên từng tà áo dài ẢNH: MAGNUS

Các mẫu áo dài nam trong bộ sưu tập Tet Collection 2025 của Magnus là sự giao hòa tinh tế giữa nét truyền thống Việt và giá trị thời trang hiện đại.

Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ sự cân bằng của ngũ hành, với mong muốn gửi gắm những lời chúc thịnh vượng, bình an, mang lại nhiều may mắn và thành công cho người mặc thông qua các mẫu thiết kế sang trọng và nhã nhặn trên các chất liệu vải gấm dệt họa tiết, gấm nhung, voan the...

Không cần sao chép những bản phối từ nhà mốt, quý anh có thể diện áo dài với các mẫu quần tây, quần denim thường mặc và mang đôi giày mình yêu thích ẢNH: MAGNUS

Nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi Nước diện áo dài may theo lối áo tấc của thương hiệu Maison Leenaa phối túi xách da mang đến hình ảnh vừa cổ truyền vừa hiện đại khi bước vào mùa tết 2025 ẢNH: FBNV