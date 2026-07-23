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Làm mới phong cách công sở hiện đại với chân váy denim, đầm denim dáng dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/07/2026 08:00 GMT+7

Xu hướng thời trang công sở 2026 chứng kiến sự lên ngôi của chất liệu denim cổ điển. Chân váy denim, đầm denim dáng dài trở thành lựa chọn hoàn hảo cho phong cách công sở hiện đại - nơi vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế được ưu tiên.

Chân váy denim, đầm denim dáng dài là lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu

Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 1.

Thiết kế midi có đường chiết eo định hình vóc dáng tạo hiệu ứng thon gọn, tùng váy chữ A dài qua bắp chân mang lại vẻ ngoài thanh lịch, chi tiết tay bồng tạo sự cân đối đối xứng với tùng váy xòe và điểm nhấn thêu đính cao cấp mang đậm chất nghệ thuật

ẢNH: GENVIET JEANS

Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 2.

Đầm denim dáng suông gây ấn tượng bởi vẻ ngoài giản đơn nhưng tinh tế. Phần tay áo bồng ngắn giấu khuyết điểm cho vùng vai và bắp tay, phom dáng rộng rãi mang lại cảm giác dễ chịu và thoáng mát nhưng vẫn thanh lịch nhờ điểm nhấn họa tiết chiếc nơ nổi bật

ẢNH: RẬP

Thay vì loại vải denim thô thường thấy ở quần jeans, các thiết kế chân váy denimđầm denim dáng dài đều sử dụng loại vải denim mềm, mỏng nhẹ, vừa đứng phom vừa có độ rủ vừa phải. Các yếu tố này giúp trang phục giữ được sự chỉn chu về hình ảnh nhưng vẫn vô cùng thoải mái, dễ chịu khi mặc trong cả ngày dài làm việc.

Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 3.

Đầm denim dáng dài tông màu xám khói lạ mắt vừa mang lại cảm giác quyền lực, chuyên nghiệp vừa dễ dàng hòa nhập vào không gian văn phòng công sở. Chi tiết đắt giá nhất trên trang phục chính là các đường chỉ màu uốn lượn dọc theo thân váy giúp định vị thị giác, khiến người mặc trông thon gọn và cao ráo hơn; phần tay vai cắt sát tạo sự thanh thoát, giảm bớt cảm giác nặng nề của chất liệu

ẢNH: MYAN

Tông màu xanh indigo, xanh chàm nhạt tạo cảm giác chín chắn, trưởng thành và tôn da tốt hơn sắc xanh "bụi bặm" đặc trưng trên những món đồ jean đường phố. Từ chất liệu denim, quý cô có thể chọn đầm midi, đầm suông, váy chữ A, chân váy ngắn, chân váy maxi... để từng bước làm mới cho phong cách công sở hiện đại của chính mình.

Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 4.
Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 5.

Chân váy denim dáng dài, chân váy denim ngắn với hai bản phối gợi ý để nàng công sở thử nghiệm làm mới phong cách ngay trong mùa thu 2026. Có thể thấy được cảm giác chỉn chu, chuyên nghiệp hòa quyện trong từng bản phối, khi nàng kết hợp cùng sơ mi tay dài và áo ngắn tay thêu họa tiết cho bản phối đi làm, đi chơi

ẢNH: SOULMATE

Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 6.

Đầm tiệc từ denim là một bước tiến mới đầy ắp sự thú vị, táo bạo và khác biệt để nàng có thể trải nghiệm. Thiết kế quai mảnh với dáng cổ vuông cổ điển tương phản với chi tiết chiết eo và tùng váy xòe rộng mang đến hình ảnh thướt tha và nữ tính

ẢNH: RẬP

Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 7.
Chân váy denim, đầm denim dài... làm mới tủ đồ công sở hiện đại - Ảnh 8.

Dưới lăng kính thời trang công sở 2026, váy denim mang đến một diện mạo mới vừa gần gũi đa năng vừa ấn tượng và hiện đại. Hãy chọn cho mình thiết kế mà nàng ưng ý nhất từ denim để đi học, đi làm, đi tiệc hay chỉ đơn giản dạo chơi, hẹn hò cà phê cuối tuần cùng hội bạn thân

ẢNH: RẬP

Đầu tư vào chân váy denim hay những chiếc đầm denim dáng dài thanh lịch trở thành một lựa chọn thông minh trong thời điểm đầu thu. Vẻ đẹp phóng khoáng từ chất liệu cộng hưởng cùng phom dáng trang phục công sở hiện đại góp phần đem đến nguồn năng lượng mới cho nàng mỗi ngày đi làm.

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