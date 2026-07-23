Làm mới phong cách công sở hiện đại với chân váy denim, đầm denim dáng dài

Chân váy denim, đầm denim dáng dài là lựa chọn thông minh cho tiết trời đầu thu
Thay vì loại vải denim thô thường thấy ở quần jeans, các thiết kế chân váy denim và đầm denim dáng dài đều sử dụng loại vải denim mềm, mỏng nhẹ, vừa đứng phom vừa có độ rủ vừa phải. Các yếu tố này giúp trang phục giữ được sự chỉn chu về hình ảnh nhưng vẫn vô cùng thoải mái, dễ chịu khi mặc trong cả ngày dài làm việc.
Tông màu xanh indigo, xanh chàm nhạt tạo cảm giác chín chắn, trưởng thành và tôn da tốt hơn sắc xanh "bụi bặm" đặc trưng trên những món đồ jean đường phố. Từ chất liệu denim, quý cô có thể chọn đầm midi, đầm suông, váy chữ A, chân váy ngắn, chân váy maxi... để từng bước làm mới cho phong cách công sở hiện đại của chính mình.
Chân váy denim dáng dài, chân váy denim ngắn với hai bản phối gợi ý để nàng công sở thử nghiệm làm mới phong cách ngay trong mùa thu 2026. Có thể thấy được cảm giác chỉn chu, chuyên nghiệp hòa quyện trong từng bản phối, khi nàng kết hợp cùng sơ mi tay dài và áo ngắn tay thêu họa tiết cho bản phối đi làm, đi chơi
ẢNH: SOULMATE
Dưới lăng kính thời trang công sở 2026, váy denim mang đến một diện mạo mới vừa gần gũi đa năng vừa ấn tượng và hiện đại. Hãy chọn cho mình thiết kế mà nàng ưng ý nhất từ denim để đi học, đi làm, đi tiệc hay chỉ đơn giản dạo chơi, hẹn hò cà phê cuối tuần cùng hội bạn thân
ẢNH: RẬP
Đầu tư vào chân váy denim hay những chiếc đầm denim dáng dài thanh lịch trở thành một lựa chọn thông minh trong thời điểm đầu thu. Vẻ đẹp phóng khoáng từ chất liệu cộng hưởng cùng phom dáng trang phục công sở hiện đại góp phần đem đến nguồn năng lượng mới cho nàng mỗi ngày đi làm.